/R E P R I S E -- Avis aux médias - Suite de la tournée de la ministre Caroline Proulx dans la région de la Gaspésie/





QUÉBEC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, s'arrêtera au Géoparc mondial UNESCO de Percé et au Site d'interprétation de la Nation Mi'gmaq de Gespeg. En ces occasions, les représentantes et les représentants des médias pourront procéder à une captation d'images et la ministre sera disponible pour des entrevues.

Afin d'éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation physique, il est demandé aux journalistes et aux caméramen de confirmer leur présence au préalable à l'adresse courriel sandra.oconnor@tourisme.gouv.qc.ca , et ce, avant le 7 août, à 8 h.

Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place.

Date : Le vendredi 7 août 2020



Heures : 10 h : captation d'images

Géoparc mondial UNESCO de Percé

180, route 132 Ouest

Percé (Québec) G0L 2C0





15 h : captation d'images

Site d'interprétation de la Nation Mi'gmaq de Gespeg

783, boulevard Pointe-Navarre

Gaspé (Québec) G4X 6V2

