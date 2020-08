Déclaration de la vice-première ministre concernant l'imposition de tarifs douaniers par les États-Unis sur les importations d'aluminium canadien





OTTAWA, ON, le 6 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la vice-première ministre Chrystia Freeland a fait la déclaration suivante concernant la décision des États-Unis d'imposer des tarifs douaniers sur certains produits d'aluminium provenant du Canada :

« L'annonce faite par les États-Unis le 6 août, selon laquelle ils vont imposer des tarifs douaniers sur certains produits d'aluminium canadiens pour des raisons de sécurité nationale, est injustifiée et inacceptable.

« L'aluminium canadien ne compromet pas la sécurité nationale des États-Unis. L'aluminium canadien renforce la sécurité nationale des États-Unis depuis des décennies dans le cadre d'une coopération inégalée entre nos deux pays. Le Canada est un fournisseur fiable d'aluminium pour les fabricants américains générateurs de valeur ajoutée. Le commerce de l'aluminium entre le Canada et les États-Unis est avantageux pour les deux pays d'un point de vue économique depuis longtemps, ce qui a rendu l'industrie nord-américaine de l'aluminium plus compétitive sur la scène internationale.

« En période de pandémie mondiale et de crise économique, la dernière chose dont les travailleurs canadiens et américains ont besoin est l'imposition de nouveaux tarifs douaniers qui augmenteront les coûts pour les fabricants et les consommateurs et qui nuiront à la libre circulation des échanges commerciaux et aux économies des provinces et des États.

« De plus, le nouvel ALENA étant entré en vigueur le 1er juillet dernier, le moment est venu de renforcer la compétitivité économique nord-américaine - et non d'y faire entrave. Grâce à de nouvelles règles d'origine strictes pour les automobiles, le nouvel ALENA garantit que 70 % de l'aluminium acheté par les constructeurs automobiles nord-américains est produit en Amérique du Nord.

« L'industrie canadienne de l'aluminium, connue pour son sens de l'innovation, génère environ 10 000 emplois directs bien rémunérés dans la production d'aluminium primaire et soutient des dizaines de milliers d'autres emplois dans des secteurs connexes en aval. Le gouvernement du Canada défendra toujours nos travailleurs de l'aluminium à travers le pays. Nous l'avons fait lorsque les États-Unis ont imposé des tarifs douaniers sur l'aluminium en 2018, et nous continuerons de les défendre aujourd'hui. Je sais que nous pourrons encore une fois compter sur une approche pancanadienne pour lutter contre ces tarifs injustifiés sur l'aluminium canadien.

« En réponse aux tarifs douaniers américains, le Canada a l'intention d'imposer rapidement des contre-mesures de valeur égale. »



Faits saillants

De plus amples renseignements sur les contre-mesures du Canada seront communiqués prochainement.

Chaque jour, près de 2 milliards de dollars américains en biens et services traversent la frontière canado-américaine. En 2019, le total des échanges de biens et services entre les deux pays s'est élevé à plus de 721 milliards de dollars américains.

Grâce à de nouvelles règles d'origine rigoureuses pour les automobiles, le nouvel ALENA prévoit que 70 % de l'acier et de l'aluminium acheté par les constructeurs automobiles nord-américains doit être produit en Amérique du Nord pour qu'un véhicule puisse bénéficier d'un régime d'admission en franchise. Ces règles offrent un avantage concurrentiel à nos travailleurs de l'acier et de l'aluminium en assurant un accès privilégié à l'acier et à l'aluminium canadiens.

Le Canada est le quatrième producteur mondial d'aluminium, avec 2,8 millions de tonnes métriques produites en 2019.

L'aluminium canadien a la plus faible empreinte carbone par rapport aux autres grands producteurs.

Le Canada et les États-Unis partagent un marché de l'aluminium hautement intégré. Entre 2017 et 2019, le commerce bilatéral combiné de produits d'aluminium primaire et semi-fini s'est élevé en moyenne à 11,1 milliards de dollars canadiens par année.

Sur plus de 162 000 emplois américains dans l'industrie de l'aluminium liés à la production intermédiaire et en aval, à la transformation et au recyclage, 97 % dépendent d'une combinaison d'aluminium primaire américain et d'aluminium primaire importé, principalement du Canada.

Ce document se trouve également sur la page https://vicepm.canada.ca/fr

