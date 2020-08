Le métal québécois donne vie aux créatures de jeux vidéo





La Fabrique de Monstres lance son site Internet et sa première vidéo

MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - Créée en 2018 par Sébastien Croteau, Corinne Cardinal et Jeffrey Mac Dermott, La Fabrique lance aujourd'hui son site Internet. Désormais, les compagnies de jeux vidéo et de films pourront entendre la voix de nos membres, connaître les productions sur lesquelles ils ont travaillé et les contacter directement.

Depuis 2005, nos membres ont participé au doublage et à la création sonore d'une centaine de créatures. Les voix de nos membres ont été entendues par des millions de personnes dans le monde, sur des productions telles que :

Shadow of the Tomb Raider (Eidos)

Far Cry 5 (Ubisoft)

Rainbow Six Siege: Outbreak (Ubisoft)

Notre arme secrète? Des chanteuses et chanteurs de musique métal.

Les chanteuses et les chanteurs métal ont la capacité unique de pouvoir produire des sons irréels et organiques sans avoir à modifier leur voix à l'aide de logiciels. De plus, leur entraînement leur permet de produire toutes sortes de sons gutturaux de façon naturelle sans abîmer leur voix. Ils sont donc un atout inestimable lorsque vient le temps d'enregistrer ce genre de voix en studio.

« Dans un monde où les compagnies oeuvrant dans le domaine du jeu vidéo et du film cherchent à atteindre des niveaux de réalisme sans précédent, la qualité des sons produits par nos artistes demeure inégalée. Notre bassin de talents, composé de femmes et d'hommes, offre une diversité de sonorités et de textures vocales pouvant répondre à tous types de projets. » - Corinne Cardinal

Afin de montrer leur talent, les membres de la Fabrique ont tourné leur première vidéo : « Horde ». Simulant une attaque de zombies, elle vous en mettra plein les oreilles.

À propos de La Fabrique de Monstres

La Fabrique de Monstres fait la promotion de talents vocaux québécois dans le domaine du jeu vidéo. Spécialisée en conception de voix de monstres, zombies, etc., elle offre une expertise unique au monde en matière de création sonore pour plusieurs types de créatures virtuelles.

