TAICCA et CATCHPLAY annoncent un investissement commun dans SCREENWORKS ASIA, afin de bâtir la centrale de contenu de Taïwan

TAIPEI, 7 août 2020 /PRNewswire/ -- Afin d'étendre la portée du contenu original de Taïwan, la Taiwan Creative Content Agency (Agence de contenu créatif de Taïwan - TAICCA) et CATCHPLAY ont annoncé leur investissement commun dans SCREENWORKS ASIA Ltd., dans le but d'offrir davantage de contenu taïwanais original au public international. L'investissement commun a pour objectif d'augmenter le volume et la qualité des productions de contenu récréatif et de proposer une plateforme de coopération internationale, visant à faire de Taïwan une puissance en matière de contenu original asiatique.

CATCHPLAY est le principal distributeur de films internationaux à Taïwan et a récemment proposé des films comme La Land, Green Book et Parasite. Son service de streaming, CATCHPLAY+, est l'un des rares services de contenu numérique à s'être développé avec succès sur les marchés internationaux, avec plus de six millions d'utilisateurs à ce jour à Taïwan, à Singapour et en Indonésie. Grâce à son expérience de plus d'une décennie dans l'industrie du contenu, CATCHPLAY présente une liste impressionnante d'investissements cinématographiques, y compris le financement des films hollywoodiens The Revenant, Assassin's Creed et Silence, du réalisateur Martin Scorsese, en plus de 20 Once Again, une coproduction avec CJ Entertainment en Corée. En 2019, CATCHPLAY, en partenariat avec Warner Media's HBO Asia, a organisé la distribution de sa première série dramatique taïwanaise, The World Between Us, et la série télévisée est devenue la série en mandarin qui a connu le plus de succès pendant l'année.

Hsiao-Ching TING, président de TAICCA, a déclaré : « Grâce à son réseau exclusif de distribution et son expérience en matière d'investissement dans des productions internationales, CATCHPLAY est depuis longtemps un distributeur de films et de programmes télévisés internationaux. En investissant dans la production de films taïwanais, TAICCA espère tirer parti des canaux internationaux de distribution de CATCHPLAY et inverser les tendances de longue date en exportant des films produits à Taïwan à l'étranger, en écho aux stratégies « d'internationalisation » et de « création de marque » de l'agence. TAICCA est heureux de travailler avec CATCHPLAY afin d'établir une base permettant au contenu original de Taïwan de s'intégrer au marché mondial et de permettre ainsi à Taïwan de devenir un contributeur influent en matière de contenu original dans le monde entier.

« Nous avons toujours respecté les règles de l'industrie internationale du contenu pour apporter un contenu international de qualité au public taïwanais. Il est temps désormais de miser sur notre expérience du marché mondial pour présenter les travaux originaux de Taïwan au reste du monde », a déclaré Daphne YANG, PDG de CATCHPLAY, qui a ajouté : « Nous sommes honorés que TAICCA favorise ce concept et les compétences de notre équipe. Nous espérons que ce partenariat aidera le secteur taïwanais des films et de la télévision à bâtir une nouvelle plateforme, conforme aux normes internationales. »

Le principal objectif de SCREENWORKS ASIA sera de produire et de distribuer du contenu récréatif taïwanais original, destiné au public à travers le monde. SCREENWORKS ASIA sélectionne différents sujets d'intérêt international en vue de leur développement et se concentre principalement sur les films, les mini-séries et le divertissement factuel pour les sorties en salle, la télévision ou les services de streaming, avec pour objectif à long terme la création d'une propriété intellectuelle mondiale diversifiée et intersectorielle.

Le premier projet annoncé de SCREENWORKS ASIA est la suite de l'une des séries dramatiques en mandarin qui a connu un grand succès en 2019, The Making of An Ordinary Woman II. The Making of An Ordinary Woman et The World Between US ont été désignées comme étant les deux meilleures émissions en mandarin de l'année 2019, avec des notes respectives de 8,6 et 9,2 sur IMDb, le plus important service international de classification des contenus ; elles ont attiré plusieurs centaines de millions de téléspectateurs en Asie et dans le monde entier. Les deux productions provenaient de Taïwan et ont été présentées en streaming sur CATCHPLAY+. Cinq autres projets ont également été annoncés par SCREENWORKS ASIA et pour deux d'entre eux, les principaux travaux de prise de vue débuteront cet été.

Depuis sa création l'an dernier, TAICCA s'est efforcé de travailler sur les propriétés intellectuelles ayant un potentiel exceptionnel pour faciliter leur développement. Parmi elles, le court-métrage d'arts martiaux The Method of Breathing, du réalisateur avant-gardiste Yi LIU, le projet gagnant sélectionné à la fin de l'année dernière par le Taipei Golden Horse Film Project Promotion, qui a vu son développement accéléré grâce à une plateforme établie par TAICCA et a participé cette année à Berlin à l'IP Showcase au Marché européen du film. SCREENWORKS ASIA mettra également au point un téléfilm et un film du même nom, pour permettre à l'industrie du contenu de s'exposer et aux créateurs de se lancer sur le marché international.

Le Development Fund permet à TAICCA d'investir dans des industries diversifiées et d'en combler les lacunes, en construisant systématiquement un écosystème pour les films dont le contenu est lié à Taïwan. TAICCA continuera de coopérer avec le gouvernement et le secteur privé pour accueillir de nouveaux co-investisseurs, dans le but de promouvoir et développer l'industrie du contenu culturel de Taïwan.

