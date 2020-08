Kavalan annonce son deuxième « whisky STR »





Le whisky Kavalan, qui sera bientôt lancé, a été vieilli dans des fûts spécialement écorchés, grillés et renoircis à la fumée (STR)

TAÏPEI, 10 août 2020 /CNW/ - Cinq ans après avoir décroché le « Meilleur Single Malt du monde », prix décerné aux World Whiskies Awards (WWA), l'emblématique Kavalan Solist Vinho Barrique aura enfin une suite.

Attendu en octobre, comme l'a annoncé Kavalan, son deuxième whisky STR (Shave, Toast, Rechar) sera lancé à Taiwan dans un coffret exclusif de 4 bouteilles fin prêt pour Noël.

En 2006, feu Jim Swan (Ph.D.) et Kavalan ont élaboré à Taïwan la technique artisanale de carbonisation dite STR. En effet, dans leur quête d'une saveur extraordinaire, ils ont mis au point un procédé rigoureux de grillage et de carbonisation des fûts de vin afin d'en éliminer l'acidité associée à la maturation des fûts de vin et de renforcer la saveur en profondeur comme il est possible de le faire sous le climat subtropical de Taïwan.

Qui plus est, la deuxième expression STR de Kavalan est aussi le tout premier whisky tourbé de la distillerie, une nouvelle formule à base d'orge tourbée.

Comme l'explique M. Lee, chef de la direction de Kavalan, la technique STR de Kavalan a réveillé les saveurs dormantes enfermées dans les fûts, ce qui donne des saveurs plus prononcées, plus audacieuses et plus fruitées, rendues possibles dans le climat subtropical phénoménal du comté de Yilan. Ces couches sont imprégnées d'arômes séduisants et fumés du malt propre à l'alcool tourbé.

« Depuis la victoire aux WWA, on m'a demandé à plusieurs reprises quand nous allions sortir un autre whisky STR fabriqué à Taïwan. Maintenant, après des années d'expérimentation, nous espérons sincèrement que le deuxième whisky STR fera apprécier l'excellente tenue du Vinho en devenant le point de mire des amateurs de whisky du monde entier », a déclaré M. Lee.

Depuis 2015, le Vinho Barrique ne cesse d'impressionner les juges par son savoir-faire, se méritant cette année une série de distinctions prestigieuses. Au concours World Whisky Masters 2020, organisé par le Spirits Business, il a reçu le titre « Taste Master » (Maître du goût), le prix mondial ultime du concours. De même, lors du récent concours de whisky et de spiritueux de Tokyo (Tokyo Whisky and Spirits Competition), il a été élu « Le meilleur des meilleurs ».

Tableau des maîtres mondiaux du whisky

Médaille des maîtres du goût

Kavalan Solist Vinho Barrique

Médaille du Maître

Kavalan Podium

Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured

Kavalan Solist Amontillado Sherry

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Sherry

Médaille d'or

Kavalan Distillery Select No.2

Kavalan Distillery Select No.1

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Classic

King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan ex-Bourbon Oak

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured

Kavalan Solist PX Sherry

Kavalan Solist Manzanilla Sherry

Kavalan Solist Port

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask

À propos du procédé STR

Le traitement des fûts de chêne, procédé appelé S.T.R. (écorchage, grillage, renoircissage à la fumée), est une technique pionnière qui a vu le jour au laboratoire d'innovations de Kavalan et qui s'est depuis répandue dans toute l'industrie. Tout d'abord, l'écorchage délicat des fûts en élimine les saveurs indésirables du vin et les composés acides. Vient ensuite le grillage qui libère les composés organiques du bois, faisant ressortir toutes ses notes fruitées de vanille. Enfin, la carbonisation à feu vif permet la libération ultérieure d'arômes agréables tels un riche caramel et chocolat, sur un fond délicat de fruité complexe.

À propos de Kavalan Distillery

Kavalan, la première distillerie de Taïwan, située dans le comté de Yilan, est pionnière dans l'art du whisky single malt depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, prend sa source dans les eaux de fonte de la Montagne enneigée et se trouve agrémenté par les brises venant de la mer et de la montagne. Autant d'éléments qui se conjuguent pour créer le goût crémeux signature de Kavalan. Nommée d'après l'ancien comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur environ 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons sous la maison mère, King Car Group. Nos produits nous ont valu un palmarès comptant plus de 450 médailles d'or ou récompenses encore plus prestigieuses décernées dans le cadre des concours les plus compétitifs de l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com.

Personne-ressource :

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

kaitlyn@kingcar.com.tw

