Testez vos connaissances avec le quiz économique de L'IEDM





MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - L'IEDM rend disponible en ligne aujourd'hui son deuxième quiz économique. Il s'agit d'un court questionnaire de 10 questions visant à évaluer les connaissances de tous et chacun sur les concepts de base en économie.

Les questions portent autant sur des situations de la vie quotidienne que sur des principes-clés d'économie comme la loi de l'offre et de la demande, les échanges, ou certains principes de finance personnelle.

« Le but de ces quiz est d'offrir aux citoyens de tous âge une façon à la fois de se divertir et de s'éduquer. Les parents, notamment, y trouveront un outil de plus pour éduquer et passer du temps avec leurs enfants d'ici au retour en classe », souligne Gaël Campan, économiste senior à l'IEDM.

« La littératie financière et la littératie économique sont des enjeux qui nous tiennent à coeur, et l'IEDM est fier d'aider tous ceux qui s'intéressent à l'actualité et aux politiques publiques et qui souhaitent mieux en comprendre tous les enjeux. Nous invitons d'ailleurs les gens intéressés à consulter à cette fin les ressources et les lectures simples et vulgarisées sur des sujets économiques variés qui sont disponibles sur notre site web », ajoute M. Campan.

Les quiz économiques de l'IEDM sont disponibles sur notre site.

L'IEDM est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications et ses interventions, l'IEDM alimente le débat sur les politiques publiques au Québec et à travers le Canada en proposant des réformes fondées sur les principes de l'économie de marché et de l'entrepreneuriat.

