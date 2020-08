Le Canada investit dans une technologie propre pour le secteur minier à Québec





QUÉBEC, le 10 août 2020 /CNW/ - L'industrie canadienne des mines et des minéraux est importante pour les collectivités à l'échelle du pays. Exploiter les ressources naturelles du Canada de façon plus durable et plus responsable stimule notre économie, réduit notre impact sur l'environnement et crée des emplois. Il sera plus important que jamais d'agir de la sorte maintenant que nous rouvrons l'économie et que nous planifions notre reprise pour l'après-pandémie.

Le président du Conseil du Trésor du Canada et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, un investissement de plus de 2,1 M$ à Corem, un centre d'expertise novateur établi à Québec qui se spécialise dans le traitement de minerais. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec contribuera également un montant total de 100,000 $ au projet.

Ce financement permettra de mettre au point un procédé d'extraction aurifère novateur pour la récupération et la réutilisation du cyanure dans l'extraction de l'or. Ce nouveau procédé sera plus écologique et plus durable, et réduira l'impact environnemental sur les écosystèmes aquatiques. Corem veillera à accélérer le déploiement du procédé à l'échelle commerciale en construisant une usine de traitement pilote.

On s'attend à ce que le nouveau procédé de réutilisation prometteur de Corem permette de réduire le volume d'eau contaminée qui est entreposée dans les bassins de décantation des résidus et ainsi, contribuer à une industrie minière durable et compétitive.

Les fonds proviennent du Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, qui investit dans des projets de recherche et de développement de technologies propres dans les secteurs énergétique, minier et forestier au Canada. Le Programme est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui permet aux nouvelles technologies propres de réduire davantage leur impact sur la qualité de l'air, des terres et de l'eau, tout en améliorant la compétitivité et en créant des emplois.

Le Programme de croissance propre soutient également les innovateurs dans le cadre de son volet Projets d'aide scientifique et technologique pour les technologies propres, qui vise à faciliter la mise en marché de technologies propres canadiennes en donnant aux innovateurs accès à l'expertise, aux infrastructures et au matériel de recherche des laboratoires fédéraux.

Le gouvernement du Canada continuera de soutenir des projets innovateurs dans le domaine minier favorisant la création d'un secteur des ressources naturelles propre, durable et concurrentiel qui réduit la pollution et lutte contre les changements climatiques.

Citations

«?Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des projets qui positionnent l'industrie minière canadienne comme chef de file sur la scène mondiale. Grâce à des idées ingénieuses et à de loyaux partenaires tel que Corem qui est présent dans la région de Québec depuis plus de 20 ans, nous contribuons à réduire les impacts environnementaux, à créer des emplois et à assurer de bonnes pratiques minières au Québec pour les années à venir.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Président du Conseil du Trésor du Canada et député de Québec

« Il est important pour moi que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles appuie les activités de recherche et d'innovation technologique de Corem. Particulièrement, ce projet permettra d'appliquer des technologies propres afin d'améliorer la qualité du recyclage des eaux contaminées, une composante de plus en plus importante pour l'industrie minière. Je suis donc très heureux de voir des projets comme ce dernier se réaliser; cela démontre l'expertise pointue que le Québec détient en recherche et développement. »

Jonatan Julien

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

«?Ce soutien financier démontre l'importance de mettre au point des technologies propres et l'intérêt de l'industrie minière et du gouvernement du Canada à cet égard. Grâce à ces fonds, Corem peut poursuivre sa mission, soit trouver des solutions novatrices pour une industrie minière durable en travaillant étroitement avec ses membres, clients et partenaires.?»

Francis Fournier

Président-directeur général, Corem

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 10 août 2020 à 11:00 et diffusé par :