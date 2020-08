Redevances Nomad annonce de solides résultats pour son T2 inaugural





(en dollars américains, sauf indication contraire)

MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - « Les résultats du trimestre inaugural de Nomad sont très impressionnants et le portefeuille diversifié a démontré sa solidité en minimisant la volatilité face à une réduction minimale de la production, tout en maintenant son exposition aux prix des métaux en hausse et en générant de solides flux de trésorerie », a déclaré Vincent Metcalfe, chef de la direction.

« Nous connaissons un niveau d'activité de plus en plus important et nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de continuer d'agrandir et de diversifier le portefeuille de Nomad par le biais de futures acquisitions et d'opportunités d'investissement », a ajouté Joseph de la Plante, chef des investissements.

Mode de présentation des résultats financiers du T2 et de l'exercice en cours 2020 : Le 27 mai 2020, Nomad a clôturé sa prise de contrôle inversée consistant en une transaction de prise de participation dans Orion Fund II Portfolio et OMF Fund III (Mg) Ltd auprès de Orion Mine Finance et une transaction d'acquisition de certains actifs auprès de Yamana Gold Inc. Le mode de présentation des états financiers de Nomad se veut donc la continuité de ceux d'Orion Fund II Portfolio, à titre d'acquéreur réputé de Nomad. L'acquisition de OMF Fund III (Mg) Ltd et la transaction avec Yamana Gold Inc. ont été comptabilisées à titre d'acquisitions d'actifs. En vertu des ententes d'acquisition, Nomad a eu droit à tous les flux de trésorerie générés des actifs inclus dans les ententes d'acquisition à compter du 1er janvier 2020.



Par conséquent, les données financières du T2 et de l'exercice en cours 2020 comprennent les résultats de OMF Fund III (Mg) Ltd (détenteur du flux d'or Bonikro) à compter du 27 mai 2020 uniquement. Orion a versé 8,6 millions $ à Nomad à la clôture de la transaction par prise de contrôle inversée. De ce montant, 5,5 millions $ sont comptabilisés directement à l'état du résultat net et du résultat global de Nomad (se rapportent à Orion Fund II Portfolio), tandis que 3,1 millions $ sont comptabilisés à l'état des flux de trésorerie, dans les activités d'investissement, à titre de trésorerie acquise et se rapportent à la marge d'exploitation au comptant générée par le flux d'or Bonikro (OMF Fund III (Mg)) du 1er janvier au 27 mai 2020 (l'« ajustement de trésorerie de Bonikro »).



Faits saillants du deuxième trimestre :

Onces d'or gagnées de 3 179 et 5 629 pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (2 450 et 4 900 pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019). En incluant l'ajustement de trésorerie de Bonikro, les onces d'or gagnées attribuables (1) à Nomad s'élèvent à 4 136 et 8 262 pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020.

4 900 pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019). En incluant l'ajustement de trésorerie de Bonikro, les onces d'or gagnées attribuables à Nomad s'élèvent à 4 8 262 pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020. Onces d'argent gagnées de 56 254 et 100 217 pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (56 484 et 119 065 pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019).

100 217 pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (56 484 et 119 065 pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019). Revenus de 6,0 millions $ et 12,4 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020, en plus de 3,1 millions $ en trésorerie reçus à la clôture de la transaction par prise de contrôle inversée résultant de l'ajustement de trésorerie de Bonikro (4,3 millions $ et 8,5 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019).

Résultat net ajusté (1) de 2,3 millions $ et 6,4 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (3,0 millions $ et 5,9 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019).

de 2,3 millions $ et 6,4 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (3,0 millions $ et 5,9 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019). Marge d'exploitation au comptant (1) de 5,8 millions $ et 11,7 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (4,1 millions $ et 8,1 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019). En incluant l'ajustement de trésorerie de Bonikro, la marge d'exploitation au comptant (1) attribuable à Nomad s'élèverait à 7,0 millions $ et 13,4 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020.

de 5,8 millions $ et 11,7 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020 (4,1 millions $ et 8,1 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2019). En incluant l'ajustement de trésorerie de Bonikro, la marge d'exploitation au comptant attribuable à Nomad s'élèverait à 7,0 millions $ et 13,4 millions $ pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020. Marge d'exploitation au comptant (1) de 96 % et 94 % pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020.

de 96 % et 94 % pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2020. 0,1 million $ en coûts décaissés (1) , ou 32 $ par once d'or vendue (1) et 0,2 million $ en coûts décaissés (1) , ou 3 $ par once d'argent vendue (1) pour les trois mois terminés le 30 juin 2020.

, ou 32 $ par once d'or vendue et 0,2 million $ en coûts décaissés , ou 3 $ par once d'argent vendue pour les trois mois terminés le 30 juin 2020. 12,2 millions $ en trésorerie au 30 juin 2020.

(1) Fait référence à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué.

Faits saillants depuis la fin du deuxième trimestre :

Négociation des titres sur le marché OTCQX sous le symbole NSRXF.

Conclusion d'une entente avec un syndicat de banques pour une facilité de crédit renouvelable de 50 millions $ avec possibilité d'augmentation à 75 millions $.

Acquisition d'une redevance de 1% sur le rendement net de fonderie (Net Smelter Return) du projet aurifère Troilus, situé au Québec, Canada , pour un prix d'achat de 1,9 millions $ (2,5 millions $ canadiens) en espèces et par l'émission de 5 769 231 unités de Nomad.

T2 2020 :

Par

catégorie Total des onces gagnées attribuables(1) Onces gagnées - Ajustement de trésorerie de Bonikro(2) Onces gagnées Onces vendues Revenus (000 $) Or 4 136 957 3 179 3 015 5 185 Argent 56 254 - 56 254 56 254 853 Total d'OEO 4 655 957 3 698 3 534 6 038

S1 2020 :

Par

catégorie Total des onces gagnées attribuables(1) Onces gagnées - Ajustement de trésorerie de Bonikro(2) Onces gagnées Onces vendues Revenus (000 $) Or 8 262 2 633 5 629 5 465 9 147 Argent 100 217 - 100 217 184 200 3 267 Total d'OEO 9 251 2 633 6 618 7 350 12 414

(1) Attribuables à Nomad, en incluant l'ajustement de trésorerie de Bonikro (2) Présenté à l'état des flux de trésorerie, dans les activités d'investissement, à la rubrique Trésorerie acquise pour 3,1 millions $ reflétant les revenus après déduction des coûts décaissés de 400 $ par once

T2 2020 :



OEO gagnées et attribuables (1)(2) OEO vendues et attribuables (1)(2) Revenus (000 $) Coûts décaissés(2) (000 $) Ajustement de trésorerie de Bonikro (000 $) Marge d'exploitation au comptant(2) et trésorerie acquise (000 $) Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold 2 450 2 450 4 332 - - 4 332 Flux d'or Bonikro 1 686 1 522 853 97 1 233 1 989 Flux d'argent Mercedes et South Arturo 147 147 242 48 - 194 Flux d'argent Woodlawn 372 372 611 122 - 489 Total 4 655 4 491 6 038 267 1 233 7 004

S1 2020 :



OEO gagnées et attribuables (1)(2) OEO vendues et attribuables (1)(2) Revenus (000$) Coûts décaissés(2) (000 $) Trésorerie acquise (000 $) Marge d'exploitation au comptant(2) et trésorerie acquise (000 $) Prêt anticipé d'or de Premier Gold 4 900 4 900 8 294 - - 8 294 Flux d'or Bonikro 3 362 3 197 853 97 3 149 3 905 Flux d'argent Mercedes et South Arturo 400 1 297 2 300 416 - 1 884 Flux d'argent Woodlawn 589 589 967 192 - 775 Total 9 251 9 983 12 414 705 3 149 14 858

(1) Attribuable à Nomad. (2) Fait référence à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué.

Au deuxième trimestre, les revenus proviennent entièrement de l'or et de l'argent. L'objectif du portefeuille est de maintenir l'accent sur les métaux précieux (principalement l'or et l'argent) en ciblant un maximum de 10 % en revenus tirés d'autres métaux. Géographiquement, les revenus proviennent à 85 % des Amériques, à 7 % de l'Afrique et à 8 % de l'Australie.

Mise à jour sur les activités de l'entreprise :

Clôture de la transaction par prise de contrôle inversée : Le 27 mai 2020, Nomad a réalisé sa prise de contrôle inversée consistant en deux transactions d'acquisition liées ainsi qu'un placement privé de souscription concomitant.

Négociations au TSX : Le 29 mai 2020, Nomad est passé de la Bourse de croissance TSX à la Bourse de Toronto , où ses titres ont commencé à être négociés sous le symbole NSR.

, où ses titres ont commencé à être négociés sous le symbole NSR. Négociations à l'OTCQX : Le 13 juillet 2020, Nomad s'est qualifié et ses titres ont commencé à être négociés à l'OTCQX ® Best Market sous le symbole NSRXF.

Best Market sous le symbole NSRXF. Facilité de crédit garantie : Le 15 juillet 2020, Nomad a conclu une entente avec un syndicat de banques pour une facilité de crédit renouvelable de 50 millions $ avec possibilité d'augmentation à 75 millions $.

Redevance Troilus : Le 31 juillet 2020, Nomad a clôturé l'acquisition d'une redevance de 1 % NSR sur le projet aurifère Troilus situé dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans dans la province de Québec, pour une contrepartie de 1,9 million $ en trésorerie et l'émission de 5 769 231 unités.

Mise à jour sur les actifs :

Flux d'or Blyvoor : En réaction à la COVID-19, l'exploitant du flux d'or Blyvoor a déployé des mesures strictes de santé et de sécurité. Durant le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2020, suivant l'obtention du permis de sautage principal, la mine d'or Blyvoor a commencé ses activités de sautage de développement durant les quarts de jour et de nuit, et a aussi démarré la mise en service de son usine aurifère. L'exploitant prévoit produire son premier lot de minerai au quatrième trimestre de 2020.

Flux d'or Bonikro : Les opérations à la mine Bonikro n'ont pas été interrompues jusqu'à maintenant en raison de la pandémie de COVID-19.

Flux d'argent South Arturo : La production à la mine El Nino était supérieure aux attentes au deuxième trimestre. Un nouveau rapport conforme au Règlement 43-101 a été mandaté pour South Arturo. Les partenaires en coentreprise évaluent d'autres opportunités de développement incluant les projets d'exploitation à ciel ouvert en phase 1 et en phase 3 et la possibilité d'une opération par lixiviation en tas sur le site. Les partenaires en coentreprise s'attendent à terminer le rapport technique révisé au troisième trimestre, dans le but d'offrir une vision à long terme des opportunités rattachées à ce projet.

Flux d'argent Mercedes : En réaction à la pandémie de COVID-19 et suivant le décret du gouvernement fédéral mexicain du 30 mars 2020, la mine Mercedes a été mise en veille. Le décret a été levé à la fin du mois de mai et, lorsque les protocoles visant à minimiser le risque lié à la présence et la transmission du virus de la COVID- 19 sur le site ont été certifiés conformes, des travaux restreints de développement de minerai et de stérile ont repris, ainsi que les travaux de forage de délimitation et d'exploration. Le minerai a été accumulé en juin et le traitement a repris au début du mois de juillet. Durant la période d'arrêt, un plan de redémarrage des opérations a été élaboré, en adoptant une stratégie qui limite les activités d'extraction minière et de développement aux zones Lupita (incluant Lupita Extension) et Diluvio. Ce repositionnement reconnait la nécessité d'optimiser la production à Mercedes en lien avec son inventaire de réserves actuel plutôt qu'avec sa capacité de traitement. Le nouveau plan misera sur une amélioration de l'efficience opérationnelle et de la supervision sous terre, afin de minimiser la dilution et améliorer la qualité du minerai. Selon l'exploitant, les programmes de forage d'exploration et de délimitation en cours devraient permettre de ramener le débit de traitement à l'usine à la capacité nominale au fil du temps.

Redevance NSR RDM : Equinox Gold a temporairement suspendu les activités minières à la mine RDM du 23 mars au 2 avril 2020 en réaction à la COVID-19. La mine fonctionne normalement depuis le 3 avril 2020 et la suspension temporaire n'a pas eu d'impact important sur la production. Equinox Gold a prévu des investissements totalisant 22 millions $ à la mine RDM en 2020. Les dépenses en capital de maintien de 5 millions $ se rapportent principalement aux rehaussements prévus des digues du parc à résidus. Les dépenses en capital d'expansion de 17 millions $ se rapportent presqu'entièrement à l'expansion de la fosse et aux activités de découverture capitalisées. Le permis requis pour entreprendre l'expansion de la fosse était attendu au T2 2020, afin d'accéder à du minerai à plus haute teneur pour le reste de l'année.

la suspension temporaire n'a pas eu d'impact important sur la production. Equinox Gold a prévu des investissements totalisant 22 millions $ à la mine RDM en 2020. Les dépenses en capital de maintien de 5 millions $ se rapportent principalement aux rehaussements prévus des digues du parc à résidus. Les dépenses en capital d'expansion de 17 millions $ se rapportent presqu'entièrement à l'expansion de la fosse et aux activités de découverture capitalisées. Le permis requis pour entreprendre l'expansion de la fosse était attendu au T2 2020, afin d'accéder à du minerai à plus haute pour le reste de l'année. Redevance NSR Gualcamayo : En réaction à la pandémie de COVID-19 et suivant les restrictions imposées par le gouvernement de l'Argentine, les opérations minières ont été interrompues du 20 mars au 3 avril, ne laissant que les activités de lixiviation en tas et l'usine de traitement en fonction. Le 3 avril, l'exploitation minière a été ajoutée à la liste des activités essentielles et les opérations à Gualcamayo sont revenues à la normale.

Flux d'argent Woodlawn : En réaction à la pandémie de COVID-19 et suivant les restrictions imposées par les gouvernements fédéral et des états d'Australie le 24 mars 2020, la mine Woodlawn a été mise en veille et n'a pas encore redémarré les opérations. Avant l'arrêt des opérations, la mine Woodland a expédié un total de 5 368 tonnes métriques sèches (« tms ») de concentré de zinc et 1 796 tms de concentré de cuivre.

: En réaction à la pandémie de COVID-19 et suivant les restrictions imposées par les gouvernements fédéral et des états d'Australie le 24 mars 2020, la mine a été mise en veille et n'a pas encore redémarré les opérations. Avant l'arrêt des opérations, la mine Woodland a expédié un total de 5 368 tonnes métriques sèches (« tms ») de concentré de zinc et 1 796 tms de concentré de cuivre. Redevance NSR Troilus : Le 28 juillet, Troilus Gold Corporation a annoncé une nouvelle estimation de ressources minérales faisant état de 4,96 millions d'onces d'équivalent or (« éq.Au ») en ressources indiquées et 3,15 millions d'onces d'éq.Au en ressources présumées.

Le 30 juin 2020, il y avait 511 249 454 actions ordinaires de Nomad en circulation. Mesures non conformes aux IFRS :

Nomad a inclus certaines mesures de performance dans le présent communiqué qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou les « IFRS »), incluant les onces d'équivalent or, les onces d'or et les onces d'équivalent or gagnées et vendues attribuables à Nomad, le résultat net ajusté, la marge d'exploitation, la marge d'exploitation attribuable à Nomad, les coûts décaissés, les coûts décaissés par once d'or vendue et les coûts décaissés par once d'argent vendue.

En plus des mesures non conformes aux IFRS décrites ci-bas, les produits qui sont tirés des ventes d'or et d'argent sont convertis en onces d'équivalent or « OEO ») en divisant les produits tirés des ventes d'or et d'argent au cours du période définie par le cours moyen de l'or pertinent pour la même période. Les produits tirés des ventes d'argent selon les ententes de redevances et de flux sont converties en OEO en multipliant les onces d'argent par le prix moyen d'argent pour la période et en divisant le résultat par le prix moyen de l'or pour la période.

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont calculés en retirant les effets des coûts de vente hors trésorerie liés au prêt au titre de l'or payé d'avance, les droits d'inscription à la bourse et le recouvrement d'impôt sur le résultat découlant de la transaction par prise de contrôle inversée, la variation de la juste valeur de l'option de conversion du paiement différé à Yamana Gold et la variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance. La Société est d'avis qu'en plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société.

La marge d'exploitation au comptant est calculée en soustrayant les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once du prix de vente moyen réalisé de l'or et de l'argent par once. La Société présente sa marge d'exploitation au comptant puisque la direction et certains investisseurs utilisent ce paramètre pour évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux qui présentent leurs résultats de façon similaire, ainsi que pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

Les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once sont calculés en divisant le coût total des ventes, déduction faite de l'épuisement et des coûts de vente hors trésorerie en lien avec le prêt au titre de l'or payé d'avance, par le nombre d'onces vendues. En plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société et sa capacité à générer des flux de trésorerie, comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux dans l'industrie minière des métaux précieux qui présentent des mesures de performance similaires.

La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS a pour but de fournir des renseignements supplémentaires et ces mesures ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance calculées conformément aux IFRS. D'autres sociétés pourraient calculer ces mesures non conformes aux IFRS différemment.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique sur les mesures non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2020.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 10 actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont 5 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment, la satisfaction de toutes les conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de satisfaire aux conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance, l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la règlementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.





Redevances Nomad Ltée (auparavant Guerrero Ventures Inc.) Bilans consolidés (non audité) (montants présentés en milliers de dollars américains)









30 juin 2020 31 décembre 2019

$ $ Actifs



Actifs courants



Trésorerie 12 239 - Débiteurs 56 140 Prêt au titre de l'or payé d'avance 6 767 6 842 Autres actifs 714 300 Total des actifs courants 19 776 7 282





Actifs non courants



Prêt au titre de l'or payé d'avance 10 405 - Droits à des redevances et droits à des flux 159 277 68 973 Impôt différé 35 258 - Total des actifs non courants 204 940 68 973





Total des actifs 224 716 76 255





Passifs



Passifs courants



Créditeurs et charges à payer 1 236 375 Total des passifs courants 1 236 375





Passifs non courants



Passif découlant d'un paiement différé - contrat hôte 8 736 - Passif découlant d'un paiement différé - option de conversion 6 304 - Total des passifs non courants 15 040 -





Total des passifs 16 276 375





Capitaux propres



Actions ordinaires 200 479 - Investissement net de la société mère - 75 880 Surplus d'apport 2 125 - Résultats non distribués 5 836 - Total des capitaux propres 208 440 75 880





Total des passifs et des capitaux propres 224 716 76 255

Redevances Nomad Ltée (auparavant Guerrero Ventures Inc.) États consolidés du résultat net et du résultat global (non audité) (montants présentés en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)







Trois mois terminés les Six mois terminés les

30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2020 30 juin 2019

$ $ $ $









Produits







Ventes d'or et d'argent 5 611 4 290 11 987 8 489 Autres produits tirés des flux 427 - 427 - Total des produits 6 038 4 290 12 414 8 489









Coût des ventes







Coût d'achat de l'or et de l'argent 4 599 3 620 8 979 6 988 Épuisement des droits à des redevances et des droits à des flux 1 224 721 2 478 1 492 Total du coût des ventes 5 823 4 341 11 457 8 480









Marge brute (déficitaire) 215 (51) 957 9









Autres charges d'exploitation







Charges générales et administratives 653 606 1 262 1 225 Rémunération fondée sur des actions 1 344 - 1 344 - Droits d'inscription 23 492 - 23 492 - Total des autres charges d'exploitation 25 489 606 26 098 1 225









Perte d'exploitation (25 274) (657) (25 141) (1 216)









Autres produits (charges)







Variation de la juste valeur de l'option de conversion (4 984) - (4 984) - Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance 2 652 784 3 575 1 339 Charges financières (84) - (84) - Perte de change (156) - (156) - Total des autres produits (charges) (2 572) 784 (1 649) 1 339









Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat (27 846) 127 (26 790) 123









Recouvrement d'impôt 35 111 - 35 111 - Résultat net et résultat global 7 265 127 8 321 123









Résultat par action (de base et dilué) 0,02 0,00 0,02 0,00

Redevances Nomad Ltée (auparavant Guerrero Ventures Inc.) Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audité) (montants présentés en milliers de dollars américains)







Trois mois terminés les Six mois terminés les

30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2020 30 juin 2019

$ $ $ $









Activités d'exploitation







Résultat net de la période 7 265 127 8 321 123 Ajustements au titre des éléments suivants :







Coût des ventes lié au prêt au titre de l'or payé d'avance 4 332 3 452 8 274 6 626 Épuisement des droits à des redevances et des droits à des flux 1 224 721 2 478 1 492 Rémunération fondée sur des actions 1 344 - 1 344 - Droits d'inscription 22 390 - 22 390 - Variation de la juste valeur de l'option de conversion 4 984 - 4 984 - Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance (2 652) (784) (3 575) (1 339) Recouvrement d'impôt différé (35 111) - (35 111) - Charges financières 56 - 56 - Intérêts reçus 303 230 612 504 Variations des autres actifs et passifs 678 (1 303) 604 (1 553) Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 4 813 2 443 10 377 5 853









Activités d'investissement







Trésorerie acquise 3 149 - 3 149 - Acquisition d'un prêt au titre de l'or payé d'avance - - (15 500) (10 000) Acquisition de droits à des redevances et de droits à des flux (10 000) (18 500) (10 000) (18 500) Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (6 851) (18 500) (22 351) (28 500)









Activités de financement







Produit de l'émission d'actions ordinaires 9 652 - 9 652 - Frais d'émission d'actions (614) - (614) - Investissement net de la société mère 547 16 057 15 175 22 647 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement 9 585 16 057 24 213 22 647









Augmentation nette de la trésorerie 7 547 - 12 239 - Trésorerie à l'ouverture de la période 4 692 - - -









Trésorerie à la clôture de la période 12 239 - 12 239 -

