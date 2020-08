Les résultats d'emploi de juillet révèlent que le secteur de la restauration continue d'avoir besoin d'aide pour récupérer





TORONTO, 10 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada a déposé sa soumission prébudgétaire au Comité fédéral des finances, préconisant du soutien pour continuer à aider le secteur des services alimentaires à traverser la crise de la COVID-19.

« Beaucoup des mesures que le gouvernement fédéral a mises en oeuvre au cours des derniers mois ont fourni une bouée de sauvetage aux restaurants durant cette période extraordinairement difficile, note David Lefebvre, vice-président , Affaires fédérales et Québec de Restaurants Canada. Mais à l'approche des mois plus froids, le secteur de la restauration aura besoin d'une aide continue pour continuer à jouer son rôle essentiel au sein de l'économie canadienne. »

Recommandations pour redémarrer le secteur essentiel des services alimentaires canadiens

Non seulement le secteur de la restauration a-t-elle été l'un des premiers et des plus touchés par la pandémie de COVID-19, mais il sera également l'un des plus lents à récupérer.

Alors que la dernière Enquête sur la population active de Statistique Canada révèle que l'emploi dans le secteur de la restauration a ajouté 100 500 emplois en juillet, il manque encore plus de 300 000 emplois dans ce secteur par rapport à février. Aucune autre industrie n'est aux prises avec un déficit d'un tel ordre.

Face à cette réalité, Restaurants Canada demande au gouvernement fédéral d'étendre et de renforcer le soutien aux entreprises de services alimentaires dans les domaines suivants afin que celles-ci puissent continuer à contribuer à la relance canadienne en 2021.

1) Aide aux coûts de main-d'oeuvre, à l'endettement en hausse et au flux monétaire

Les programmes suivants doivent être maintenus en 2021 pour aider les entreprises de services alimentaires qui continuent à déployer des efforts pour fonctionner dans le climat restrictif actuel :

Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)

Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC))

Ces mesures d'intervention en lien avec la COVID-19 ont fait une différence importante à court terme et doivent être maintenues et renforcées pour favoriser la poursuite des activités commerciales à plus longue échéance.

Restaurants Canada recommande également des changements au régime fiscal afin de venir en aide aux entreprises qui éprouvent des problèmes de flux monétaire. Une aide au loyer simplifiée fournie directement aux entreprises est aussi nécessaire.

2) Réduction des formalités administratives pour les PME

Restaurants Canada recommande que toute nouvelle législation ou mesure mise en suspens en raison de la pandémie de COVID-19 soit réévaluée pour tenir compte des nouvelles réalités économiques pour les entreprises.

Les obstacles au commerce doivent être limités le plus possible pendant que les PME continuent de déployer des efforts pour demeurer en affaires malgré les restrictions qui perdurent.

3) Soutien ciblé pour le secteur des services alimentaires

Des mesures spécifiques au secteur sont nécessaires pour relever certains des défis uniques auxquels les restaurants et autres entreprises de services alimentaires ont dû faire face en raison de la COVID-19. Restaurants Canada a émis un certain nombre de recommandations en fonction de commentaires exprimés par ses membres.

Toutes les recommandations contenues dans la soumission intégrale de Restaurants Canada peuvent être consultées ici : info.restaurantscanada.org/hubfs/2021%20Federal%20pre-budget%20submission_Restaurants%20Canada.pdf

Un secteur de la restauration prospère est essentiel au rétablissement du Canada à la suite de la pandémie de COVID-19

Les restaurants et autres entreprises de services alimentaires sont au quatrième rang des employeurs du secteur privé et la principale source de premiers emplois pour les Canadiens, employant normalement 1,2 million de travailleurs.

Les restaurants appuient une grande variété d'entreprises de la chaîne d'approvisionnement et contribuent par le fait même à plus de 290 000 emplois.

Les restaurants dépensent normalement plus de 30 milliards de dollars par année en aliments et en boissons, jouant ainsi un rôle essentiel pour les agriculteurs et l'ensemble du secteur agroalimentaire canadiens.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l'industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, d'études, de représentation, de ressources et d'événements à l'intention de ses membres. Avant le début de la pandémie de COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une industrie au chiffre d'affaires annuel de 93 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de travailleurs, était la principale source de premiers emplois au Canada et servait 22 millions de clients chaque jour dans toutes les régions du pays. Depuis, l'industrie a perdu des centaines de milliers d'emplois, et son chiffre d'affaires annuel pourrait chuter de 44 milliards de dollars en 2020 en raison de l'impact de la COVID-19.



