/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale en signe de solidarité avec le peuple du Liban/

MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW/ - Le pont Samuel-De Champlain s'illuminera aux couleurs du drapeau libanais de 21 h 30 à 22 h 30 ce soir pour rendre hommage aux victimes de la tragédie qui s'est produite cette semaine à Beyrouth et en solidarité avec le peuple du Liban.

« Les Canadiens ont été profondément attristés par la tragique explosion qui est survenue mardi à Beyrouth. Nous sommes de tout coeur avec le peuple libanais et tous les Canadiens libanais qui vivent à Montréal et ailleurs au pays. J'espère que cette illumination spéciale du pont Samuel-De Champlain apportera un certain réconfort et du soutien à tous ceux et celles qui ont été affectés de près ou de loin par cette tragédie. »

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

