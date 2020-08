Dragonfly Therapeutics annonce l'adhésion de BMS au quatrième candidat-médicament d'immunothérapie TriNKETtm





Dragonfly obtiendra un versement de 12 millions $ et pourrait avoir droit à des paiements d'étape et à des redevances potentielles sur les ventes nettes.

WALTHAM, Massachusetts, 10 août 2020 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly » ou la « Société »), annonce aujourd'hui que Bristol Myers Squibb (« BMS ») a homologué son quatrième candidat-médicament d'immunothérapie TriNKETtm auprès de Dragonfly. Depuis la contribution d'origine de 2017 visant les malignités hématologiques, les sociétés ont établi deux autres collaborations portant sur les tumeurs solides et les maladies auto-immunes.

« Nous sommes impressionnés par la qualité des candidats mis au point au moyen de la technologie TriNKETtm de Dragonfly », déclare Rupert Vessey, FRCP, DPhil, président de la recherche et du développement précoce à Bristol Myers Squibb. « En seulement trois ans, Dragonfly a fourni quatre candidats-médicaments à BMS, ce qui représente un rythme de développement remarquable. Entre-temps, nous avons évalué les candidats-médicaments TriNKETtm de Dragonfly pour des indications visant le cancer et les maladies auto-immunes, établissant ainsi trois collaborations ensemble. Nous demeurons encouragés par les options de traitement potentiel offertes aux patients en tirant parti de la puissance des cellules tueuses naturelles (NK). »

« Notre collaboration avec BMS a été très productive et nous sommes ravis par la cadence de nos efforts de développement et par la validation continue de notre plate-forme que représente cette décision de participation de la part de BMS », soutient Bill Haney, chef de la direction de Dragonfly. « Alors que nos programmes internes avancent, dont les médicaments TriNKET DF-1001 et IL12 cytokine DF-6002 qui sont maintenant au stade clinique, nous sommes impatients de poursuivre cette solide collaboration avec BMS afin d'offrir de nouvelles options de traitement reposant sur les cellules tueuses naturelles (NK) aux patients souffrant d'un cancer, d'une maladie auto-immune ou d'un trouble neurologique. »

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifique pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre la maladie. Dragonfly dispose d'une vaste gamme de candidats précliniques en propriété exclusive qu'elle a découverts grâce à sa plate-forme, lesquels se rapprochent des essais cliniques, et a établi des collaborations productives avec BMS, Merck et Abbvie visant un large éventail de domaines thérapeutiques.

