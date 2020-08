Lancement officiel de l'Édition 360 du festival Fierté Montréal





7 jours de célébrations avec plus de 150 artistes, 60 activités, 6 DJ sets, 1 T-Dance et 8 spectacles!

MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - C'est lors d'un événement présenté en ligne et sur MAtv que l'Édition 360 du festival Fierté Montréal a officiellement été lancée ce matin. Du 10 au 16 août 2020, ce sont plus de 150 artistes, 60 activités, 6 DJ sets et 8 spectacles gratuits qui se succèderont dans le cadre des 7 jours que durera l'édition multiplateforme et adaptée aux mesures de distanciation du festival Fierté Montréal. Notamment, Backxwash, Melissa Etheridge, Dominique Jackson, Adam Lambert, Misstress Barbara, Ngabo, Rufus Wainwright, les Queens de Canada's Drag Race ainsi que la juge Brooke Lynn Hytes offriront des performances hautes en couleur via différentes plateformes!

« Rappelons-nous que ce n'est qu'il y a 30 ans que la violente descente policière au party Sex Garage a mené à un mouvement de libération et d'émancipation dans la métropole! Nous devons se souvenir de cet événement pour célébrer l'avancement de notre cause, et pour la poursuivre. Cette année, en situation de distanciation, il est encore plus important pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre de pouvoir se rassembler virtuellement, car les situations de vulnérabilité auxquelles elles font face ont été aggravées par l'isolement. On souhaite que cette édition puisse apporter réconfort et bonheur! » a mentionné Marie-Ève Baron, vice-présidente.

Une programmation qui fait un 360 de nos communautés!

Les communautés de la diversité sexuelle et de genre sont multiples, diverses et animées par réalités et des enjeux différents. C'est dans ce contexte qu'une thématique principale sera quotidiennement déclinée sous forme de vox pop, capsules informatives, conférences et bien sûr, d'activités festives! La programmation complète est disponible sur le site officiel du festival Fierté Montréal et via sa page Facebook!

Merci à tous nos partenaires

Le festival est heureux de compter sur l'appui essentiel de partenaires tel que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, le Casino de Montréal, Fido, Trojan, Bell Média, Fugues, la SAQ, Rio Tinto, Greencooper, CTV, MAtv ainsi que CJAD, Virgin Radio, Rouge FM, Nightlife.ca, CHOM 97, Extra, Montréal Times, Washington Blade, Gay City News et Attitude.

À propos du festival Fierté Montréal

Depuis 2007, à l'initiative des communautés LGBTQ+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés. En 2019, le festival a généré un achalandage total de 3,4 d'entrées. En 2020, les festivités se tiendront du 10 au 16 août. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web, la page Facebook, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram.

SOURCE Célébrations de la Fierté Montréal

Communiqué envoyé le 10 août 2020 à 10:00 et diffusé par :