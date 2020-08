Piper Sandler conseille Momentive Performance Materials dans le cadre de la vente de son activité de produits d'étanchéité grand public à Henkel Corporation





Piper Sandler & Co., une banque d'investissement et une société de valeurs mobilières institutionnelles de premier plan, a servi de conseiller financier à Momentive Performance Materials Inc. (Momentive) dans le cadre de la vente de son activité de produits d'étanchéité grand public à Henkel Corporation. La transaction, qui reste soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires, devrait être conclue en 2020.

L'activité des produits d'étanchéité grand public de Momentive comprend les produits d'étanchéité grand public de marque GE vendus sous licence de la General Electric Company et proposés dans les magasins de bricolage, chez les grands détaillants et dans les quincailleries. Momentive continuera de fabriquer des produits d'étanchéité grand public jusqu'en 2021 dans le cadre d'un accord d'approvisionnement de transition. (Source : Momentive Performance Materials Inc.)

« En pleine pandémie, nous sommes ravis d'avoir aidé Momentive à conclure cet accord et à réaliser les objectifs de l'entreprise et de ses actionnaires », a déclaré Telly Zachariades, directeur général de la division Produits chimiques et matériaux chez Piper Sandler. « C'est avec plaisir que nous allons continuer à assister Momentive et lui permettre de réaliser ses objectifs stratégiques. »

Cet accord est le premier conclu par le nouveau groupe de produits chimiques et de matériaux de Piper Sandler, The Valence Group, racheté par Piper Sandler Companies en avril 2020.

