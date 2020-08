Reconstruire Beyrouth, ensemble pour le Liban





TORONTO, le 8 août 2020 La troisième plus grande explosion de l'histoire a fortement secoué la belle capitale libanaise de Beyrouth le 4 août 2020, laissant dans son sillage des centaines de morts, des milliers de blessés et plus de trois cent mille personnes sans domicile. Cette ville résiliente et ses habitants ont surmonté de nombreuses difficultés par le passé, mais cette explosion les a durement ébranlés.

En réponse à cette tragédie et à la désolation qu'elle a causée, des dirigeants d'entreprises et leaders libano-canadiens ont créé la Coalition libanaise-canadienne (CLC), une initiative nationale dont l'unique objectif est de contribuer aux efforts humanitaires en vue de soutenir les habitants de Beyrouth et les aider à s'en remettre. La CLC s'est engagée à amasser au moins 2,5 millions $ et encouragera fortement le gouvernement canadien à contribuer à hauteur de ce montant. Tous les profits seront versés à la Croix-Rouge ainsi qu'à la Coalition humanitaire en support des efforts de secours à Beyrouth.

Autrefois surnommée le Paris du Moyen-Orient, Beyrouth connaît aujourd'hui la pauvreté, les déplacements, l'émigration et la perte de la quiétude dans ses rues. Au coeur de ces bouleversements et en pleine pandémie, Beyrouth vient de subir son pire coup. La dévastation physique et mentale causée par l'explosion menace de hanter Beyrouth pour de nombreuses décennies. Cette ville historique et joyeuse et ses habitants méritent une nouvelle chance de faire revivre la beauté du Liban dans les rues de Beyrouth et du monde entier.

En tant que fiers Canadiens d'origine libanaise, les membres de la CLC s'engagent à miser sur les liens qui unissent le Canada et le Liban depuis plus de 100 ans et demandent aux Canadiens, en leur qualité de précieux amis du Liban, de tendre la main en cette période critique. Les Libanais sont des survivants, ils sont ingénieux et forts, mais cette explosion met à l'épreuve leur résilience. Cette terre du phénix a besoin de ses amis pour renaître de ses cendres et voler à nouveau.

Nous connaissons la profonde compassion des Canadiens pour nos amis et sollicitons des dons, petits ou grands, à la Croix-Rouge canadienne par le biais du lien suivant bit.ly/30wq2Bo ou à la Coalition humanitaire https://humanitariancoalition.akaraisin.com/ui/crisisinlebanonfundraising/participant/6117594 pour aider la population libanaise à survivre à cette tragédie et à la surmonter. La totalité des sommes recueillies sera utilisée expressément pour venir en aide aux Libanais vivant au Liban et ayant été touchés par l'explosion, notamment pour leur procurer les soins médicaux, la nourriture et le toit dont ils ont grandement besoin. Des reçus fiscaux pour don de bienfaisance seront délivrés pour les montants totaux des contributions.

La CLC a également lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour soutenir cette initiative. Le mot-clic que nous avons créé pour suivre et faire connaître le mouvement est #LebCAN et le nom de la page Instagram est @CanadienspourleLiban.

Pour de plus amples renseignements sur la CLC et ses membres, veuillez consulter le site suivant : https://www.linkedin.com/groups/12450619/

