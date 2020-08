Près de 330 000 $ pour favoriser la lutte contre l'homophobie et la transphobie





QUÉBEC, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, M. Simon Jolin-Barrette, a confirmé aujourd'hui l'octroi de subventions, d'un montant total de 328 501 $, destinées à la réalisation de 11 projets dans le cadre du Programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ce soutien financier a pour objectif de contribuer à la pleine reconnaissance des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre.

Avec cet appel de projets, lancé en octobre 2019, le gouvernement du Québec invitait les organismes à présenter des initiatives favorisant :

la prévention des violences sexuelles pouvant être commises envers les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ);

la formation destinée aux intervenantes et aux intervenants travaillant auprès des personnes LGBTQ;

la sensibilisation à la violence dans les relations intimes chez les personnes LGBTQ

Une attention particulière a également été portée aux projets destinés à répondre aux réalités des Autochtones LGBTQ ou bispirituels et à contribuer au renforcement du milieu communautaire engage? dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie en re?gion.

La liste des projets soutenus est présentée en annexe.

Citation

« Je tiens à remercier les organismes qui ont soumis des projets cette année. Votre engagement, votre dévouement et vos actions contribuent à faire rayonner la cause LGBTQ ainsi que les efforts du gouvernement pour enrayer toute forme de discrimination et toute forme de violence. C'est en travaillant tous ensemble que nous parviendrons à une société encore plus égalitaire et encore plus ouverte. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

Information complémentaire

Le programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie a été instauré en 2011 pour appuyer les projets des organismes communautaires et LGBTQ. Il fut reconduit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022. À ce jour, ce sont 148 projets d'organismes communautaires qui ont bénéficié d'une aide financière totalisant près de 3,5 millions de dollars.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les projets retenus, visitez le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca/homophobie.

Liste des projets subventionnés en 2019-2020

Programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie

Nom de l'organisme Projet Région Aide financière 1. Conseil québécois LGBT et le Groupe d'action trans de l'Université Sherbrooke (GATUS) Réseau de soutien par les pair.e.s aidant.e.s Ce projet vise à mettre en place un réseau de soutien estrien par et pour les personnes trans et non binaires pour favoriser le partage de connaissance sur les étapes à effectuer pour avoir accès à différents services médicaux relatifs à la transition. Estrie 36 369 $ 2. Coalition des familles LGBT Comprendre les familles LGBTQ+ : Des connaissances et pratiques pour promouvoir l'inclusion Ce projet vise à former des étudiants qui travailleront au sein des services de santé et sociaux auprès des clientèles familiales afin d'augmenter leurs connaissances à propos des clientèles LGBTQ. Montréal 36 713 $ 3. Les 3 sex* (Revue sexologique les 3 sex*) La diversité est dans le pré Le projet propose une campagne de sensibilisation par la production de 7 capsules vidéo de 4 à 6 minutes portant sur les réalités des personnes LGBTQ vivant en région et les enjeux qu'elles rencontrent. Montréal 45 000 $ 4. Éducaloi Outiller les intervenant-e-s de proximité dans leur soutien juridique aux personnes LGBTQ+ victimes de violences sexuelles Il s'agit de développer une formation juridique accompagnée de fiches pratiques pour outiller les intervenants et la communauté LGBTQ dans son ensemble sur les violences sexuelles et les recours possibles s'offrant aux survivants. Montréal 43 965 $ 5. Centre Interligne Les violences LGBTQ+ : observer, identifier, intervenir Le projet consiste à concevoir un jeu-questionnaire interactif visant à démystifier les violences vécues par les personnes LGBTQ. Montréal 36 000 $ 6. Centre de solidarité lesbienne Pour une santé sexuelle dans les relations lesbiennes Le projet vise à sensibiliser les femmes de la diversité sexuelle et de genre à des pratiques favorisant la santé sexuelle par l'élaboration d'un guide court sur les ITSS liées à différentes pratiques sexuelles ainsi que les manières pour s'en protéger. Montréal 14 589 $ 7. Clinique juridique Juripop Clinique juridique pour les jeunes trans Le projet consiste à offrir des services juridiques spécifiquement dédiés aux jeunes trans du Québec. Montréal 27 000 $ 8. Enfants transgenres Canada Campagne de sensibilisation et de démystification sur les enfants trans et non binaires Il s'agit d'une campagne de sensibilisation ayant comme objectif de normaliser les vécus des enfants trans, non binaires et créatifs dans le genre. Celle-ci sera principalement déployée dans les milieux scolaires lors de la Journée de visibilité trans (31 mars) et dans le milieu de la santé. Montréal 17 100 $ 9. Conseil québécois LGBT Formation en ligne sur les meilleures pratiques d'inclusion en milieu LGBTQ+ Élaboration d'une formation en ligne sur les meilleures pratiques d'inclusion en milieu LGBTQ+ à partir de contenus existants d'une formation en présentiel. Montréal 14 829 $ 10. Conseil québécois LGBT Pas qu'un genre! Bonifier les ateliers d'inclusion des femmes trans dans les ressources aux survivantes de violences sexuelles au Québec Le projet consiste à bonifier une formation existante dédiée au personnel intervenant des centres de femmes pour intervenir en matière de violences sexuelles auprès de survivantes trans. Montréal 18 000 $ 11. Association LGBT+ de la Baie-des-Chaleurs Surmonter les divisions - la guérison par une redécouverte de nos passés volés! L'organisme vise avec ce projet à développer un dialogue ouvert et soutenu entre les diverses communautés incluses dans l'acronyme LGBTQ, en ciblant plus spécifiquement les communautés bispirituelles, queers, non binaires et trans, et ce, dans une perspective de réconciliation et de mémoire collective. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 38 936 $







Total de l'aide financière :



3280 501 $

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Communiqué envoyé le 7 août 2020 à 14:00 et diffusé par :