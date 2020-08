DOMTAR CORPORATION COMMUNIQUE LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE SON DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2020 ET ANNONCE DES INITIATIVES STRATÉGIQUES





Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 19 millions de dollars (0,34 $ par action) au cours du deuxième trimestre de 2020, comparativement à un bénéfice net de 5 millions de dollars (0,09 $ par action) au cours du premier trimestre de 2020 et à un bénéfice net de 18 millions de dollars (0,28 $ par action) au cours du deuxième trimestre de 2019. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,0 milliard de dollars au cours du deuxième trimestre de 2020.

Exception faite des éléments énumérés ci-dessous, la Société a enregistré un bénéfice avant éléments1 de 20 millions de dollars (0,36 $ par action) au cours du deuxième trimestre de 2020, comparativement à un bénéfice avant éléments1 de 5 millions de dollars (0,09 $ par action) au cours du premier trimestre de 2020 et à un bénéfice avant éléments1 de 36 millions de dollars (0,57 $ par action) au cours du deuxième trimestre de 2019.

ÉLÉMENTS

Description Secteur Ligne financière Montant Déduction

faite des

impôts Impact

sur BPA

(par action) (en millions) Deuxième trimestre de 2020 Frais de fermeture et de réorganisation Pâtes et papiers Frais de fermeture et

de réorganisation 1 $ 1 $ 0,02 $ Premier trimestre de 2020 Aucun Deuxième trimestre de 2019 Plan d'amélioration des marges Soins personnels Dépréciation des actifs à

long terme 15 $ 12 $ 0,19 $ Plan d'amélioration des marges Soins personnels Frais de fermeture et

de réorganisation 8 $ 6 $ 0,10 $

RÉSULTATS SECTORIELS

« Nous avons été proactif en réduisant nos risques et en préservant notre capacité à faire face à la crise actuelle. Nous prenons les mesures appropriées pour optimiser nos activités et demeurer un partenaire fiable et agile pour nos clients », a déclaré John D. Williams, président et chef de la direction. « Malgré les défis importants auxquels nous sommes confrontés dans les marchés des pâtes et papiers, nous avons été en mesure de gérer nos coûts tout en instaurant des initiatives afin de préserver nos liquidités et maintenir nos coûts sur l'ensemble de notre réseau. »

M. Williams a ajouté : « Dans notre secteur des soins personnels, nos revenus du deuxième trimestre ont été inférieurs aux revenus records du premier trimestre, qui étaient notamment attribuables aux provisions faites par les consommateurs. Bien que nos revenus aient été inférieurs comparativement au dernier trimestre, un bon contrôle des coûts et une amélioration de l'efficacité de nos opérations ont soutenu un solide rendement du BAIIA. La marge sur BAIIA du deuxième trimestre est de 14,4 % soit une amélioration de 160 points de base comparativement au dernier trimestre et représente aussi la plus importante marge divisionnaire depuis le quatrième trimestre de 2015. »

Le bénéfice d'exploitation a été de 14 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de 2020, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 19 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2020. L'amortissement a totalisé 71 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de 2020.

Le bénéfice d'exploitation avant éléments1 a été de 15 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de 2020, comparativement à un bénéfice d'exploitation avant éléments1 de 19 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2020.

(En millions de dollars) T2 2020 T1 2020 Ventes 1 012 $ 1 278 $ Bénéfice (perte) d'exploitation Secteur des pâtes et papiers 3 4 Secteur des soins personnels 18 20 Corporatif (7 ) (5 ) Bénéfice d'exploitation total 14 19 Bénéfice d'exploitation avant éléments1 15 19 Amortissement 71 72

La baisse du bénéfice d'exploitation au cours du deuxième trimestre de 2020 est attribuable à une diminution des expéditions et une productivité réduite. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une baisse des coûts d'entretien, une baisse des salaires, principalement due aux subventions salariales, une baisse des frais de vente, généraux et administratifs, une baisse des coûts des matières premières, des taux de change favorables et une baisse des frais fixes et autres coûts.

Comparativement au premier trimestre de 2020, les expéditions de papier fabriqué ont diminué de 32 %, et les expéditions de pâte ont connu une augmentation de 10 %. Le ratio expédition-production du papier a été de 105 % au cours du deuxième et du premier trimestres de 2020. Les stocks de papier ont diminué de 22 000 tonnes et les stocks de pâte ont diminué de 2 000 tonnes métriques comparativement au premier trimestre de 2020.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET RESSOURCES EN CAPITAL

Le flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation s'est élevé à 67 millions de dollars et les dépenses en immobilisations se sont élevées à 40 millions de dollars, ce qui a généré un flux de trésorerie disponible1 de 27 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de 2020. Le ratio dette nette aux capitaux totaux1 de Domtar s'est établi à 30 % au 30 juin 2020 et au 31 mars 2020. Au 30 juin 2020, nos liquidités totalisaient environ 906 millions de dollars (124 millions de dollars d'encaisse et 782 millions de dollars en facilités de crédit disponibles) et sans échéance de dettes à court terme.

PERSPECTIVES

Nous prévoyons que les conditions de marché seront difficiles. Dans le secteur du papier, nous anticipons que la demande restera faible, avec une certaine reprise graduelle attendue au cours du troisième trimestre et vers la fin de l'année. Nous prévoyons à court terme que les marchés de la pâte soient impactés par une baisse saisonnière, par des niveaux de stocks globalement élevés et par une faible évolution de la demande sur les marchés du papier. Notre secteur des soins personnels continuera de bénéficier des gains de productivité et des commandes de nouveaux clients. Dans l'ensemble, le coût des matières premières devrait rester stable.

INITIATIVES STRATÉGIQUES

PROGRAMME DE RÉDUCTION DES COÛTS

La Société a mis en place un programme de réduction des coûts afin de réaliser des économies annuelles de 200 millions de dollars d'ici la fin de 2021. L'objectif du programme est de renforcer l'activité commerciale, d'accroître la rentabilité de la Société, d'améliorer les marges d'exploitation et d'optimiser la productivité et les flux de trésorerie. Les initiatives visant la réduction des coûts comprennent une réduction des capacités et des fermetures d'actifs, la réalisation d'économies au niveau des usines et la restructuration des fonctions de soutien. Une fois allégée, la structure organisationnelle devrait également permettre d'améliorer la communication et la collaboration interfonctionnelles, en s'appuyant sur des processus opérationnels plus efficaces.

Dans le cadre de ce programme de réduction des coûts, la Société fermera définitivement sa production de papier fin non couché à ses usines de Kingsport (Tennessee) et de Port Huron (Michigan), la dernière machine à papier de l'usine d'Ashdown (Arkansas) et le centre de finition situé à Ridgefields (Tennessee). Ces mesures réduiront la capacité de production de papier fin non couché annuelle de la Société d'environ 721 000 tonnes courtes, et entraîneront une diminution de la main-d'oeuvre d'environ 780 employés. Les machines à papier de Kingsport et d'Ashdown, dont la production est interrompue depuis avril 2020, ne reprendront pas leurs activités. Les établissements de Port Huron et de Ridgefields devraient fermer d'ici la fin du premier trimestre de 2021.

« Nous restons rigoureux dans nos efforts de gestion des coûts afin d'améliorer notre rentabilité et renforcer davantage notre bilan. Conformément à ces objectifs et à la conjoncture du marché, nous mettons en oeuvre un programme de réduction des coûts pour rationaliser nos activités, optimiser notre productivité et améliorer nos marges. Ce programme permettra de créer une organisation plus solide et efficace, et mieux adaptée pour répondre aux besoins du secteur et de nos clients à l'ère post-COVID-19 », a déclaré M. Williams. « Cette étape aussi importante que nécessaire devrait réduire nos coûts annuels de plus de 200 millions de dollars, tout en améliorant de façon significative notre flux de trésorerie disponible et le rendement du capital investi. Domtar dispose d'une main-d'oeuvre talentueuse et dévouée, et les décisions qui touchent les employés ne sont jamais faciles. Toutefois, nous prenons les mesures nécessaires pour améliorer le positionnement de nos activités pour l'avenir. »

EXÉCUTION DE LA FEUILLE DE ROUTE POUR LA CONVERSION DES ACTIFS

La décision de Domtar de transformer ses actifs à Kingsport (Tennessee) et Ashdown (Arkansas) s'inscrit dans une stratégie de révision disciplinée et mesurée de la capacité manufacturière de la Société. Ce programme de conversion est conforme avec la feuille de route que Domtar a rendue publique en 2018. La feuille de route annoncée plus tôt pour la conversion de plusieurs usines nous permettra d'ajuster notre capacité de production de papier selon la demande des clients et d'accroître la valeur pour les actionnaires. Tout au long de cette démarche, nous avons relevé jusqu'à quatre projets de reconversion d'usines/de machines à papier à grande échelle, qui représentent une capacité totale de production de 2,5 millions de tonnes pour carton-caisse et/ou de 570 000 tonnes métriques additionnelles de pâte commerciale séchée à l'air (TMSA) de résineux et de pâte en flocons.

Entrée sur le marché du papier doublure recyclé à Kingsport (Tennessee)

Avec la conversion de la machine à papier de Kingsport, la Société prévoit d'entrer sur le marché du papier doublure. À plein régime, l'usine produira et commercialisera chaque année environ 600 000 tonnes de papier doublure et ondulé fait de matières recyclées de qualité élevée, offrant à la Société une empreinte stratégique sur un marché adjacent en pleine croissance. Cette conversion devrait être réalisée au cours du premier trimestre de 2023.

Domtar estime que les coûts de conversion se situeront entre 300 et 350 millions de dollars. Une fois pleinement opérationnelle, l'usine devrait produire du papier doublure recyclé de premier quartile à très faible coût en Amérique du Nord et devrait employer directement 160 employés environ.

« La conversion de l'usine de Kingsport confère à Domtar le meilleur point d'entrée stratégique sur un marché en pleine croissance avec un actif très compétitif et peu onéreux. Il s'agit d'une première étape dans le développement d'une activité importante et florissante », a déclaré M. Williams. « Kingsport est bien placée pour être le fournisseur incontournable de façonneurs indépendants en termes de qualité, de service et d'innovation. L'usine est en effet située à proximité d'une soixantaine de clients, à moins d'une journée de route, ce qui représente une demande non négligeable de 3,9 millions de tonnes de carton-caisse par an. »

Exécution du processus de conversion pour la production de pâte de résineux et de pâte en flocons à Ashdown (Arkansas)

La Société complètera la conversion de son usine d'Ashdown, qui sera entièrement dédiée à la production de pâte de résineux et de pâte en flocons. Ce processus, qui devrait durer entre 12 et 14 mois, nécessitera des investissements de capitaux entre 15 et 20 millions de dollars. L'usine produira des tonnes supplémentaires de pâte commerciale de feuillus, jusqu'à ce que la pâte à papier soit remplacée, à terme, par de la pâte de résineux. Cette conversion de la chaine de fabrication au profit d'une production totale de pâte de résineux est également nécessaire pour une expansion éventuelle vers du carton-caisse. À la suite de la conversion de la chaîne de production de pâte, Ashdown sera une usine de renommée internationale sur le marché de la pâte commerciale avec une capacité de production annuel de 775 000 tonnes de pâte en flocons et de pâte de résineux.

Avec ces deux conversions, Domtar continue de suivre sa feuille de route stratégique consistant à créer de la valeur en investissant dans des installations de renommée internationale. Dans ce but, elle assure un avenir florissant à ses usines de Kingsport et d'Ashdown.

ANALYSE D'OPTIONS STRATÉGIQUES POUR LE SECTEUR DES SOINS PERSONNELS

La Société a entrepris un processus d'analyse stratégique qui vise à explorer différentes options créatrices de valeur pour son secteur des soins personnels, qui comprend l'éventualité d'une vente du secteur. Ce processus sera mené avec l'assistance de conseillers financiers et juridiques indépendants à Domtar et tiendra compte d'un éventail complet d'options possibles concernant le secteur des soins personnels de la Société.

« Au cours de la dernière année, nous avons considérablement amélioré la structure opérationnelle et le profil des coûts de notre secteur des soins personnels, en grande partie grâce au travail acharné et à la persévérance de nos équipes. En outre, l'expansion d'une nouvelle clientèle et de notre filière des ventes nous permet d'être confiants quant aux perspectives d'avenir du secteur », a ajouté M. Williams. « Cette dynamique favorable nous porte à croire que le moment est propice pour initier un examen stratégique. »

La Société n'a pas fixé d'échéance pour la conclusion de son analyse des options stratégiques et n'a pas l'intention de faire d'autres commentaires à ce sujet, tant que le conseil d'administration n'a pas approuvé de marche à suivre particulière ou à moins que la Société n'estime au contraire qu'une divulgation soit appropriée ou nécessaire.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LES RÉSULTATS

La Société tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, à 10 h (HE), afin de discuter des résultats financiers du deuxième trimestre 2020. Les analystes financiers sont invités à y participer en composant, au moins 10 minutes avant le début de la conférence, le 1 800 367-2403. Les médias et les personnes intéressées sont invités à écouter la retransmission en direct sur le site internet de Domtar à www.domtar.com.

La Société divulguera ses résultats financiers du troisième trimestre 2020 le 29 octobre 2020, avant l'ouverture des marchés. Une conférence téléphonique suivra à 10 h (HE) en vue de discuter des résultats. Cette date est provisoire et sera confirmée environ trois semaines avant la publication officielle des résultats.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 9 200 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,2 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Énoncés de nature prospective

Dans le cadre du présent communiqué, les déclarations liées à nos plans, nos attentes et notre futur rendement - y compris les déclarations faites par M. Williams, celles apparaissant sous la rubrique « Perspectives » et sous la rubrique « Initiatives Stratégiques » - sont des énoncés de nature prospective. Les résultats réels pourraient différer de ceux suggérés par ces déclarations pour un certain nombre de raisons, dont la pandémie de COVID-19 et la diminution des ventes de papiers qui en résulte ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés afin de maintenir nos opérations de fabrication, des changements dans la demande pour nos produits et les prix des produits, des changements dans les coûts de fabrication, des acquisitions et des dessaisissements, y compris des fermetures d'établissements, l'incapacité d'atteindre nos objectifs de maîtrise des coûts, les coûts de conversion supérieurs à nos attentes, la demande de papier doublure, et toute autre raison figurant sous « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K de 2019 tel que déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission. Sauf dans la mesure exigée par la loi, nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés de nature prospective de manière à tenir compte de nouveaux événements ou de toute autre circonstance.

_________________________ 1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Voir le Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR en annexe.

Domtar Corporation Faits Saillants (en millions de dollars, à moins d'indication contraire) Trois mois terminés le Six mois terminés le 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 2020 2019 2020 2019 (Non vérifiés) $ $ $ $ Données Sectorielles Choisies Ventes Pâtes et papiers 802 1 106 1 833 2 263 Soins personnels 229 228 495 467 Total des secteurs isolables 1 031 1 334 2 328 2 730 Ventes intersectorielles (19 ) (17 ) (38 ) (37 ) Ventes consolidées 1 012 1 317 2 290 2 693 Amortissement Pâtes et papiers 56 59 114 117 Soins personnels 15 15 29 30 Total des secteurs isolables 71 74 143 147 Dépréciation des actifs à long terme - Soins personnels ? 15 ? 25 Amortissement et dépréciation consolidés des actifs à long terme 71 89 143 172 Bénéfice (perte) d'exploitation Pâtes et papiers 3 62 7 206 Soins personnels 18 (18 ) 38 (26 ) Corporatif (7 ) (10 ) (12 ) (31 ) Bénéfice d'exploitation consolidé 14 34 33 149 Intérêts débiteurs, montant net 15 13 29 26 Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus (5 ) (2 ) (9 ) (5 ) Bénéfice avant impôts et quote-part de la perte 4 23 13 128 (Économie) charge d'impôts (15 ) 5 (12 ) 29 Quote-part de la perte, déduction faite des impôts ? ? 1 1 Bénéfice net 19 18 24 98 Par action ordinaire (en dollars) Bénéfice net De base 0,34 0,29 0,43 1,56 Dilué 0,34 0,28 0,43 1,55 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en millions) De base 55,2 63,0 55,6 63,0 Dilué 55,3 63,3 55,7 63,3 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 67 119 155 174 Acquisition d'immobilisations corporelles 40 55 102 101

En raison de changements à notre structure organisationnelle, nous avons modifié nos secteurs isolables. Depuis le 1er janvier 2020, notre unité d'affaires EAM Corporation (« EAM »), un fabricant de noyaux stratifiés ultra minces airlaid de haute qualité, présentée précédemment dans notre secteur des soins personnels est maintenant présentée dans notre secteur des pâtes et papiers. Les résultats sectoriels des périodes comparatives ont été révisés afin de refléter la nouvelle présentation sectorielle sans impact significatif sur les résultats sectoriels. Aucun changement n'a été apporté à nos ventes consolidées ni à notre bénéfice d'exploitation.

Domtar Corporation États Consolidés des Résultats (en millions de dollars, à moins d'indication contraire) Trois mois terminés le Six mois terminés le 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 2020 2019 2020 2019 (Non vérifiés) $ $ $ $ Ventes 1 012 1 317 2 290 2 693 Charges d'exploitation Coût des marchandises vendues, excluant l'amortissement 837 1 079 1 920 2 131 Amortissement 71 74 143 147 Frais de vente, généraux et administratifs 93 105 195 228 Dépréciation des actifs à long terme ? 15 ? 25 Frais de fermeture et de réorganisation 1 8 1 12 Autres (produits) pertes d'exploitation, montant net (4 ) 2 (2 ) 1 998 1 283 2 257 2 544 Bénéfice d'exploitation 14 34 33 149 Intérêts débiteurs, montant net 15 13 29 26 Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus (5 ) (2 ) (9 ) (5 ) Bénéfice avant impôts et quote-part de la perte 4 23 13 128 (Économie) charge d'impôts (15 ) 5 (12 ) 29 Quote-part de la perte, déduction faite des impôts ? ? 1 1 Bénéfice net 19 18 24 98 Par action ordinaire (en dollars) Bénéfice net De base 0,34 0,29 0,43 1,56 Dilué 0,34 0,28 0,43 1,55 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en millions) De base 55,2 63,0 55,6 63,0 Dilué 55,3 63,3 55,7 63,3

Domtar Corporation Bilans Consolidés aux (en millions de dollars) 30 juin 31 décembre 2020 2019 (Non vérifiés) $ $ Actif Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 124 61 Débiteurs, déduction faite des provisions de 11 $ et de 6 $ 535 577 Stocks 767 786 Frais payés d'avance 36 33 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à recouvrer 34 61 Total de l'actif à court terme 1 496 1 518 Immobilisations corporelles, montant net 2 509 2 567 Actifs au titre du droit d'utilisation des contrats de location simple 74 81 Actifs incorporels, montant net 564 573 Autres actifs 162 164 Total de l'actif 4 805 4 903 Passif et capitaux propres Passif à court terme Dette bancaire ? 9 Comptes fournisseurs et autres 565 705 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 33 23 Tranche à court terme des obligations découlant des contrats de location simple 28 28 Tranche à court terme de la dette à long terme 13 1 Total du passif à court terme 639 766 Dette à long terme 1 089 938 Obligations découlant des contrats de location simple 62 69 Impôts reportés et autres 461 479 Autre passifs et crédits reportés 277 275 Capitaux propres Actions ordinaires 1 1 Surplus d'apport 1 711 1 770 Bénéfices non répartis 997 998 Cumul des autres éléments du résultat étendu (432 ) (393 ) Total des capitaux propres 2 277 2 376 Total du passif et des capitaux propres 4 805 4 903

Domtar Corporation États Consolidés des Flux de Trésorerie (en millions de dollars) Trois mois terminés le Six mois terminés le 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 2020 2019 2020 2019 (Non vérifiés) $ $ $ $ Activités d'exploitation Bénéfice net 19 18 24 98 Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Amortissement 71 74 143 147 Impôts reportés et incertitudes fiscales (13 ) 2 (12 ) (1 ) Dépréciation des actifs à long terme ? 15 ? 25 Charge de rémunération à base d'actions 2 3 3 5 Quote-part de la perte, montant net ? ? 1 1 Variations des actifs et des passifs compte non tenu des effets de l'acquisition d'entreprise Débiteurs 70 70 42 40 Stocks (8 ) (5 ) 20 (54 ) Frais payés d'avance 7 (11 ) 2 (11 ) Comptes fournisseurs et autres (79 ) (7 ) (95 ) (76 ) Impôts sur les bénéfices et autres impôts 1 (40 ) 40 (14 ) Écart entre les cotisations aux régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite de l'employeur et les charges connexes ? ? (1 ) 1 Autres actifs et autres passifs (3 ) ? (12 ) 13 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 67 119 155 174 Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (40 ) (55 ) (102 ) (101 ) Produits de la cession d'immobilisations corporelles ? 1 ? 1 Acquisition d'entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise (30 ) ? (30 ) ? Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement (70 ) (54 ) (132 ) (100 ) Activités de financement Versements de dividendes (25 ) (28 ) (51 ) (55 ) Rachat d'actions ? (8 ) (59 ) (8 ) Variation nette de la dette bancaire ? ? (10 ) 3 Variation de la facilité de crédit renouvelable (220 ) ? (80 ) ? Produit de la facilité de titrisation de créances ? 60 25 80 Remboursements sur la facilité de titrisation de créances (80 ) (90 ) (80 ) (110 ) Émission de titre d'emprunt à long terme 300 ? 300 ? Remboursements de la dette à long terme ? (1 ) ? (1 ) Autres (1 ) ? (4 ) (1 ) Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des activités de financement (26 ) (67 ) 41 (92 ) (Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (29 ) (2 ) 64 (18 ) Incidence du taux de change sur la trésorerie 1 1 (1 ) ? Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 152 94 61 111 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 124 93 124 93 Information supplémentaire sur les flux de trésorerie Paiements (recouvrements) nets en espèces sur: Intérêts 8 7 25 23 Impôts sur les bénéfices 1 44 (24 ) 50

Domtar Corporation

Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Le tableau suivant présente certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice avant éléments », « Bénéfice avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du BAIIA avant éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d'exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d'activité. La Société calcule le « Bénéfice avant éléments » et le « BAIIA avant éléments » en excluant l'effet après impôts (avant impôts) d'éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d'exploitation.

2020 2019 T1 T2 Année T1 T2 T3 T4 Année Rapprochement du « Bénéfice avant éléments » au Bénéfice net (perte nette) Bénéfice net (perte nette) ($) 5 19 24 80 18 20 (34 ) 84 (+) Perte sur règlement de régimes de retraite ($) ? ? ? ? ? ? 22 22 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) ? ? ? 8 12 26 ? 46 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) ? 1 1 3 6 9 14 32 (=) Bénéfice avant éléments ($) 5 20 25 91 36 55 2 184 (/) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (dilué) (millions) 56,2 55,3 55,7 63,2 63,3 61,7 57,3 61,4 (=) Bénéfice avant éléments par action dilué ($) 0,09 0,36 0,45 1,44 0,57 0,89 0,03 3,00 Rapprochement du « BAIIA » et du « BAIIA avant éléments » au Bénéfice net (perte nette) Bénéfice net (perte nette) ($) 5 19 24 80 18 20 (34 ) 84 (+) Quote-part de la perte, déduction faite des impôts ($) 1 ? 1 1 ? ? 1 2 (+) Charge (économie) d'impôts ($) 3 (15 ) (12 ) 24 5 (1 ) (26 ) 2 (+) Intérêts débiteurs, montant net ($) 14 15 29 13 13 12 14 52 (+) Amortissement ($) 72 71 143 73 74 72 74 293 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) ? ? ? 10 15 33 ? 58 (=) BAIIA ($) 95 90 185 201 125 136 29 491 (/) Ventes ($) 1 278 1 012 2 290 1 376 1 317 1 283 1 244 5 220 (=) Marge du BAIIA (%) 7 % 9 % 8 % 15 % 9 % 11 % 2 % 9 % BAIIA ($) 95 90 185 201 125 136 29 491 (+) Perte sur règlement de régimes de retraite ($) ? ? ? ? ? ? 30 30 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) ? 1 1 4 8 11 19 42 (=) BAIIA avant éléments ($) 95 91 186 205 133 147 78 563 (/) Ventes ($) 1 278 1 012 2 290 1 376 1 317 1 283 1 244 5 220 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 7 % 9 % 8 % 15 % 10 % 11 % 6 % 11 %

2020 2019 T1 T2 Année T1 T2 T3 T4 Année Rapprochement des « Flux de trésorerie disponibles » au Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ($) 88 67 155 55 119 108 160 442 (-) Acquisition d'immobilisations corporelles ($) (62 ) (40 ) (102 ) (46 ) (55 ) (56 ) (98 ) (255 ) (=) Flux de trésorerie disponibles ($) 26 27 53 9 64 52 62 187 Calcul de la « Dette nette aux capitaux totaux » Dette bancaire ($) ? ? 3 3 1 9 (+) Tranche à court terme de la dette à long terme ($) 1 13 1 1 1 1 (+) Dette à long terme ($) 1 102 1 089 853 824 938 938 (=) Dette ($) 1 103 1 102 857 828 940 948 (-) Trésorerie et équivalents de trésorerie ($) (152 ) (124 ) (94 ) (93 ) (98 ) (61 ) (=) Dette nette ($) 951 978 763 735 842 887 (+) Capitaux propres ($) 2 181 2 277 2 608 2 619 2 439 2 376 (=) Capitaux totaux ($) 3 132 3 255 3 371 3 354 3 281 3 263 Dette nette ($) 951 978 763 735 842 887 (/) Capitaux totaux ($) 3 132 3 255 3 371 3 354 3 281 3 263 (=) Dette nette aux capitaux totaux (%) 30 % 30 % 23 % 22 % 26 % 27 %

« Bénéfice avant éléments », « Bénéfice avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du BAIIA avant éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux » n'ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice net (perte nette) ou de tout autre élément de l'état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés conformément aux PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l'emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.

Domtar Corporation

approchement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR - Par secteur pour l'année 2020

en millions de dollars, sauf indication contraire)

Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d'exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d'activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d'éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d'exploitation.

Pâtes et papiers Soins personnels Corporatif Total T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation au « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 4 3 ? ? 7 20 18 ? ? 38 (5) (7) ? ? (12) 19 14 ? ? 33 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) ? 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 (=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 4 4 ? ? 8 20 18 ? ? 38 (5) (7) ? ? (12) 19 15 ? ? 34 Rapprochement du « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » au « BAIIA avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 4 4 ? ? 8 20 18 ? ? 38 (5) (7) ? ? (12) 19 15 ? ? 34 (+) Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus ($) 4 6 ? ? 10 ? ? ? ? ? ? (1) ? ? (1) 4 5 ? ? 9 (+) Amortissement ($) 58 56 ? ? 114 14 15 ? ? 29 ? ? ? ? ? 72 71 ? ? 143 (=) BAIIA avant éléments ($) 66 66 ? ? 132 34 33 ? ? 67 (5) (8) ? ? (13) 95 91 ? ? 186 (/) Ventes ($) 1 031 802 ? ? 1 833 266 229 ? ? 495 ? ? ? ? ? 1 297 1 031 ? ? 2 328 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 6% 8% ? ? 7% 13% 14% ? ? 14% ? ? ? ? ? 7% 9% ? ? 8%

« Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n'ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice (perte) d'exploitation ou de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l'emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.

Domtar Corporation

Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR - Par secteur pour l'année 2019

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d'exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d'activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d'éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d'exploitation.

Pâtes et papiers Soins personnels Corporatif Total T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation au « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 144 62 31 (11) 226 (8) (18) 2 8 (16) (21) (10) (4) (12) (47) 115 34 29 (15) 163 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) ? ? 32 ? 32 10 15 1 ? 26 ? ? ? ? ? 10 15 33 ? 58 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) ? ? 5 17 22 4 8 6 2 20 ? ? ? ? ? 4 8 11 19 42 (=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 144 62 68 6 280 6 5 9 10 30 (21) (10) (4) (12) (47) 129 57 73 4 263 Rapprochement du « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » au « BAIIA avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 144 62 68 6 280 6 5 9 10 30 (21) (10) (4) (12) (47) 129 57 73 4 263 (+) Perte sur règlement de régimes de retraite ($) ? ? ? 30 30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 30 30 (+) Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus ($) 3 3 2 (28) (20) ? ? ? ? ? ? (1) ? (2) (3) 3 2 2 (30) (23) (+) Amortissement ($) 58 59 57 57 231 15 15 15 17 62 ? ? ? ? ? 73 74 72 74 293 (=) BAIIA avant éléments ($) 205 124 127 65 521 21 20 24 27 92 (21) (11) (4) (14) (50) 205 133 147 78 563 (/) Ventes ($) 1 157 1 106 1 079 1 027 4 369 239 228 219 234 920 ? ? ? ? ? 1 396 1 334 1 298 1 261 5 289 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 18% 11% 12% 6% 12% 9% 9% 11% 12% 10% ? ? ? ? ? 15% 10% 11% 6% 11%

« Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n'ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice (perte) d'exploitation ou de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l'emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.

En raison de changements à notre structure organisationnelle, nous avons modifié nos secteurs isolables. Depuis le 1er janvier 2020, notre unité d'affaires EAM, un fabricant de noyaux stratifiés ultra minces airlaid de haute qualité, présentée précédemment dans notre secteur des soins personnels est maintenant présentée dans notre secteur des pâtes et papiers. Les résultats sectoriels des périodes comparatives ont été révisés afin de refléter la nouvelle présentation sectorielle sans impact significatif sur les résultats sectoriels. Aucun changement n'a été apporté à nos ventes consolidées ni à notre bénéfice d'exploitation.

Domtar Corporation Données sectorielles choisies (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2020 2019 T1 T2 Année T1 T2 T3 T4 Année Secteur des pâtes et papiers Ventes ($) 1 031 802 1 833 1 157 1 106 1 079 1 027 4 369 Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 4 3 7 144 62 31 (11 ) 226 Amortissement ($) 58 56 114 58 59 57 57 231 Dépréciation des actifs à long terme ($) ? ? ? ? ? 32 ? 32 Papiers Production de papiers ('000 de TC) 648 436 1 084 757 697 653 619 2 726 Expéditions de papiers - fabriqués ('000 de TC) 679 459 1 138 736 681 672 656 2 745 Papiers de communication ('000 de TC) 569 366 935 615 567 563 554 2 299 Papiers de spécialité et de façonnage ('000 de TC) 110 93 203 121 114 109 102 446 Expéditions de papiers - sources externes ('000 de TC) 22 12 34 23 21 25 24 93 Expéditions de papiers - total ('000 de TC) 701 471 1 172 759 702 697 680 2 838 Pâtes Expéditions de pâte(a) ('000 de TMSA) 389 427 816 349 370 416 404 1 539 Composition des expéditions de pâte (b): Pâte kraft de feuillus (%) 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 5 % 5 % 4 % Pâte kraft de résineux (%) 52 % 57 % 55 % 53 % 56 % 55 % 54 % 54 % Pâte en flocons (%) 45 % 41 % 43 % 45 % 42 % 40 % 41 % 42 % Secteur des soins personnels Ventes ($) 266 229 495 239 228 219 234 920 Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 20 18 38 (8 ) (18 ) 2 8 (16 ) Amortissement ($) 14 15 29 15 15 15 17 62 Dépréciation des actifs à long terme ($) ? ? ? 10 15 1 ? 26 Cours moyen du dollar $US / $CAN 1,344 1,385 1,365 1,329 1,337 1,321 1,321 1,327 $CAN / $US 0,744 0,722 0,733 0,752 0,748 0,757 0,757 0,754 ? / $US 1,102 1,101 1,102 1,136 1,124 1,111 1,107 1,120

En raison de changements à notre structure organisationnelle, nous avons modifié nos secteurs isolables. Depuis le 1er janvier 2020, notre unité d'affaires EAM, un fabricant de noyaux stratifiés ultra minces airlaid de haute qualité, présentée précédemment dans notre secteur des soins personnels est maintenant présentée dans notre secteur des pâtes et papiers. Les résultats sectoriels des périodes comparatives ont été révisés afin de refléter la nouvelle présentation sectorielle sans impact significatif sur les résultats sectoriels. Aucun changement n'a été apporté à nos ventes consolidées ni à notre bénéfice d'exploitation.

(a) Les données représentent les expéditions de pâte à des tiers.

(b) Les pourcentages incluent les expéditions de pâte à notre secteur des soins personnels.

Note: Le terme « TC » désigne une tonne courte, le terme « TMSA » désigne une tonne métrique séchée à l'air.

