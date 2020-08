/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce d'investissements en tourisme pour la région de la Capitale-Nationale/





QUÉBEC, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle seront dévoilés des investissements en tourisme pour la région de la Capitale-Nationale.

Afin d'éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation physique, il est demandé aux journalistes et aux caméramans de confirmer leur présence au préalable à l'adresse courriel sandra.oconnor@tourisme.gouv.qc.ca, et ce, avant le 10 août, à 8 h.

Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place. Le port du masque est obligatoire.

Date : Le lundi 10 août 2020



Heure : 11 h Centre des congrès de Québec Hall d'entrée 1000, boulevard René-Lévesque Est Québec (Québec) G1R 5T8

