Day & Ross étend ses services dédiés aux États-Unis avec le nouveau centre de distribution de Cincinnati





HARTLAND, NB, le 7 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Day & Ross a annoncé une nouvelle expansion de leur empreinte opérationnelle des services dédiés aux États-Unis avec l'ouverture d'un centre de distribution à Cincinnati, OH. Plus de 175 employés, travailleurs de quai et chauffeurs seront basés dans cette installation de 100 000 pieds carrés. Cette installation desservira le volume dédié nouvellement attribué et servira de base à l'expansion continue des services dédiés dans cette région.

Ces dernières années, Day & Ross a étendu ses services dédiés aux États-Unis, y compris l'ouverture en décembre 2019 d'une nouvelle installation pour les opérations dédiées au Minnesota. Cette opération fournit des livraisons du dernier kilomètre à plus de 200 emplacements par jour. L'entreprise s'est également développée grâce à des acquisitions, y compris des ajouts récents en Pennsylvanie et au Michigan.

« Nous sommes ravis d'accueillir tous ces nouveaux employés au sein de notre équipe grandissante aux États-Unis et avons la capacité de continuer à renforcer notre réseau dédié nord-américain pour soutenir nos clients », a déclaré Shawn McMahon, directeur général des opérations. « Ces expansions sont des étapes clés de notre stratégie de croissance en Amérique du Nord ».

En tant que joueur important des services dédiés, Day & Ross a récemment été nommé fournisseur mondial de l'année de General Motors lors d'une cérémonie virtuelle en l'honneur des gagnants du 28e prix annuel du fournisseur de l'année de la société.

Au cours de l'événement, GM a reconnu 116 de ses meilleurs fournisseurs de 15 pays qui ont constamment dépassé les attentes de GM, créé une valeur exceptionnelle ou introduit des innovations dans l'entreprise. La cérémonie de remise des prix était initialement prévue pour être un événement qui se tiendrait en mars, mais qui a été reportée en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. La reconnaissance porte sur la performance des fournisseurs au cours de l'année civile 2019.

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme fournisseur de l'année de GM pour la quatrième année consécutive et de faire partie du top 1% des fournisseurs GM à l'échelle mondiale », a déclaré McMahon. « En tant qu'entreprise, nous nous engageons à ajouter de la valeur pour nos clients et à trouver des moyens innovants de répondre à leurs besoins et de les aider à réussir. Nous sommes reconnaissants de notre partenariat continu avec GM et honorés de compter parmi les gagnants méritants de ce prestigieux prix. »

Les gagnants du prix Fournisseur de l'année ont été choisis par une équipe mondiale des achats, de l'ingénierie, de la qualité, de la fabrication et de la logistique de GM. Les gagnants sont sélectionnés en fonction de critères de performance dans les domaines Achats de produits, Achats globaux et Services de fabrication, Service à la clientèle et Après-vente et Logistique.

À propos de Day & Ross

Avec plus de 8 000 employés, chauffeurs et chauffeurs-propriétaires au Canada et aux États-Unis, Day & Ross propose un portefeuille diversifié de solutions de transport et de livraison aux plus grandes marques en Amérique du Nord. L'entreprise a commencé par transporter des pommes de terre du Nouveau-Brunswick en 1950 et est devenue une filiale en propriété exclusive de McCain Foods en 1966. Aujourd'hui, leurs principaux services comprennent le transport des Charges partielles / Chargement complet et transfrontalier, la logistique, les flottes dédiées et la livraison résidentielle.

Depuis plus d'une décennie, Day & Ross est régulièrement reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et a été nommée l'une des meilleures entreprises pour lesquelles les femmes travaillent dans l'industrie du transport en 2018 et 2019. Leur engagement en faveur de la sécurité et de la durabilité est enraciné dans leurs valeurs familiales, dans l'importance accordée au bien-être de leurs employés et des communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. dayross.com

