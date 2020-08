AppGallery continue de prospérer sur le marché français





L'AppGallery français continue de se développer, offrant une plus grande variété d'applications pertinentes et de qualité aux utilisateurs français.

En reconnaissance de ses partenaires engagés en France, AppGallery a démontré la puissance du marketing régional à six de ses applications les plus populaires.

SHENZHEN, Chine, 10 août 2020 /PRNewswire/ -- AppGallery en France, qui fournit à ses clients les nouvelles applications les plus innovantes, a continué à se développer au cours de l'année dernière. Pour célébrer ce succès sur le marché local, six partenaires ont été sélectionnés pour faire l'expérience de la valeur du marketing régional dans le cadre d'une campagne mondiale. La campagne, qui a lieu dans 20 pays, dont la France, incite les développeurs à exploiter le potentiel commercial de leur application avec AppGallery.

AppGallery : Un marché des applications qui regroupe des applications locales et mondiales de qualité

AppGallery, l'un des trois premiers marchés mondiaux pour les applications, donne la priorité aux besoins variés de son public mondial en fournissant les meilleures nouvelles applications à l'échelle mondiale et locale. Les 460 millions d'utilisateurs actifs d'AppGallery, répartis dans 170 régions, témoignent de la croissance de la plateforme, les besoins des consommateurs étant au centre des préoccupations.

Huawei se tourne vers les développeurs locaux, les invitant à inscrire leurs applications sur AppGallery pour répondre à la demande des consommateurs tout en soutenant le marché local. AppGallery, qui dispose d'offres technologiques innovantes et d'un support marketing avancé, offre une voie compétitive aux développeurs.

La France, qui est l'un des principaux marchés d'AppGallery, a connu une accélération de l'embarquement des applications locales. L'AppGallery français a été en mesure de fournir aux clients un accès à certaines des applications locales les plus populaires et aux services dont ils ont besoin. Les consommateurs peuvent désormais profiter d'applications telles que Lydia - Mobile Payment, Société Générale, OUI.sncf, Cdiscount, Lidl, Veepee, SHEIN, Joom, Deezer Music Player et Molotov, toutes disponibles sur AppGallery.

Aider les partenaires à se développer grâce à la promotion régionale

Pour démontrer l'engagement d'AppGallery pour la croissance du marché français, dans le cadre de la campagne mondiale, six des applications les plus populaires du pays ont été sélectionnées pour une promotion régionale supplémentaire afin de renforcer l'influence de la marque.

La campagne, qui encourage les partenaires à réaliser leur potentiel commercial par un marketing ciblé, démontre la valeur de la promotion de soutien d'AppGallery. La promotion des six partenaires s'est faite par le biais de spots télévisés et des plateformes régionales d'AppGallery avec des séquences vidéo spécialement créées et des images de soutien.

Dans le cadre de cette campagne plus large, les partenaires d'AppGallery en France ont bénéficié d'une meilleure notoriété de la marque sur le marché local, ce qui a entraîné une augmentation des téléchargements d'applications et de l'engagement.

Les applications suivantes ont bénéficié d'un soutien supplémentaire dans le cadre de la campagne grâce à leurs vastes capacités de marketing :

Asphalt 9 : plongez dans l'un des jeux de course d'arcade les plus hyperréalistes avec une liste « d'ultra-voitures » en vedette.

Lalalab : Avec LALALAB, l'une des applications de tirage photo les plus populaires en Europe , les utilisateurs peuvent transformer leurs photos en tirages, aimants, posters et autres en quelques clics.

, les utilisateurs peuvent transformer leurs photos en tirages, aimants, posters et autres en quelques clics. Cheerz : Cheerz, qui compte plus de 4 millions d'utilisateurs, aide les utilisateurs à transformer leurs souvenirs préférés en souvenirs touchables qui font de fantastiques souvenirs.

Burger King : les utilisateurs peuvent satisfaire leur envie de Burger King en utilisant l'application BK et être récompensés en même temps.

RMC Sport : l'application officielle de la chaîne RMC Sport Channel, les utilisateurs peuvent désormais regarder et revoir les matchs en direct et se tenir au courant des derniers événements de l'industrie.

Frichti : Proposant une large gamme de repas maison pour tous ceux qui veulent bien manger, mais n'ont pas le temps, Frichti rend le monde meilleur, plus frais et plus sain.

Chaque partenaire a connu une forte augmentation des téléchargements par les utilisateurs en utilisant les ressources marketing régionales d'AppGallery comme moteur de progression.

L'engagement d'AppGallery

Grâce à son engagement sur le marché français, AppGallery a permis d'augmenter le nombre de téléchargements et l'engagement des consommateurs sur ses applications locales. En soutenant les développeurs dans les régions clés du marché, AppGallery peut garantir à ses clients la meilleure sélection d'applications possible.

AppGallery est à l'écoute de ses clients. Grâce à son service de « liste de souhaits », les utilisateurs peuvent soumettre les applications qu'ils souhaitent voir sur AppGallery, en recevant une notification dès que celle-ci est disponible. Depuis janvier 2019, AppGallery a intégré plus de 580 applications en réponse à la liste de souhaits.

Pour plus d'informations, visitez https://developer.huawei.com/consumer/en/huaweihealth

Pour plus d'histoires de partenariat et de discussions, visitez le forum des développeurs HUAWEI : https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home?fid=0101246461018590361

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1225410/AppGallery.jpg

