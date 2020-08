La bande-annonce de THRIVE II: This Is What It Takes, second volet de l'un des documentaires les plus regardés de tous les temps, sort le 8 août en 15 langues





LOS ANGELES, 8 août 2020 /PRNewswire/ -- THRIVE: What on Earth Will it Take? (THRIVE : mais que faut-il donc pour prospérer ?) est l'un des documentaires les plus regardés de l'histoire, avec plus de 90 millions de vues dans 27 langues. Sorti en novembre 2011, ce documentaire non conventionnel a levé le voile sur ce qui se passe réellement dans notre monde en révélant la consolidation mondiale du pouvoir dans presque tous les aspects de nos vies.

Réunissant les dernières découvertes dans les domaines de la science, de la conscience et de l'activisme, THRIVE I offrait de vraies solutions et proposait des stratégies inédites et audacieuses pour reprendre nos vies et notre avenir en main. Les créateurs, Foster Gamble et Kimberly Carter Gamble, ont préparé une bande-annonce qui sera diffusée le 8 août 2020 pour annoncer un second volet THRIVE II : This Is What It Takes (THRIVE II : voilà ce qu'il faut), dont le titre apparaît comme une réponse à la question formulée dans le premier volet.

THRIVE II: voilà ce qu'il faut plonge les spectateurs dans l'envers du décor où ils découvriront des personnes et des innovations qui ont le pouvoir de transformer notre vie à tous. Le film est un voyage à travers le monde à la découverte des solutions les plus prometteuses en matière d'énergie, de santé, de conscience et d'auto-organisation non coercitive, ainsi que des concepts scientifiques, des principes et des stratégies sous-jacents qui rendent ces solutions possibles. Proposant des solutions transpolitiques, locales et décentralisées, THRIVE II nous offre des outils pratiques pour reprendre le contrôle de nos vies, une tâche particulièrement importante au regard des défaillances de nos gouvernements et institutions face à la pandémie et aux troubles civils qui secouent le monde. Le film sortira le 26 septembre 2020 en 15 langues dans un monde désenchanté par le statu quo, avide d'espoir et à la recherche de solutions concrètes.

Après la sortie du premier volet, plus d'un millier d'innovateurs du monde entier ont contacté l'équipe de ThriveOn dans l'idée de faire connaître leurs inventions et de rejoindre le mouvement.

« Bon nombre d'entre eux craignaient que leurs inventions ne soient tellement en opposition avec le statu quo qu'elles n'aient déjà été écartées ou pourraient l'être », a déclaré Foster Gamble. « Les retours ont été si motivants que Kimberly et moi nous sommes lancés dans un voyage à travers l'Afrique, la Chine, la Thaïlande, l'Égypte, l'Europe, le Costa Rica, le Mexique et les États-Unis avec une équipe d'ingénieurs, de médecins et d'autres experts pour examiner de plus près diverses découvertes. »

Ces échanges avec des innovateurs du monde entier sont accompagnés de commentaires d'éminents scientifiques et philosophes tels que Nassim Haramein, Gregg Braden, la Dre Kelly Brogan, Bruce Lipton et Larken Rose.

En cette nouvelle ère où les anciens systèmes ne semblent plus fonctionner que pour l'élite financière qui les perpétue, THRIVE II : voilà ce qu'il faut propose des solutions concrètes, une plongée dans les coulisses à la découverte d'innovations révolutionnaires et audacieuses ouvrant de nouveaux paradigmes qui permettront de créer un monde où chacun a la possibilité de prospérer.

À propos de ThriveOn :

ThriveOn vise à nous éduquer, nous outiller et éveiller notre potentiel humain pour restaurer l'intégrité des systèmes naturels en nous alignant avec le champ unifié et en nous mettant tous au diapason pour créer un monde prospère.

Dossier de presse de THRIVE II : https://www.thriveon.com/thrive-ii-press-kit

Demande de renseignements sur THRIVE II pour la presse : https://www.thriveon.com/request-form/

Pour plus d'informations sur l'affiliation, rendez-vous sur : https://www.thriveon.com/affiliate-sign-up

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=EaA7WCb4_H4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1225280/Thrive_II_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 8 août 2020 à 09:01 et diffusé par :