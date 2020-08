La société civile mène les collaborations nécessaires entre les nations





HAIKOU, Chine, 10 août 2020 /PRNewswire/ -- En ces temps où l'avenir du globe semble morose en raison de la pandémie toujours aussi forte et des répercussions économiques qu'elle entraîne, ce qui suscite une hostilité politique et un sentiment antimondialisation, un dialogue en ligne organisé les 30 et 31 juillet entre les organisations de la société civile (OSC) en Chine et en Europe a insufflé plus d'espoir à la collaboration mondiale tant attendue.

Vingt-deux intervenants des OSC de Chine et des pays européens ont participé à la réunion Zoom, où ils ont fait part de leurs initiatives visant à réagir au confinement et ont discuté des défis auxquels ils étaient confrontés après la pandémie. Le besoin de collaborations mondiales entre les OSC a été souligné afin d'accélérer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Voici les principaux points sur lesquels portait la discussion :

Bien que dans la plupart des pays, le gouvernement maîtrise la réponse à donner à la pandémie, le rôle des sociétés civiles ne doit pas être sous-estimé, notamment en tant que force qui complète l'aide humanitaire.Les sociétés civiles ont servi de pont et de facilitateur entre les gouvernements et les publics pendant le confinement et de barrière pour protéger l'espace civil contre les interventions agressives des états.

Les OSC des deux parties ont été confrontées à des défis similaires pendant la pandémie et après celle-ci, notamment en ce qui a trait au ralentissement du développement des projets, à la détérioration des perspectives de collecte de fonds et à l'adaptation aux nouvelles pratiques opérationnelles, comme le fait que de nombreuses activités doivent désormais s'effectuer en ligne. Les ONG et les bailleurs de fonds doivent se regrouper et travailler ensemble pour faire face à l'incertitude qui se profile.

Un autre virus, qui a augmenté conjointement à la COVID-19, est le nationalisme étriqué. Celui-ci s'est nourri de la montée du sentiment antimondialiste, du scepticisme et du protectionnisme et il a été exacerbé par la concurrence géopolitique et la recherche d'un bouc émissaire pendant la pandémie. Les OSC devraient montrer la voie à suivre pour lutter contre cette vague, qui pourrait entraîner le monde dans une spirale descendante.

Malgré les différends qui existent entre l' Europe et la Chine, il est reconnu à tous les niveaux que des collaborations sont nécessaires pour s'attaquer aux problèmes mondiaux de durabilité tels que le changement climatique. Les ODD des Nations unies sont un facteur de stabilisation important pour les relations sino-européennes.

Le monde est à un moment charnière pour la réalisation des ODD à l'horizon 2030. Les plans de relance économique, l'élection présidentielle aux États-Unis, la COP26 sur les changements climatiques et la COP15 sur la biodiversité l'année prochaine pourraient tous avoir des répercussions sur le processus dans les années à venir. Les OSC en Chine et en Europe devraient travailler ensemble et participer à l'élaboration du programme à suivre.

Le dialogue a été organisé par le ChinaBlue Sustainability Institute et l'Association chinoise pour la coopération entre les ONG. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web à l'adresse http://lxi.me/fh8ta.

