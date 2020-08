Réponse des Citoyens contre les projets Place Ste-Rose et Île Gagnon face au rejet de la ville de Laval du projet IGSR sous sa forme actuelle





STE-ROSE, QC, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - Le groupe Citoyens-nes contre le projet de développement immobilier IGSR, se réjouit du rejet de la Ville de Laval du projet IGSR dans sa forme actuelle. Depuis le lancement du groupe sur Facebook le 22 juin dernier, plus de 1800 citoyens ont partagé leurs appréhensions face à ce projet de complexe de villégiature international projeté en bordure du refuge naturel de la rivière des Mille-Îles et au coeur du quartier historique du Vieux Ste-Rose. Toutefois, le groupe avise la population que la manifestation du samedi 8 août est maintenue, d'autant plus que la Ville donne le fardeau aux citoyens.nes de trouver un compromis avec le promoteur, alors que c'est la responsabilité de la Ville. Nous savons que l'objectif d'un promoteur est de faire du profit, ce qui passe nécessairement par une densification de la population, mettant en péril un milieu déjà fragilisé.



Nous restons vigilants!

Comme l'a maintes fois répété son promoteur immobilier François Duplantie, dans l'éventualité où son projet ne passerait pas l'étape de l'acceptabilité sociale, celui-ci n'a pas caché son intention de construire sur l'île Gagnon, des maisons unifamiliales, qui décimeraient encore davantage le couvert forestier de l'île. Comme l'ont exprimé plusieurs groupes environnementaux et organisations politiques au cours des dernières semaines, le groupe Citoyens-nes contre le projet IGSR salue l'idée que la ville de Laval fasse l'acquisition d'une partie de l'île à des fins de conservation.



MANIFESTATION SILENCIEUSE SUR LA RIVIÈRE DES MILLE-ÎLES

Samedi 8 août 10h - Informations pratiques

Bienvenus à tous les amateurs de kayak, canot et planche à pagaie!

La population est invitée à venir soutenir les plaisanciers depuis la piste cyclable qui borde la rivière entre la Berge des Baigneurs et le pont Marius-Dufresne (route 117)

Pour souligner leur attachement à la préservation du milieu naturel, la manifestation se fera en silence.

Point de rencontre : sur l'eau à proximité de la Berge des Baigneurs (derrière l'église de St-Rose) tout près du pont Marius-Dufresne (117) à 10h.

sur l'eau à proximité de la Berge des Baigneurs (derrière l'église de St-Rose) tout près du pont Marius-Dufresne (117) à 10h. Prise de parole : 10h à la Berge des Baigneurs (derrière l'église de Ste-Rose )

10h à la Berge des Baigneurs (derrière l'église de ) Les participants sont invités à porter du vert (casquette, chandail, etc)

Les règles de distanciation physique seront respectées.

