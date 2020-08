Tarifs douaniers sur l'aluminium canadien: « Une réponse ferme du gouvernement fédéral à une attaque injustifiée », selon le CPQ





MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) est très préoccupé par la décision des États-Unis de prélever de nouveaux tarifs sur l'aluminium canadien alors que nos entreprises peinent à se relever de la crise économique qu'elles traversent actuellement.

« Alors que le monde se mobilise pour relancer l'économie, l'impact de nouveaux tarifs sur l'aluminium canadien arrive à contrecourant et n'est pas dans l'esprit de l'ACEUM récemment entré en vigueur. Il est impératif que les gouvernements s'assurent de soutenir les entreprises qui subiront les impacts de ces nouveaux tarifs tout en répondant fermement à cette attaque injustifiée du président des États-Unis », affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Dans ce contexte, le CPQ accueille favorablement l'annonce de l'honorable Chrystia Freeland, Vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, qui a démontré la ferme intention de ne pas reculer et de tenir tête aux Américains.

Le CPQ participera aux consultations annoncées visant à imposer des contremesures tarifaires sur certains produits américains à la hauteur du préjudice subi.

Par le fait même, le CPQ encourage le gouvernement à mettre des mesures en place pour mitiger les impacts et soutenir les entreprises et les travailleurs du secteur de l'aluminium.

Le CPQ rappelle que l'aluminium canadien est un maillon important de la chaine de valeur nord-américaine et pleinement intégrée au marché nord-Américain. Source fiable d'approvisionnement pour les fabricants américains depuis des décennies, il contribue également à la sécurité américaine.

« Le secteur de l'aluminium est très important pour l'économie du Québec, représentant 7500 emplois et plus de 17 000 emplois dans le secteur de la transformation. L'industrie dépense chaque année 2.7 milliards de dollars au niveau local au Québec et permet à plus de 2500 fournisseurs d'ici de participer au développement de ce secteur » rappelle monsieur Blackburn.

Contrairement à la production chinoise et russe, l'aluminium canadien est à faible teneur en carbone et produit de manière responsable à des prix compétitifs au niveau mondial.

