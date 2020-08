/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Boudreau-Ouest/





BOUDREAU-OUEST, NB, le 6 août 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et député de Beauséjour, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice, procureure générale et ministre responsable de la Société de développement régional et de H.J. (Harry) McInroy, président de la Commission des égouts de Shediac et banlieues.

Date: Vendredi le 7 août 2020



Time: 11:00 a.m. ADT



Lieu: Commission des égouts de Shediac et banlieues

25, chemin Cap-Brulé

Boudreau-Ouest, Nouveau-Brunswick

Nous demandons aux membres des médias et du public de respecter les lignes directrices du sur la distanciation physique. Les participants devront fournir leur nom et numéro de téléphone pour le suivi possible des contacts. Le port du couvre-visage est fortement recommandé, particulièrement lorsqu'il est impossible de respecter la distanciation physique.

