Cascades Inc. annonce le lancement d'une offre publique de rachat au comptant visant la totalité de ses billets de premier rang à 5,750 % échéant en 2023

KINGSEY FALLS, QC, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (« Cascades ») (TSX: CAS) annonce aujourd'hui le lancement d'une offre publique de rachat au comptant visant la totalité de ses billets de premier rang à 5,750 % échéant en 2023 en circulation (les « billets »), conformément aux modalités qui sont énoncées dans le document relatif à l'offre publique de rachat de Cascades qui est daté du 10 août 2020 (l'« offre de rachat »).

L'offre de rachat expirera le 14 août 2020 à 17 h (heure de New York), à moins qu'elle ne soit prolongée (cette date et heure, telles qu'elles pourraient être prorogées, étant appelées le « moment de l'expiration » dans les présentes). Les porteurs qui auront (i) déposé leurs billets en bonne et due forme avant le moment de l'expiration ou (ii) remis un avis de livraison garanti dûment rempli et signé et tous les autres documents requis au plus tard au moment de l'expiration et déposé leurs billets avant la date limite indiquée dans cet avis, soit le 19 août 2020 à 17 h (heure de New York), et dont les billets auront été acceptés à des fins de rachat dans le cadre de l'offre de rachat auront le droit de recevoir la contrepartie totale de 1 018,00 $ US par tranche de 1 000 $ US du capital des billets qui auront été déposés en bonne et due forme et acceptés à des fins de rachat (la « contrepartie prévue par l'offre »), majorée de l'intérêt couru et impayé de la date de versement de l'intérêt la plus récente à la date de règlement, exclusivement, qui devrait être le 17 août 2020. Les billets qui auront été déposés avant le moment de l'expiration pourront être retirés à quelque moment que ce soit avant le moment de l'expiration.

L'offre de rachat est assujettie au respect d'un certain nombre de conditions qui sont énoncées dans le document relatif à l'offre publique de rachat daté du 10 août 2020 (en sa version modifiée ou complétée, le « document relatif à l'offre de rachat »), ou à une renonciation à ces conditions, notamment à ce que Cascades dispose de fonds, y compris un produit brut d'au moins 200 M$ qu'elle aura tiré d'un financement par emprunt, selon les modalités que Cascades aura jugées satisfaisantes, qui, ajoutés aux sommes qu'elle aura prélevées sur sa facilité de crédit renouvelable, seront suffisants pour payer la contrepartie prévue par l'offre à l'égard de la totalité des billets en circulation qui auront été déposés en réponse à l'offre de rachat, ainsi qu'à certaines autres conditions habituelles.

Il n'est pas certain que toutes les conditions de l'offre de rachat seront remplies.

Cascades a retenu les services de Wells Fargo Securities, LLC à titre de courtier-gestionnaire dans le cadre de l'offre de rachat. On peut obtenir un exemplaire du document relatif à l'offre de rachat et de l'avis de livraison garanti au www.dfking.com/cascades et auprès de D.F. King & Co., Inc., agent des dépôts et agent d'information, en envoyant un courrier électronique à l'adresse cascades@dfking.com ou par téléphone en composant le 877 732-3613 (sans frais) ou le 212 709-3328. Veuillez faire parvenir les questions relatives à l'offre de rachat à Wells Fargo Securities, LLC par téléphone au 866 309-6316 ou au 704 410-4759 ou par courrier électronique à l'adresse liabilitymanagement@wellsfargo.com.

La présente annonce est faite à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente des billets. L'offre de rachat est présentée uniquement au moyen du document relatif à l'offre de rachat. Dans les territoires où les lois sur les valeurs mobilières, les lois sur la protection de l'épargne (blue sky) ou d'autres lois exigent qu'une offre publique de rachat soit présentée par un courtier agréé, l'offre de rachat sera réputée être présentée pour le compte de Cascades par le courtier-gestionnaire ou par un ou plusieurs courtiers inscrits agréés en vertu des lois du territoire en question. En outre, le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres émis dans le cadre du placement simultané de billets de premier rang de Cascades annoncé séparément aujourd'hui.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 12 000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui se rapportent au moment où les titres d'emprunt seront rachetés dans le cadre de l'offre de rachat et au capital des titres en question qui sera racheté, y compris certaines modalités de l'offre de rachat. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et hypothèses. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les situations, les événements ou les résultats qui se produiront effectivement ou qui seront effectivement obtenus diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Parmi ces facteurs se trouvent notamment ceux qui sont énoncés dans le document relatif à l'offre de rachat. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels pourraient différer considérablement de ceux que prévoient les énoncés prospectifs pour une variété de raisons. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient aussi avoir un effet défavorable important sur l'entreprise, la situation financière et les résultats d'exploitation de Cascades.

