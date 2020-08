Les technologies de pointe aident les plateformes de commerce électronique et les commerçants à délivrer une expérience de diffusion en direct plus intelligente





La solution Huawei Mobile Services (HMS) Core, qui comprend un moteur de réalité augmentée (RA) et HiAI, ainsi que les technologies 5G et d'IA, offrent une solution de diffusion en direct plus nette, plus intelligente et plus efficace.

SHENZHEN, Chine, 7 août 2020 /PRNewswire/ -- Le Webinaire des développeurs de Huawei a été organisé aujourd'hui afin de dévoiler une solution optimisée de commerce électronique en direct.

Avec l'augmentation du chiffre d'affaires mondial du commerce électronique, qui est passé de 2 390 milliards $ en 2018 à 3 460 milliards $ en 2019[i], et à l'heure où un plus grand nombre de distributeurs et de consommateurs s'intéressent à la diffusion en ligne pour vendre et acheter, le commerce électronique en direct devrait représenter une part plus importante du secteur de la vente au détail. La solution innovante de Huawei est conçue pour aider les développeurs à générer davantage d'opportunités dans le secteur à croissance rapide du commerce électronique, ainsi que pour permettre aux distributeurs d'organiser des expériences de diffusion en direct de qualité supérieure, à savoir de manière plus simple, plus rapide et plus immersive.

La diffusion en direct offre un taux de conversion client nettement supérieur à celui du commerce électronique traditionnel, et constitue un outil plus efficace pour déclencher des ventes et établir la fidélisation. « La pandémie nous oblige, en tant que consommateurs, à modifier nos comportements en raison des confinements et des restrictions. La demande en ligne est en plein essor, avec une plus grande variété de produits et de catégories disponibles en ligne. Le numérique est devenu l'activité principale de tous les types de secteurs », a déclaré Roosevelt Nascimento, responsable des produits et de la veille économique chez Dafiti, et intervenant lors de l'événement.

Dans le cadre de cette solution avancée de diffusion en direct, le kit de virtualisation des appareils de Huawei permet aux appareils avec caméra de devenir la caméra supplémentaire du smartphone et de changer de caméra en un clic sur le téléphone de l'hôte. Les produits sont affichés à partir d'angles multiples et de manière attrayante. La technologie est rentable et peut être facilement utilisée à partir d'un seul appareil.

La solution intègre également HUAWEI HiAI afin d'optimiser l'expérience de commerce électronique en diffusion en direct, en permettant des ventes basées sur plusieurs scénarios. Grâce à un traitement de l'arrière-plan en temps réel, les remplacements d'arrière-plans numériques sont rendus possibles selon différents scénarios, en offrant au public des démonstrations de produits naturelles et intuitives.

Grâce à l'intégration des capacités de RA de Huawei à la diffusion en direct, les produits peuvent être affichés de manière encore plus claire : par exemple, la structure interne des smartphones peut être exposée pour présenter leur conception détaillée et leur finition.

De plus, étant donné qu'une interruption causée par un arrêt sur image peut se révéler particulièrement gênante lors d'une diffusion en direct, les capacités optimisées de 5G et de Wi-Fi de Huawei permettent de réduire la latence et d'accroître la vitesse de téléchargement, afin de garantir une expérience de diffusion en direct plus fiable et plus rapide.

Ces technologies se combinent pour rendre le commerce électronique en diffusion en direct plus réalisable, plus avancé, et plus professionnel pour les utilisateurs quotidiens.

Le webinaire en ligne a dévoilé le « Programme pilote de collaboration », qui a été conçu pour aider les développeurs désireux de créer des solutions de diffusion en ligne plus avancées. Huawei financera cinq partenaires mondiaux et les aidera à générer davantage d'opportunités commerciales dans le domaine du commerce électronique en diffusion en direct grâce à la solution innovante HMS Core.

L'événement constitue le tout dernier élément de l'engagement de Huawei consistant à créer un écosystème qui permet aux développeurs d'ouvrir de nouvelles voies, et qui offre aux clients de Huawei ainsi qu'aux utilisateurs d'AppGallery la possibilité de bénéficier d'expériences uniques et plus innovantes https://www.youtube.com/playlist?list=PL0neYAtOrM68KQHOrcfLAIL7cQmFaYnZM.

[i] « Le chiffre d'affaires mondial du commerce électronique atteindra près de 3 460 milliards $ en 2019 », Digital Commerce 360, 13 novembre 2019.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1224926/Huawei_Developer_Webinar_Connect_LIVEs_E_commerce.jpg

Communiqué envoyé le 7 août 2020 à 08:06 et diffusé par :