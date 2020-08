Annonce de Me Marc-Antoine Cloutier





MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - Le président fondateur de la Clinique juridique Juripop, Me Marc-Antoine Cloutier, souhaite faire la déclaration suivante :

«?Il y a quelques jours, j'ai été informé d'une allégation d'inconduite me concernant. Cependant, aucune plainte n'a été déposée contre moi. Depuis, mes proches et moi sommes évidemment passés par un infernal maelstrom d'émotions.

Je nie tout geste inapproprié. Je n'ai rien à me reprocher et j'affirme avoir respecté le principe et la pratique du consentement et je continuerai de défendre ces valeurs qui me sont chères.

Agir autrement est contraire à la personne que je suis. Tous le savent, une grande partie de ma vie militante a été consacrée à l'égalité homme-femme. J'espère de tout coeur que Juripop pourra continuer de protéger les victimes d'abus et de gestes criminels. Parce qu'il m'apparaît sage et responsable de protéger la réputation de Juripop dont la cause principale, l'accès à la justice, est la cause de ma vie, j'ai remis ce matin ma démission à titre de président du conseil d'administration de Juripop, avec effet immédiat.

Pour terminer, la préservation de mon honneur et de ma réputation est essentielle à l'exercice de mes diverses fonctions militantes et professionnelles, notamment comme avocat. Dans cette perspective et pour le bien de tous ceux que j'affectionne et respecte, je ne ferai pas d'autres commentaires et n'accorderai aucune entrevue pour l'instant?».

SOURCE Marc-Antoine Cloutier

Communiqué envoyé le 7 août 2020 à 15:02 et diffusé par :