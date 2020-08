CyberArk nommé leader du Magic Quadrant 2020 de Gartner pour la gestion des accès privilégiés





CyberArk (NASDAQ:CYBR), a annoncé aujourd'hui qu'il avait été nommé leader dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour la gestion des accès privilégiés1, et se positionne pour la seconde fois consécutive au top de la capacité d'exécution et au top de l'exhaustivité de vision.

CyberArk propose la solution la plus complète de protection des comptes privilégiés, des identifiants et des secrets associés aux utilisateurs humains, aux applications et aux machines dans les environnements cloud et hybrides. Grâce à sa position de leader mondial en gestion d'accès privilégiés, CyberArk permet aux entreprises de toutes tailles de réduire le risque, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'adopter des technologies et des infrastructures modernes en toute sécurité, notamment le cloud, DevOps et l'automatisation des processus, pour transformer leurs activités.

« Ce rapport réaffirme l'idée que le marché de la gestion des accès privilégiés continue de mûrir en bénéficiant d'une adoption rapide », a déclaré Marianne Budnik, CMO chez CyberArk. « En se fondant sur la gestion des accès privilégiés, la stratégie de sécurité d'identité de CyberArk fournit des solutions innovantes qui permettent à des clients de naviguer dans des environnements d'entreprises dynamiques, souvent imprévisibles, tout en maximisant les ressources existantes et en se protégeant contre les nouvelles cyber-menaces ».

Gartner Peer Insights documente l'expérience des clients grâce à des notations vérifiées et des évaluations par des pairs parmi les informaticiens d'entreprises. Citons les évaluations de CyberArk au 25 mars 2020 :

« Je travaille directement avec CyberArk depuis plus de six ans. CyberArk a été le meilleur fournisseur avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler au cours de mes 20 ans de carrière dans l'informatique. CyberArk a une vision claire et une communication ouverte en ce qui concerne les produits et le soutien. CyberArk fournit d'excellents produits qui sont à la pointe du secteur en matière de gestion des accès privilégiés ». (Responsable de la sécurité informatique, secteur financier) [lire l'intégralité de l'évaluation]

« Nous avons déployé CyberArk pour répondre aux besoins de gestion des secrets dans nos applications, puis après une forte adoption par notre équipe de R&D, cela a créé un élan pour la production et les infrastructures. La solution répond à tous nos besoins et couvre les attentes futures telles que la gestion de l'accès à distance sélectif (fournisseur : Alero) ou notre passage à l'IaaS avec Conjur, ou le SaaS pour les applications d'entreprise (PSM for Cloud) ». (Directeur Senior : dirige le programme de gestion des identités et des accès en entreprise (IAM) dans l'industrie manufacturière [lire l'intégralité de l'évaluation]

« CyberArk nous aide à identifier les menaces et les vulnérabilités importantes et aussi à nous assurer que ces vulnérabilités seront traitées avant que le problème ne s'installe. Une solution de prévention passe par le traitement et la maîtrise de nos vulnérabilités. CyberArk a facilité la gestion des mots de passe des comptes privilégiés et des comptes de service, désormais ingérables avec les solutions classiques de gestion des mots de passe et des sessions. En outre, nous pouvons enregistrer tous les accès à nos serveurs physiques ou virtuels. Tout est donc désormais sous contrôle et nous n'avons plus à nous soucier de la sécurité ». (Ingénieur réseau et sécurité, secteur des services) [lire l'intégralité de l'évaluation ]

Pour télécharger un exemplaire gratuit du Magic Quadrant 2020 de Gartner sur la gestion des accès privilégiés, veuillez visiter le site https://lp.cyberark.com/gartner-mq-pam-leader-fr

1 ? Gartner, Magic Quadrant de Gartner pour la gestion des accès privilégiés, Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, Michael Kelley, 4 août 2020

Clauses de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service indiqué dans ses publications de recherche ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs possédant la meilleure notation ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner se composent d'opinions émises par l'organisme de recherche du Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, notamment toute garantie de commerciabilité ou de pertinence à des fins particulières.

Les évaluations de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux particuliers basées sur leurs propres expériences, et ne représentent pas la vision de Gartner ou de ses filiales.

À propos de CyberArk

CyberArk (NASDAQ:CYBR) est le leader mondial de la gestion des accès privilégiés, une couche de sécurité informatique essentielle pour protéger les données, l'infrastructure et les biens dans les environnements cloud et hybrides et dans l'ensemble du pipeline DevOps. CyberArk propose la solution la plus complète du secteur pour réduire les risques créés par les accès privilégiés et les secrets. Les plus grandes entreprises mondiales, dont plus de 50 % figurent au classement Fortune 500, font confiance à CyberArk pour se protéger contre les attaquants externes et les initiés malveillants. L'entreprise international CyberArk a son siège social à Petach Tikva, en Israël, et son siège américain à Newton, dans le Massachusetts. La société possède également des bureaux dans l'ensemble des Amériques, dans la région EMEA, en Asie Pacifique et au Japon. Pour en savoir plus sur CyberArk, veuillez visiter le site https://www.cyberark.com/, consultez les blogs de CyberArk ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @CyberArk, sur LinkedIn ou sur Facebook.

Copyright © 2020 CyberArk Software. Tous droits réservés. Tous les autres noms de marques, noms de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 août 2020 à 11:15 et diffusé par :