Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 8 août 2020





OTTAWA, ON, le 8 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante :

« Il y a 118 985 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 8 970 décès. Des personnes infectées, 87 % sont maintenant rétablies. Jusqu'à présent, les laboratoires à l'échelle du Canada ont testé 4 367 208 personnes pour la COVID-19. Au cours de la semaine dernière, on a testé en moyenne 48 360 personnes par jour, dont 1% ont reçu un résultat positif, et environ 400 cas ont été signalés chaque jour dans tout le pays.

Hier, dans ma déclaration, j'ai souligné un sujet qui préoccupe plusieurs d'entre vous, la rentrée scolaire. Les administrations de partout au Canada annoncent des plans pour la réouverture des écoles, en tenant compte du contexte local et de l'épidémiologie de la COVID-19.

Maintenant que, grâce à nos efforts collectifs, nous avons réussi à aplatir la courbe, à rendre gérable la propagation de la COVID-19, à renforcer la capacité et les mesures de santé publique mises en place pour contenir la pandémie, nous devons établir un équilibre judicieux afin que le taux d'infection demeure bas, tout en réduisant les conséquences involontaires sur la santé et sur le plan social.

Les écoles rouvrent leurs portes afin que les enfants puissent apprendre en classe et socialiser, ce qui est essentiel pour les aider à obtenir les meilleurs résultats à long terme. Toutefois, cela s'accompagne de plusieurs niveaux de mesures d'atténuation visant à réduire le risque de propagation de la COVID-19.

Pour aider les administrateurs d'école de la maternelle à la 12e année ainsi que les autorités de la santé publique à la reprise sécuritaire des programmes éducatifs scolaires au cours de la pandémie COVID-19, l'Agence de la santé publique du Canada a élaboré un guide en collaboration avec les spécialistes de la santé publique et les intervenants.

Le guide recommande une approche par étapes, notamment la diminution du nombre d'interactions avec les autres et l'augmentation de la sécurité des interactions. De plus, pour appuyer le processus décisionnel local, le guide énonce des stratégies sur la mise en oeuvre de ces mesures par les écoles. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le guide.

J'encourage tous les Canadiens à appuyer les parents, les étudiants, les enseignants et les administrateurs alors que les écoles s'affairent à rouvrir pour l'année scolaire.

Quant aux efforts déployés jusqu'à présent, nous menons ensemble le même combat et les gestes individuels sont importants. Vivre avec la COVID-19 signifie qu'il faut demeurer conscient des risques d'exposition dans votre région et rendre des décisions éclairées fondées sur les conseils et les recommandations de l'autorité de la santé publique locale. En prenant les mesures de précaution appropriées et en évitant les endroits et les situations à risque élevé, vous aidez à assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et de votre collectivité, afin que nous puissions tous continuer de faire ce que nous aimons. Vous trouverez ici des renseignements et des ressources supplémentaires qui vous aideront à réduire le risque d'infection et de propagation.

Ne perdez pas espoir, gardez le cap et continuez à faire partie de la solution. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

