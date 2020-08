Le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les communautés autochtones de la Saskatchewan





Le secrétaire parlementaire Terry Duguid annonce un financement de 895 000 $ pour aider à soutenir les emplois et les possibilités qui s'offrent aux Autochtones en Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 9 août 2020 /CNW/ - C'est aujourd'hui la Journée internationale des peuples autochtones, une occasion de reconnaître les contributions de celles et ceux qui ont fait de cette terre leur foyer depuis des temps immémoriaux. Aucune relation n'est plus importante pour le gouvernement du Canada que celle qu'elle a avec les peuples autochtones, un partenariat de nation à nation. Cet engagement comprend des investissements majeurs dans le logement, l'éducation et les soins de santé, afin d'ultimement mettre au point conjointement une législation sur les langues autochtones et les services à l'enfance et à la famille, ainsi que pour intégrer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à la législation fédérale.

Alors que nous marchons ensemble sur la voie de la réconciliation, le gouvernement fédéral demeure fermement résolu à créer des possibilités économiques pour les entreprises et les communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada soutient le développement économique des Autochtones de la Saskatchewan

Pour célébrer cette journée importante, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui un financement de 895 000 $ pour soutenir des initiatives visant à offrir des programmes adaptés à la culture des peuples autochtones afin qu'ils participent pleinement à la croissance économique de la Saskatchewan.

Ce financement, accordé par DEO, permettra de soutenir deux projets réalisés en Saskatchewan et dirigés par des communautés, des entreprises et des organisations autochtones de la région. Il permettra de créer de bons emplois locaux et de stimuler l'esprit d'entreprise et le perfectionnement professionnel en aidant le Ya'thi Néné Land and Resource Office à créer des possibilités de formation et d'emploi pour les résidents du Nord de la Saskatchewan touchés par le ralentissement de l'extraction d'uranium dans le bassin d'Athabasca. Le financement aidera également le Gabriel Dumont Institute Training and Employment Inc. à tirer parti d'un programme pilote d'entrepreneuriat réussi, axé sur les entrepreneurs métis de la Saskatchewan.

Citations

« La véritable réconciliation consiste à appuyer les communautés et les entreprises autochtones en leur donnant la possibilité de réussir. C'est exactement ce que fera cet investissement de DEO, en aidant les gens d'affaires autochtones à saisir les occasions, en aidant les organisations autochtones à réaliser d'importants projets locaux et en soutenant les communautés autochtones à maintenir le cap sur la voie de l'autosuffisance et de la prospérité. Je me réjouis à l'idée de constater les effets positifs que cet investissement aura pour les communautés autochtones de l'Ouest canadien. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Notre gouvernement fait des investissements stratégiques pour aider les communautés et les entreprises à tirer profit du développement économique et des possibilités de croissance et relancer l'économie de l'Ouest canadien. Les petites et moyennes entreprises autochtones illustrent l'ingéniosité et le dynamisme qui sont au coeur de l'esprit d'entreprise de la région. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Faits en bref

La Journée internationale des peuples autochtones est célébrée chaque année le 9 août pour promouvoir et protéger les droits de la population autochtone du monde. Cet événement reconnaît également les réalisations et les contributions des peuples autochtones pour améliorer les problèmes mondiaux tels que la protection de l'environnement.

Le financement annoncé aujourd'hui est fourni par l'entremise des programmes de DEO, qui investit stratégiquement dans des projets qui favorisent la diversification économique durable pour les collectivités, renforcent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

Liens connexes

Document d'information : Les investissements de Diversification de l'Ouest Canada soutiennent le perfectionnement des compétences et les emplois qui s'offrent aux Autochtones en Saskatchewan

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), investit 895 000 $ pour soutenir les collectivités autochtones de la Saskatchewan.

Projets axés sur les Autochtones soutenus par DEO

Gabriel Dumont Institute Training and Employment Inc. 745 000 $

Tirer parti d'un programme pilote d'entrepreneuriat réussi, axé sur les entrepreneurs métis de la Saskatchewan. L'objectif est de former 350 personnes, tout en créant 20 emplois et en menant à bien 13 projets communautaires. Les fonds contribueront également à la création ou à l'expansion de 100 entreprises appartenant à des Métis.

Ya'thi Néné Land and Resource Office 150 000 $

Créer des possibilités de formation et d'emploi pour les habitants du Nord de la Saskatchewan touchés par le ralentissement de l'extraction d'uranium dans le bassin de l'Athabasca. L'objectif est de former 50 participants autochtones tout en créant 25 emplois. La formation sera adaptée aux possibilités d'emploi offertes dans le Nord de la Saskatchewan, notamment dans les domaines de la santé, des métiers spécialisés, de l'hôtellerie et de l'aviation.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Communiqué envoyé le 9 août 2020 à 12:30 et diffusé par :