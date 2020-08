Avis aux médias - Andrés Fontecilla manifeste pour la réunification des familles





QUÉBEC, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable en matière d'immigration de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, prendra part à la manifestation pour la réunification des familles ce samedi 8 août de midi à 16h00 devant les bureaux d'Immigration Canada, situééunifications au 1010 rue Saint-Antoine Ouest.

M. Fontecilla sera disponible pour des entrevues sur place et par téléphone.

Pour le député solidaire, les délais de traitement associés aux demandes de Certificat de sélection du Québec sont déraisonnables et pénalisent les familles en instance de parrainage.

« Le délai de traitement des demandes de Certificat de sélection du Québec ne devrait pas dépasser 25 jours, et pourtant, certaines familles attendent des mois, voire des années avant d'obtenir leur CSQ. Cette situation est insoutenable pour tous les conjoints et les enfants qui sont injustement séparés de leur famille. Ce samedi, je joindrai ma voix à la leur pour exhorter la ministre de l'Immigration du Québec à respecter les délais de 25 jours pour le traitement des demandes de CSQ. Aucune famille ne devrait être séparée à cause de délais déraisonnables », déclare M. Fontecilla.

AIDE-MÉMOIRE

Date: Samedi le 8 août 2020

Heure: 12h00 à 16h00

Lieu: Devant le bureau d'IRCC - 1010 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 7 août 2020 à 15:36 et diffusé par :