Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du dimanche 9 août 2020

OTTAWA, ON, le 9 août 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« On a signalé 119 221 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 976 décès. 87 % des personnes se sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à plus de 4,404,038 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 48 360 personnes ont passé un test de dépistage chaque jour, dont un peu plus de 1 % ont reçu un résultat positif. Enfin, on signale en moyenne 400 nouveaux cas quotidiennement pour l'ensemble du pays.

Les efforts et les sacrifices des Canadiens se poursuivent, et nous ont aidés à aplatir la courbe de la COVID-19 afin de contrôler la propagation du nouveau coronavirus au pays. Cela nous a permis de protéger notre système de soins de la santé tout en augmentant la capacité des hôpitaux et de l'ensemble des systèmes de santé publique et de laboratoires pour continuer à gérer la pandémie. Nos efforts nous ont donné du temps pour accélérer de manière sans précédent la recherche et les études scientifiques afin de trouver des vaccins sécuritaires et efficaces.

Une approche recommandée de contrôle de la pandémie de COVID-19, fondée sur des modèles mathématiques, comprenait pendant une phase initiale d'importantes mesures de santé publique--y compris des fermetures--pour interrompre la croissance exponentielle de l'épidémie qui menaçait de submerger le système de santé. Par la suite, nous avons eu une plus longue phase de mesures de santé publique allégées pour maintenir le contrôle de la COVID-19 tout en rouvrant, avec les précautions qui s'imposent, les espaces sociaux et économiques. On a surnommé cette approche le marteau et la danse. Au Canada, nous avons contrôlé l'épidémie au moyen d'un marteau; nous nous tournons maintenant vers la danse pour minimiser le taux d'infection en attendant qu'un vaccin ou un traitement efficace permette de contrôler la COVID-19 à grande échelle et à long terme.

Comme je l'ai déjà dit, le virus se fiche de nos efforts passés. C'est ce que nous faisons maintenant qui compte. Nous avons travaillé trop fort et trop perdu, nous devons préserver les acquis et continuer de nous protéger. Le grand défi, c'est de poursuivre notre effort collectif et d'assurer un équilibre délicat : maintenir un faible taux d'infection (la danse) et protéger les personnes vulnérables tout en minimisant les répercussions sur la santé et la société des mesures de santé publique restrictive (le marteau).

Nous pouvons tous contribuer à maintenir cet équilibre en nous éduquant sur les milieux à risque élevé à éviter et sur les précautions pour réduire le risque d'infection et de propagation. Je vous demande de prendre le temps cette fin de semaine pour lire mon document d'information qui présente des renseignements utiles et des ressources afin d'apprendre les pas de danse pour combattre la COVID-19 et nous assurer que nous pourrons continuer à jouir de la vie.

Ne perdons pas espoir, continuons à faire partie de la solution et, surtout, dansons! »

