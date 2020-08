Silicon Mitus lance la production en série du PMIC pour les OLED du secteur automobile





Silicon Mitus, Inc. (Silicon Mitus), un spécialiste de technologie avancée en circuits intégrés de gestion de l'alimentation (Power Management Integrated Circuit, PMIC), a annoncé avoir terminé le développement des PMIC pour les OLED et commencé à livrer les nouveaux produits sur le marché mondial de l'automobile.

Silicon Mitus développe et fournit les PMIC pour les OLED, en collaboration avec un fabricant coréen spécialisé dans l'affichage OLED présent dans diverses applications, des affichages OLED aux smartphones, en passant par les tablettes et les ordinateurs portables. Grâce à l'ajout de PMIC pour les OLED appliqués au secteur automobile, l'entreprise élargit la portée de son activité.

Les PMIC pour les OLED destinés aux véhicules automobiles, et pour lesquels Silicon Mitus a lancé la production en série, sont certifiés AEC Q100, une référence du secteur pour l'évaluation de la fiabilité des semiconducteurs. Par l'intermédiaire de fabricants mondiaux de modules, Silicon Mitus fournit aux constructeurs automobiles allemands, des PMIC pour les OLED présents dans les miroirs virtuels, et consistant en une caméra et un écran OLED. L'entreprise fournit également les produits pour le centre d'affichage des informations (Center Information Display, CID), un écran qui affiche les informations du véhicule à l'intérieur de celui-ci, aux constructeurs automobiles japonais.

Les OLED peuvent être fabriqués sous différentes formes et sont dotés de plusieurs intensités, notamment d'un rapport de contraste élevé. De tels atouts expliquent l'utilisation croissante des OLED pour l'affichage automobile. Silicon Mitus élargit les applications de PMIC à l'affichage OLED du secteur automobile.

Le rôle des PMIC appliqués aux OLED dans les véhicules consiste à convertir l'alimentation fournie à une batterie automobile afin qu'elle soit adaptée au dispositif, ainsi qu'à y distribuer et contrôler l'alimentation.

Dongchun Kim, Vice-président principal de Silicon Mitus pour le secteur de la commercialisation internationale et du marketing a déclaré : « les OLED se développent très rapidement dans le marché en pleine croissance de l'affichage automobile. En se basant sur la puissance technologique acquise dans les domaines des mobiles, de l'audio et de l'affichage, Silicon Mitus renforcera sa position sur le marché PMIC à destination du secteur automobile. »

Silicon Mitus, Inc.

Silicon Mitus est l'un des principaux fournisseurs de solutions en matière de semiconducteurs, pour la gestion de l'alimentation et les besoins audio. Nous développons et fournissons des puces à semiconducteurs pour des solutions standard et intégrées, utilisées dans les smartphones, les dispositifs portables, l'IdO, l'électronique pour les consommateurs, les affichages LCD et OLED, et les applications automobiles. Implantée mondialement, Silicon Mitus dispose de centres de R&D et de bureaux de vente en Corée du Sud, aux États-Unis, en Italie et en Chine. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.siliconmitus.com.

