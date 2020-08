Lightspeed annonce le résultat des votes des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD), a tenu le 6 aôut 2020 son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») de façon virtuelle. Lightspeed annonce aujourd'hui que les actionnaires de la Société ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée sont les suivants.

1. Élection des administrateurs

Par vote au scrutin, un vote a été tenu à l'égard de l'élection des administrateurs. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, les personnes suivantes ont été élues à titre d'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Le résultat du vote a été le suivant :











Nom du Candidat Pour % Abstentions % Patrick Pichette 112 075 423 99,24% 856 639 0,76% Dax Dasilva 112 915 003 99,98% 17 059 0,02% Jean Paul Chauvet 112 754 457 99,84% 177 605 0,16% Marie-Josée Lamothe 112 434 663 99,56% 497 399 0,44% Paul McFeeters 112 421 786 99,55% 510 276 0,45% Rob Williams 112 892 709 99.97% 39 353 0,03%

2. Nomination de l'auditeur

Par vote au scrutin, un vote a été tenu à l'égard de la nomination de PricewaterhouseCoopers S.E.N.C.R.L./s.r.l. ("PwC") à titre d'auditeur de la Société. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, PwC a été nommé auditeur de la Société. Le résultat du vote a été le suivant :

Pour : 113 217 118 (99,99%)

Abstention : 16 289 (0,01%)

3. Conversion du régime incitatif générale modifié de la Société

Par vote au scrutin, un vote a été tenu à l'égard de l'approbation de la conversion du régime incitatif général modifié de la Société d'un « régime fixe » à un « régime à plafond variable », tel qu'il est décrit plus en détail dans la circulaire d'information de la direction. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, la conversion du régime incitatif général modifié de la Société est approuvé. Le résultat du vote a été le suivant :

Pour : 97 929 572 (86,72%)

Contre : 15 002 490 (13,28%)

À propos de Lightspeed

Présente dans plus d'une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose des plateformes sophistiquées de commerce omnicanales infonuagiques aux petites et moyennes entreprises. Avec ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables, Lightspeed offre des solutions globales qui sont source d'innovation et de transformation numérique dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et du golf. Sa gamme de produits permet aux PME d'effectuer des ventes omnicanales, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et - en bout de ligne - d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants que fréquentent les consommateurs de partout dans le monde. Lightspeed possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

