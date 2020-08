Sobeys Inc. fait un don de 1 m$ à olympiques spéciaux Canada pour soutenir une vision commune de l'offre accessible de programmes de sport, de santé et de nutrition aux personnes ayant une déficience intellectuelle





TORONTO, 10 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Olympiques spéciaux Canada a annoncé aujourd'hui qu'un don d'entreprise de 1 million de dollars lui a été remis par son partenaire Sobeys Inc. et sa famille de bannières de détail canadiennes (Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo et Thrifty Foods). Ce don vient soutenir directement 49 600 athlètes d'Olympiques spéciaux et 22 000 bénévoles offrant plus de 6 175 programmes dans 365 collectivités de tout le Canada.



Lorsque ses programmes réguliers ont été suspendus en raison de la pandémie sans précédent de COVID-19, Olympiques spéciaux Canada s'est adapté à la situation en créant et en élargissant son offre de programmes virtuels pour lutter contre l'isolement social et favoriser l'engagement communautaire parmi les athlètes et les bénévoles. La priorité absolue était de s'assurer que les athlètes demeuraient en sécurité, en bonne santé et actifs à la maison tout en se sentant liés aux autres et soutenus pendant cette période difficile jusqu'à ce qu'ils puissent retourner sur le terrain en toute sécurité avec les bénévoles.

« Bien que la participation au sport soit primordiale, nous ne pouvons sous-estimer à quel point Olympiques spéciaux est souvent l'unique façon pour nos athlètes de maintenir des liens avec leurs amis et leur communauté. Tandis que la mise en oeuvre de protocoles liés à COVID-19 commence à démarrer dans diverses régions du pays, nous faisons également tout notre possible pour être prêts et disposés à remettre en marche nos programmes de sport communautaires. Ce don incroyablement généreux de Sobeys Inc. représente un soutien indispensable qui nous permettra de répondre aux besoins immédiats de nos athlètes et de relancer nos programmes dès qu'il sera sécuritaire de le faire. Les programmes de sport offerts chaque jour dans nos communautés sont le coeur et l'âme d'Olympiques spéciaux ? la raison même de notre existence ? et, grâce au don de Sobeys, nous avons l'assurance de retrouver la magie de ces programmes communautaires. » ? Sharon Bollenbach, directrice générale, Olympiques spéciaux Canada.

« En tant que fier partenaire national d'Olympiques spéciaux Canada, nous sommes continuellement inspirés par le dévouement et la persévérance des athlètes. Chez Sobeys Inc., nous poursuivons notre tradition, qui est de donner accès à une alimentation saine et à une éducation en matière de nutrition aux athlètes d'Olympiques spéciaux », déclare Sandra Sanderson, vice-présidente principale du marketing, Sobeys Inc. « Nous avons pris la décision difficile d'annuler notre campagne de collecte de fonds en magasin prévue en juin dernier en raison de la COVID-19. Au lieu de cela, nous avons fait un don d'entreprise pour nous assurer que la pandémie actuelle n'aura pas d'incidence sur les programmes de sport populaires et communautaires d'Olympiques spéciaux Canada. »



Depuis le début de son partenariat en 2016, et grâce à ce généreux don, Sobeys Inc. a versé plus de 5,4 millions de dollars en aliments et en fonds à Olympiques spéciaux Canada.

Des occasions d'entrevue sont offertes avec des représentants d'Olympiques spéciaux Canada et de Sobeys Inc. ainsi qu'avec des athlètes d'Olympiques spéciaux locaux. Veuillez communiquer avec :

Larissa Cahute, gestionnaire, Communications et médias, Olympiques spéciaux Canada

lcahute@specialolympics.ca

416-927-9050, poste 4405

416-695-4551

Natasha Compton, directrice, Communications externes, Sobeys Inc.

Natasha.compton@sobeys.com

902-943-7091



À propos d'Olympiques spéciaux Canada

Le programme canadien de ce mouvement mondial se consacre à l'enrichissement de la vie des Canadiens ayant une déficience intellectuelle par le pouvoir transformateur et le plaisir du sport. Actif au sein de clubs sportifs dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse les frontières du sport pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Plus de 49 600 athlètes ayant une déficience intellectuelle ? d'enfants âgés de deux ans jusqu'à des adultes d'âge mûr ? sont inscrits aux programmes d'Olympiques spéciaux offerts à longueur d'année dans toutes les régions du Canada. Ils reçoivent le soutien de plus de 22 000 bénévoles, dont plus de 16 000 entraîneurs qualifiés. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.specialolympics.ca/fr ou suivez @SpecialOCanada sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de Sobeys Inc.

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), Sobeys exploite un réseau de plus de 1 500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes sous diverses bannières de détail, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Farm Boy, ainsi que les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient environ 127 000 personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys Inc., veuillez consulter le site corporate.sobeys.com/fr.

