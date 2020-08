Vecima Networks finalise l'achat des portefeuilles d'architecture d'accès distribué DOCSIS et EPON/DPoE de Nokia





Nokia et Vecima Networks (TSX: VCM) ont annoncé aujourd'hui avoir finalisé avec succès la vente du portefeuille Gainspeed de Nokia, qui soutient les réseaux de Vecima via sa technologie et ses équipements. Cette annonce fait suite à l'acquisition prévue initialement annoncée.

Nokia continuera d'entretenir des relations d'affaires avec Vecima, axées sur des technologies habilitantes clés, dans le but de saisir les opportunités unifiées d'accès au câble. Nokia conservera ses produits et solutions liés au câble, dont la téléphonie mobile, le routage, le transport, la fibre et la technologie fixe d'accès sans fil, ainsi que l'exploitation du réseau et les solutions liées à l'expérience client. Aucun détail financier de la vente n'a été divulgué.

A propos de Nokia

Nous créons la technologie qui connecte le monde. Nokia est la seule société à proposer un portefeuille exhaustif d'équipements de réseau, logiciels, services et licences au niveau mondial. Forts de notre engagement en matière d'innovation, et grâce à l'impulsion des Nokia Bell Labs primés, nous sommes un leader du développement et du déploiement de réseaux 5G.

Nos clients fournisseurs de services de communications gèrent plus de 6,4 milliards d'abonnements sur nos réseaux radio, et nos entreprises clientes ont déployé plus de 1.300 réseaux industriels à travers le globe. En appliquant les normes éthiques les plus strictes, nous transformons la manière de vivre, travailler et communiquer des gens. Pour nos dernières mises à jour, veuillez visiter notre page Web sur www.nokia.com et suivez-nous sur Twitter @nokia.

A propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. est un chef de file mondial spécialisé dans le développement de solutions informatiques et logicielles intégrées et évolutives pour un accès haut débit, la fourniture de contenu et la télématique. Nous permettons aux principaux innovateurs mondiaux de progresser, connecter, divertir et analyser. Nous développons des technologies qui transforment la fourniture et le stockage de contenu, fournissent un accès réseau à haute capacité, et optimisent l'analyse des données. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web sur www.vecima.com.

