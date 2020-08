CAE nomme Daniel Gelston à titre de président de groupe, Défense et sécurité





MONTRÉAL et WASHINGTON, D.C., le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE est heureuse d'annoncer la nomination de Daniel Gelston au poste de président de groupe, Défense et sécurité, à partir du 24 août 2020. Il sera établi à Washington, D.C. et succédera à Heidi Wood, vice-présidente exécutive, Développement des affaires et Initiatives de croissance, qui occupait également le poste de présidente de groupe par intérim.

« Je suis très heureux d'accueillir Dan Gelston au sein de l'équipe de direction de CAE, en tant que nouveau président de groupe, Défense et sécurité. C'est un leader reconnu qui possède plus de 20 ans d'expérience dans l'armée américaine, le secteur du renseignement et l'industrie mondiale de la défense », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « L'énergie de Dan et sa solide expérience en tant que leader axé sur la croissance seront inestimables pour stimuler la croissance de notre secteur Défense dans nos activités principales et pour poursuivre l'expansion dans un ensemble de secteurs adjacents connexes qui cadrent bien avec nos forces commerciales. Je suis certain que l'expérience de Dan dans cette industrie et son leadership exceptionnel permettront à notre secteur Défense d'atteindre son plein potentiel ».

Avant de se joindre à CAE, M. Gelston a été président du secteur Systèmes de communications à large bande de L3Harris Technologies, et président de la division régionale de l'Ouest de ce secteur. Dans ce rôle, M. Gelston et son équipe ont enregistré plusieurs années records au niveau des résultats financiers et ont amélioré considérablement le taux de conclusion de nouveaux contrats de l'entreprise et l'expansion des occasions d'affaires.

Avant d'occuper son poste de direction à L3Harris Technologies, M. Gelston était président de Smiths Detection Inc. et de Cobham Tactical Communications and Surveillance, deux entités exerçant leurs activités en vertu du Special Security Agreement (SSA). En 2017, il a mené l'acquisition de Morpho Detection d'une valeur de 710 millions $ par Smith et la vente de la division brésilienne de Smith. En 2015, M. Gelston a dirigé la vente du secteur Surveillance de Cobham et a agi à titre de chef de la direction durant sa transition vers une entreprise indépendante.

M. Gelston est titulaire d'une maîtrise ès sciences en renseignement stratégique de la National Intelligence University et d'un baccalauréat avec double majeure en économie et en politique stratégique internationale de la Bucknell University.

L'expérience militaire de M. Gelston comprend le service actif et de réserve de 1998 à 2007 en tant qu'officier de l'armure et du renseignement militaire. Il est récipiendaire d'un prix Draper de la U.S. Army Armor School et diplômé avec mention d'honneur de l'U.S. Army Intelligence Officer School.

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10?500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220?000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135?000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

