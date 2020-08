Alithya aide Adoption-Share à accélérer le processus d'adoption en tirant parti de Microsoft Power Platform





Projet d'accompagnement numérique réduisant les obstacles

à l'adoption afin de jumeler plus rapidement enfants et familles

ALPHARETTA, Ga., le 10 août 2020 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») est fier de s'associer à Adoption-Share, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui utilise la technologie pour réduire les obstacles à l'adoption et, en fin de compte, augmenter le nombre de placements d'enfants dans des foyers qualifiés, sûrs et aimants.

Alithya a offert de son temps et ses ressources afin de développer une Power App de Microsoft qui réponde à l'un des défis les plus complexes de l'organisation : raccourcir le délai permettant de mettre en relation les enfants en famille d'accueil avec des familles adoptives idéales.

Encourager l'innovation pour une bonne cause

Le programme de pointe Family-Match d'Adoption-Share était déjà utilisé par les agents de l'État chargés de jumeler les enfants en famille d'accueil avec les familles inscrites et approuvées sur des listes d'attente. Alors que cette application s'appuyait sur l'analyse prédictive basée sur Azure pour associer de manière plus efficace et plus appropriée les enfants aux familles en attente, Adoption-Share a vu là l'occasion d'accélérer le processus de jumelage en impliquant plus en amont les familles de manière à ce qu'elles puissent démontrer leur motivation, leur volonté, leurs capacités, leur préparation et leur compatibilité avec les enfants placés dans leurs propres communautés.

Alithya a travaillé avec Adoption-Share et a créé une Power App de Microsoft appelée Faster Families qui fait partie du système 2.0 Family-Match. Cette nouvelle Power App, ainsi que le contenu de la formation également développé par Alithya, ont aidé Adoption-Share à localiser et à réduire les goulots d'étranglement rencontrés par les familles au cours du processus, et par conséquent, ont rationalisé l'identification de celles qui étaient les plus désireuses et capables d'aller de l'avant avec l'adoption et le processus d'attestation.

Exercice réussi démontrant que les outils numériques peuvent changer des vies

« Les premiers résultats sont enthousiasmants, déclare Thea Ramirez, fondatrice et PDG d'Adoption-Share. Lors du déploiement initial dans la région d'Orlando, en Floride, une famille a pu suivre une formation à domicile et être jumelée dans les 35 jours suivant le début du processus - un processus qui aurait pu prendre des années auparavant. Nous sommes impatients de partager de nombreuses autres histoires comme celle-ci à mesure que l'application sera déployée dans d'autres régions des États-Unis. »

« Il est extrêmement important de jumeler plus rapidement les enfants en situation critique à des foyers aimants, a commenté Ryan Casey, vice-président chez Alithya. Nous sommes honorés d'avoir participé à ce projet avec Adoption-Share, d'étendre leur utilisation de Microsoft Power Platform et d'ajouter une autre application puissante, Faster Families, à leur trousse technologique. »

Alithya est fière des résultats de ce projet, lequel se traduit par une augmentation du nombre de jumelages potentiels et une diminution du temps nécessaire pour rassembler familles et enfants. Alithya est également satisfaite du travail effectué par son équipe de formation, qui a élaboré des vidéos courtes et ciblées, représentatives de la convivialité de l'application Power App Faster Families. Pour en savoir plus, lisez l'étude de cas d'Alithya sur le projet (en anglais), ou visitez la page relative aux formations et ateliers de perfectionnement d'Alithya, ainsi que celle concernant les applications Microsoft Power (en anglais).

À propos d'Alithya et de la responsabilité corporative

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, l'entreprise peut compter sur plus de 2 100 professionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe. La responsabilité corporative est au coeur de la culture d'Alithya qui, à ce titre, défend la bonne gouvernance, la diversité et le développement de la main-d'oeuvre, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social dans les communautés. Pour en savoir plus à ce sujet, allez à https://www.alithya.com/fr/qui-nous-sommes/responsabilite-corporative. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement.

À propos d'Adoption-Share

Adoption-Share est une organisation 501(c)(3) qui a pour but de tirer parti de la technologie pour apporter des réformes, de l'efficacité et de l'innovation dans le domaine de l'adoption privée et publique aux États-Unis. Adoption-Share propose trois programmes principaux : 1) des campagnes de sensibilisation à l'adoption, 2) un réseau en ligne pour l'adoption interne privée, et 3) un outil d'appariement en ligne, le programme Family-Match, que les agents de l'État chargés des dossiers peuvent utiliser pour apparier les enfants placés en famille d'accueil avec les meilleures familles. Pour en savoir plus, visitez adoption-share.com.

