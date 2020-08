Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Navdeep Bains,...

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture d'un refinancement d'environ 805 M$ d'une durée de 16 ans pour son parc éolien de 230 MW Niagara Region Wind Farm (NRWF) situé dans la péninsule de Niagara en Ontario au...

Le Québec enregistre une hausse de 97 600 emplois (+ 2,4 %) en juillet 2020 par rapport à juin 2020. Le taux de chômage diminue de 1,2 point de pourcentage en juillet pour se fixer à 9,5 %. C'est ce qui ressort des données sur l'emploi et la...