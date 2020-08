Le gouvernement du Québec accorde une aide humanitaire d'urgence de 1 M$ pour le Liban





QUÉBEC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault, annonce une aide financière d'urgence de un million de dollars pour soutenir des projets d'action humanitaire destinés à la population libanaise à la suite des terribles explosions qui ont dévasté Beyrouth, le 4 août dernier.

Un soutien financier sera accordé à des organismes de coopération internationale du Québec qui oeuvrent au Liban et qui ont la capacité d'intervenir rapidement et efficacement dans ce type de situation. Le mécanisme d'attribution de l'aide financière sera communiqué aux organisations prochainement.

Citation :

« Au nom du gouvernement du Québec, au nom de toute la population québécoise et en mon nom personnel, je tiens à exprimer à la communauté libanaise du Québec et au peuple libanais, durement éprouvé par cette terrible catastrophe, toute notre sympathie et notre solidarité. En ces moments douloureux, nos pensées vont aux familles et aux proches des défunts, des disparus et des blessés, ainsi qu'aux sinistrés. Les liens étroits qui unissent le pays du Cèdre et le Québec, dont notre appartenance à la Francophonie, font en sorte que cette catastrophe a ici une forte résonnance. Les Libanais sont un peuple résilient et fier, qui a traversé de grandes épreuves par le passé. Je suis confiante qu'ils sauront de nouveau trouver la force de se relever pour amorcer la reconstruction de leur capitale. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Le plus récent bilan des explosions fait état de 137 morts, de près de 5 000 blessés et de plus de 300 000 déplacés et sans-abri.

Les dégâts en termes d'infrastructures sont énormes : le port de Beyrouth est une perte totale; des quartiers entiers ont été rasés alors que d'autres ont été gravement endommagés dans un rayon de plusieurs kilomètres du lieu des déflagrations.

L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que trois hôpitaux ont été gravement touchés.

Les pertes matérielles sont estimées à plus de 5 G$ US.

