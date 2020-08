Skyservice Aviation d'affaires reçoit un certificat de type supplémentaire de Transports Canada pour l'installation de systèmes de décontamination d'Aviation Clean Air à bord des avions Challenger 300/350 et Global 5000/5500/6000/6500 de Bombardier





Les systèmes de décontamination en vol d'Aviation Clean Air (ACA) améliorent la qualité de l'air et éliminent les agents pathogènes dangereux comme ceux de la COVID-19 sur les surfaces et dans l'air, rehaussant les mesures de santé et sécurité pour les passagers.

MISSISSAUGA, ON, le 10 août 2020 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affaires , chef de file de l'aviation d'affaires au Canada, annonce aujourd'hui que sa division de maintenance, de réparation et de révision vient de recevoir le certificat de type supplémentaire de Transport Canada pour l'installation des systèmes de décontamination d'ACA à bord des avions Challenger 300/350 et Global 5000/5500/6000/6500 de Bombardier. Les solutions novatrices embarquées de décontamination des surfaces et de l'air d'ACA augmentent la qualité de l'air dans tout l'avion, tuent les agents pathogènes comme ceux de la COVID-19, éliminent les allergènes et neutralisent les odeurs désagréables sans recourir à des produits chimiques nocifs. Cette certification vient confirmer que Skyservice continue de livrer des solutions de premier ordre aux propriétaires d'avions d'affaires.

« En travaillant dans un réel esprit d'équipe, nous avons développé avec ACA un processus d'installation concluant, de haute qualité, qui a été approuvé par Transports Canada », a indiqué Paul Weeks, vice-président de la Maintenance de Skyservice. « Le travail avec Transports Canada et notre expertise des avions d'affaires Bombardier a permis l'approbation de l'installation des produits et, en fin de compte, l'arrivée de l'un des meilleurs produits de purification et de décontamination au Canada », a-t-il ajouté.

L'installation du produit d'ionisation embarqué d'ACA prend de 2 à 5 jours, selon une fourchette de prix qui varient en fonction du nombre d'appareils nécessaire pour la taille de l'avion. Les composants sont d'installation facile requièrent un entretien minimal, ce qui fait leur popularité chez les avions de toute taille.

« Skyservice est enchantée d'ajouter ce certificat de type supplémentaire pour l'installation des solutions de purification et de désinfection d'ACA sur deux des plus importantes gammes d'avions du monde », a commenté Emlyn David, président et chef de la direction de Skyservice. « Nous sommes fiers de souscrire à l'engagement en matière d'innovation qui, nous en sommes convaincus, répond aux préoccupations de santé et de sécurité formulées par les propriétaires d'avions lorsqu'ils envisagent de voyager. »

Pour en savoir plus sur les solutions de purification et de décontamination d'ACA offertes par Skyservice, visitez la page https://skyservice.com/fr/maintenance-davions-daffaires/ ou envoyez un courriel à ba_maintsales@skyservice.com.

À propos de Skyservicetm

Skyservice est le chef de file canadien de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière de sécurité et de service. Avec plus de 30 ans d'expérience, Skyservice est un meneur du secteur de l'aviation d'affaires au Canada, avec des établissements de premier ordre à Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Muskoka.

