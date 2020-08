Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Kingston





KINGSTON, ON, le 7 août 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce de financement concernant des infrastructures de transport en commun et de transport actif en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Bryan Paterson, maire de la Ville de Kingston.

Date : Lundi 10 août 2020



Heure : 10 h [HAE]



Lieu : Place du marché Springer

216, rue Ontario

Kingston (Ontario) K7L 2Z3

Les médias sont priés de confirmer leur participation en envoyant un courriel à ecouch@cityofkingston.ca.

Les restrictions liées à la COVID-19 s'appliqueront, y compris les mesures de distanciation physique et le port du couvre-visage.

Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook du maire de la Ville de Kingston à : https://www.facebook.com/Mayor-Paterson-985313054819499/

