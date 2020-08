Globex Vend Trois Propriétés à Starr Peak Exploration





ROUYN-NORANDA, Québec, 10 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'annoncer qu'elle a vendu 100% de ses intérêts de la propriété de cuivre, zinc et argent Normétal/Normetmar, ainsi que les propriétés aurifères Rousseau et Lac Turgeon localisées dans le nord du Québec à Starr Peak Exploration Ltd. (STE-TSXV, STRPF-OTC).



En échange, Globex recevra 150 000 $ comptant (50 000 $ à la signature, 50 000 $ après 6 mois et 50 000 $ après un an de la date de signature), 1,2 million d'actions de Starr Peak (présentement 1,66 $/action) et 2,5% de revenue brute sur les métaux (GMR), 1% pouvant être racheté par Starr Peak avant le début d'une production commerciale pour 1,5 million de dollars. Starr Peak acquerra 100% des intérêts dans les propriétés soumises à la royauté (GMR).

La propriété Normétal/Normetmar est constituée de 10 titres miniers qui comprend l'ancienne Mine Normétal ayant produit 10,1 millions de tonnes, à une teneur de 2,15% Cu, 5,12% Zn, 0,549 g/t Au et 45,25 g/t Ag (données converties du Canadian Mining Handbook 1975-1976). La partie de la propriété nommée Normetmar est contigüe avec la partie ouest de la Mine Normétal. Une ressource historique de 306 000 t à une teneur de 11% Zn a été rapportée par Kerr Addison dont 48 200 t ont été minées en 1990. La zone a été décapée et une rampe a été excavée pour atteindre la zone. Même si la propriété n'a été explorée que pour le zinc, quelques intersections aurifères ont été rencontrées dont 2,19 g/t Au et 236 g/t Ag sur 2,56 m incluant 3,47 g/t Au et 366 g/t Ag sur 1,55 m (Source: forage de Globex 2007-2008 forage GN-07-09). La propriété est localisée au centre de la propriété NewMetal récemment acquise par Starr Peak et complète ainsi leur position. De plus, les titres miniers sont directement à l'est de la découverte aurifère d'Amex Exploration Inc. dans le canton Perron, Québec.

La propriété aurifère Rousseau est constituée de 12 titres miniers, comprenant la zone aurifère Rollmac contenant 31 298 tonnes à une teneur de 11,99 g/t Au (données historiques, non conforme NC 43-101, Northern Miner, 13 juillet 1992). Des travaux limités à faibles profondeurs ont été entrepris sur cette propriété.

Deux structures principales de veines porteuses d'or, la "Main Vein" et la "Mercier Vein", ont été explorées par tranchées, petites fosses, et quelques forages. En 1980, une rampe de 91 mètres de profond, 428 m de galerie et 188 m de chantier ont été complétés sur la "Main Vein". Un échantillon de roche de 75,6 T a retourné 0,46 oz Au/T et 2,14 oz/T Ag (1987, Bowdidge tiré de GM53158). En 1982, une tonne de concentré provenant de la "Main Vein" du niveau 60 pieds a retourné 9,97 oz/t Au et 15,69 oz/t Ag (Bowdidge, tiré de GM53159). De nombreuses intersections en forage, échantillons choisis, échantillons de rainures ont retourné de hautes teneurs incluant le forage 80-17 avec une teneur 0,61 oz/T Au sur 10 pieds (GM37244) et le forage 88-6 avec une teneur de 0,41 oz/T Au sur 8,2 pieds (tiré de GM52540).

En 1992-1993, Canaco Ltd. entreprend un programme de cartographie et d'échantillonnage sur la "Mercier Vein" en utilisant la rampe et les galeries souterraines existantes.

Voici un sommaire des valeurs aurifères non-coupées, des épaisseurs et des longueurs échantillonnés:

NIVEAU TENEUR AU (G/T) ÉPAISSEURS (MÈTRE) LONGUEURS (MÈTRE) 60 Est 0,188 0,94 8,53 60 Ouest 5,48 1,14 10,97 Rampe 80 5,31 0,95 4,57 100 0,926 0,95 12,80 Rampe 130-100 29,83 0,99 3,05 130 3,77 0,97 57,60 Cheminée à minerai 130-230 17,49 1,00 30,48 Monterie d'aération 200-60 18,51 1,00 46,33 Rampe 190 2,06 0,58 3,65 200 1,71 0,93 38,71 220 Ouest 10,97 0,88 22,86 220 Est 1,71 0,87 36,58 230 6,86 0,87 75,89 270 Ouest 1,78 0,96 31,70 270 Est 8,23 0,88 35,97 290 Est 2,24 0,95 6,09 290 Ouest + Monterie de ventilation 2,26 0,62 76,20 Source: Cartographie et échantillonnage souterrain par Daniel Turcotte, Géologue, Ressource minières Canaco Ltée, Février 1993.

La structure aurifère "Mercier Vein" est présente 183 m au nord-est de la "Main Vein". De nombreuses valeurs aurifères provenant d'échantillons choisis et d'essais en fosse ont été obtenues. Une autre veine parallèle, 15,3 m plus au nord, a retourné 0,428 oz Au/t. Plusieurs autres structures avec des veines de quartz ont été observées mais très peu de travaux ont été effectués sur ces structures.

Finalement, la propriété aurifère Turgeon est constituée de 2 titres miniers sur le côté est du Lac Turgeon. Des échantillons choisis en bordure du lac ont retourné des valeurs de 168,3 g/t Au, 30,2 g/t Au et 23,7 g/t Au (GM 52490). Le forage LT-96-02 a intersecté 18,7 g/t Au sur 3,09 m, incluant 68,9 g/t Au et 10,48 g/t Ag sur 0,4 m (GM 54287).

Ressources historiques

Les ressources rapportées ci-haut sont historiques. Globex considère qu'aucune personne qualifiée n'a fait suffisamment de vérifications pour classifier les ressources historiques comme ressources minérales conformes selon la Norme Canadienne 43-101. Ces ressources ne sont donc pas fiables.

Échantillons choisis

Les échantillons choisis sont de nature sélective et peuvent ne pas représenter une teneur moyenne.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



