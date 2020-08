Mise à jour - Certains désinfectants pour les mains contenant de l'éthanol de qualité technique pourraient présenter des risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 7 août 2020 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous, qui contiennent de l'éthanol de qualité technique, pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Les Canadiens et les Canadiennes sont également avisés de consulter la liste de désinfectants pour les mains fabriqués avec de l'éthanol ou des dénaturants qui ne sont pas acceptables dans la fabrication de désinfectants pour les mains et qui font l'objet d'un rappel en raison des risques qu'ils présentent pour la santé.

Santé Canada met à jour ces listes de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement les deux listes pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Entreprise procédant au rappel NPN ou DIN Numéros de lots Date de péremption Date d'ajout 204 Désinfectant pour les mains 204 Spirits Inc. Aucun Tous les lots Toutes les dates de péremption 7 août 2020

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 7 août 2020 à 15:25 et diffusé par :