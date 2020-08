Le gouvernement du Canada fait le point sur la COVID-19 chez les Autochtones et dans leurs communautés





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 7 août 2020 /CNW/ - En date du 6 août, Services aux Autochtones Canada (SAC) dispose des données suivantes concernant les cas confirmés de la COVID-19 dans les réserves des Premières Nations situées dans les provinces :

422 cas confirmés de la COVID-19

34 hospitalisations

381 cas rétablis

En tout, 17 cas ont été confirmés au Nunavik, au Québec, et tous sont rétablis.

Malheureusement, on a signalé l'apparition de nouveaux cas dans les réserves des Premières Nations au Québec. Nous surveillons de près la situation et maintiendrons une communication étroite avec la communauté pour nous assurer qu'elle dispose de l'aide nécessaire.

Cette semaine, 4 nouveaux cas ont également été signalés sur l'île de Haida Gwaii, en Colombie-Britannique, comparativement à 20 la semaine dernière. Avec cette courbe, les responsables de la santé publique ne s'attendent pas à une large propagation communautaire, cependant, SAC continue de suivre la situation de près.

Nous devons tous rester vigilants et prendre les mesures nécessaires pour nous protéger et protéger nos familles et communautés contre la propagation de la COVID-19. Bien que plusieurs provinces et territoires en soient à diverses étapes de leur déconfinement, il faut continuer à prévenir la propagation en limitant la taille des rassemblements et en maintenant la distanciation physique, c'est-à-dire garder une distance de deux fois la longueur d'un bras (environ deux mètres ou six pieds).

En outre, il est utile de prendre les précautions suivantes :

éviter tout déplacement non essentiel dans les communautés;

limiter les contacts avec les personnes les plus à risque, comme les aînés, les personnes dont l'état de santé est précaire, ou celles ayant des problèmes de santé sous-jacents;

porter un couvre-visage non médical lorsque la distanciation physique est impossible;

suivre les consignes des autorités de santé publique de sa province de résidence.

La santé et le bien-être des Autochtones demeurent au sommet des priorités de SAC. SAC continue de travailler avec les dirigeants autochtones pour aplatir la courbe de la COVID-19 dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, alors que les dirigeants communautaires s'efforcent de garantir à leurs membres l'accès aux renseignements et aux services de santé publique les plus récents.

Le gouvernement du Canada est conscient que la pandémie de la COVID-19 a non seulement des effets importants sur la santé physique des Autochtones, mais aussi sur leur bien-être mental. Les services de bien-être mental des communautés autochtones sont essentiels et sont offerts dans le respect des mesures de santé publique. Ainsi, beaucoup de responsables de ces services se sont tournés vers la télésanté ou des méthodes virtuelles et ont trouvé des façons novatrices d'offrir les services.

La Ligne d'écoute d'espoir offre en tout temps (24 heures par jour, 7 jours par semaine) des services immédiats d'intervention en cas de crise adaptés sur le plan culturel. Les échanges peuvent se faire en anglais et en français, ainsi que, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut.

Téléphone : 1-855-242-3310

Clavardage : https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/

SAC continue à travailler en partenariat avec les organisations et communautés autochtones dans le but d'adapter et d'actualiser les ressources et services en bien-être mental dirigés par les Autochtones, dans le contexte de la pandémie et par la suite.

Pour aider les organisations autochtones à soutenir les membres des Premières Nations vivant à l'extérieur des réserves et les Inuits et les Métis vivant en milieu urbain pendant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser un financement total de 90 millions de dollars, entre le 18 mars et le 21 mai 2020, au moyen du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Le 29 juin 2020, les bénéficiaires de la somme additionnelle de 75 millions de dollars ont été avisés; les fonds devraient leur être distribués au cours des prochaines semaines.

Cette semaine, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, ont annoncé l'attribution de 13,5 millions de dollars aux organisations autochtones de la région du Grand Toronto, qui mènent des initiatives locales visant notamment à fournir du soutien à l'éducation et à l'apprentissage pour les enfants et les jeunes, acheter des équipements de protection, fournir des services alimentaires, couvrir les frais d'hébergement d'urgence et donner accès à des outils de communication de base comme les minutes de téléphonie mobile ou l'accès aux services Internet.

Faits en bref

Environ 1,7 milliard de dollars ont été spécialement affectés pour soutenir les communautés et les organisations autochtones et nordiques :

285,1 millions de dollars pour appuyer l'actuelle intervention en matière de santé publique visant à lutter contre la COVID-19 dans les communautés autochtones;

380 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur les distinctions, montant qui comprend 90 millions de dollars pour les Autochtones vivant en milieu urbain;

10 millions de dollars pour les refuges d'urgence destinés à la prévention de la violence familiale dans les réserves et au Yukon , afin de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence;

, afin de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence; 72,6 millions de dollars pour le soutien en matière de services sociaux et de santé des gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ;

, des Territoires du Nord-Ouest et du ; 34,3 millions de dollars pour les entreprises des territoires, par l'intermédiaire du Fonds d'aide et de relance régionale de CanNor;

25 millions de dollars pour la bonification des contributions de Nutrition Nord Canada;

17,3 millions de dollars pour le soutien aux transporteurs aériens du Nord;

15 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux entreprises du Nord, de CanNor;

jusqu'à 306,8 millions de dollars en prêts sans intérêt pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones;

75,2 millions de dollars en 2020-2021 pour un soutien fondé sur les distinctions destiné aux étudiants des Premières Nations, inuits et de la Nation métisse inscrits à un programme d'études postsecondaires;

270 millions de dollars pour compléter le Programme d'aide au revenu dans les réserves afin de répondre à la demande accrue, ce qui aidera les personnes et les familles à couvrir leurs frais de subsistance de base;

44,8 millions de dollars sur cinq ans pour la construction de 12 refuges visant à protéger et à soutenir les femmes et les filles autochtones qui sont victimes de violence et qui tentent d'y échapper. En outre, le gouvernement du Canada octroiera 40,8 millions de dollars pour couvrir les dépenses de fonctionnement de ces nouveaux refuges pendant les cinq premières années et, par la suite, 10,2 millions de dollars par année. À compter de cette année, une somme d'un million de dollars par année sera également allouée pour soutenir la mobilisation des dirigeants et des fournisseurs de services métis en vue de la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes, les filles et les personnes LGBTQ ou bispirituelles métisses;

octroiera 40,8 millions de dollars pour couvrir les dépenses de fonctionnement de ces nouveaux refuges pendant les cinq premières années et, par la suite, 10,2 millions de dollars par année. À compter de cette année, une somme d'un million de dollars par année sera également allouée pour soutenir la mobilisation des dirigeants et des fournisseurs de services métis en vue de la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes, les filles et les personnes LGBTQ ou bispirituelles métisses; 117 millions de dollars en nouveaux fonds pour aider les entreprises autochtones exploitées par une communauté et un nouveau financement de 16 millions de dollars pour aider le secteur du tourisme autochtone à traverser la pandémie et assurer sa relance.

