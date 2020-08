Région of Peel reçoit plus de 276 millions de dollars du gouvernement fédéral pour appuyer son plan directeur pour le logement abordable





Le gouvernement du Canada et Région of Peel établissent un partenariat afin de construire davantage de logements abordables

BRAMPTON, ON, le 7 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Région de Peel a reçu un investissement de 276,4 millions de dollars du gouvernement du Canada pour aider à créer plus de 2 240 nouveaux logements abordables et places dans des refuges d'ici 2028.

« Au nom du conseil régional de Peel, nous sommes enchantés d'établir un partenariat avec le gouvernement du Canada pour bâtir des logements abordables tant espérés dans Region of Peel, a déclaré Nando Iannicca, président du conseil régional de Peel. La pandémie renforce l'importance critique du logement abordable pour le bien-être et la résilience d'une collectivité. Nous anticipons le plaisir de continuer à travailler avec nos partenaires fédéraux et provinciaux pour accroître les investissements en matière de logement dont Region of Peel a un urgent besoin. »

Ces fonds, fournis par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada, représentent l'un des plus importants investissements en matière de logement abordable qu'effectue le gouvernement du Canada dans Region of Peel.

En 2019, le conseil régional a approuvé un financement total d'un milliard de dollars pour appuyer le développement de ces nouveaux logements sur des sites qui appartiennent à Region of Peel. Les nouveaux projets font partie du plan directeur pour le logement abordable de Region of Peel.

À ce jour, 672,8 millions de dollars de financement ont été assurés à des fins de développement :

335,3 millions de dollars en fonds régionaux

276,4 millions de dollars en fonds fédéraux

61,1 millions de dollars en fonds engagés dans le cadre de programmes fédéraux et provinciaux.

« Grâce à ces fonds, la région pourra continuer de construire de nouveaux logements abordables à Brampton, à Caledon et à Mississauga, a déclaré M. Iannicca. Ce n'est qu'avec des partenariats permanents avec les gouvernements fédéral et provincial que nous pouvons augmenter l'offre de logements abordables afin de satisfaire aux besoins croissants de Region of Peel. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services de logement et de lutte contre l'itinérance de Region of Peel, consultez notre site peelregion.ca/housing.

Region of Peel

Region of Peel collabore avec les habitants de la région et ses partenaires en vue de bâtir une communauté de vie sécuritaire, connectée et en bonne santé pour les quelque 1,5 million de personnes et les plus de 175 000 entreprises qui se trouvent dans les villes de Brampton, de Mississauga et de Caledon. Ses services touchent chaque jour la vie des habitants de la région. Organisme réputé pour le rôle de chef de file qu'il joue dans les domaines de la gestion et de la prestation de services, Region of Peel s'est fait décerner par Excellence Canada le prix platine en Excellence, innovation et mieux-êtreMD. Pour en savoir davantage sur Region of Peel, consultez notre site peelregion.ca ou suivez-nous sur Twitter à @regionofpeel ou Instagram à @peelregion.ca.

SOURCE Region of Peel

Communiqué envoyé le 7 août 2020 à 10:45 et diffusé par :