Les nouvelles données de Conviva montrent une baisse significative de la demande publicitaire malgré les améliorations de la qualité ; la croissance du streaming quant à elle se stabilise après le pic pandémique





Conviva, le leader mondial de l'intelligence multimédia du streaming, a publié aujourd'hui son rapport trimestriel State of Streaming pour le deuxième trimestre 2020, montrant que la publicité du streaming vidéo a connu une forte baisse au cours du dernier trimestre, les tentatives publicitaires au deuxième trimestre ayant chuté de 28 % au niveau mondial, et de 22 % aux États-Unis, comparativement au premier trimestre 2020. Le rapport détaille également l'impact de la COVID-19, avec des repères régionaux élargis, et montre qu'en dépit de la croissance continue du streaming, dans l'ensemble, on observe un ralentissement en mai et juin, comparé à l'apogée du mois d'avril lorsque les mesures de confinement avaient entraîné une hausse de 81 % du visionnage par rapport à la même période de l'année précédente.

La demande publicitaire diminue, mais la qualité s'améliore

Si la demande publicitaire a chuté au deuxième trimestre, en partie en raison du manque de compétitions sportives, les publicités en streaming ont connu une amélioration significative globale en termes de qualité. Au deuxième trimestre, les téléspectateurs ont passé 38 % de temps en moins qu'au premier trimestre, à attendre le lancement d'une annonce ; par conséquent, les sorties effectuées par les utilisateurs avant la diffusion d'une publicité ont chuté de 22 %. La qualité des images publicitaires s'est également améliorée, avec un débit binaire en hausse de 53 %.

Malgré les améliorations de qualité, près de 45 % des publicités ont représenté des opportunités manquées. Le problème publicitaire le plus courant reste l'insuffisance de la demande, car les diffuseurs tentent de remplir les espaces publicitaires, mais sont confrontés au manque d'annonces pertinentes disponibles.

« L'instauration des mesures de confinement a fait grimper en flèche le nombre de spectateurs regardant des flux en streaming, en avril, et cela a surtout été marqué en l'Europe où l'on a constaté une augmentation de 174 % en glissement annuel », a déclaré Bill Demas, PDG de Conviva. « Malheureusement, la publicité a évolué dans le sens opposé, avec une demande mondiale considérablement réduite en raison de la COVID-19. Nous nous attendons à ce que la publicité rebondisse au cours des prochains trimestres, au fur et à mesure que l'industrie et les téléspectateurs s'acclimateront à la "nouvelle normalité", dans laquelle le streaming va faire de plus en plus partie du quotidien. »

Croissance des appareils de streaming : Les téléviseurs enregistrent une augmentation à trois chiffres

Conviva a constaté des augmentations significatives du visionnage, à mesure que les gens se connectaient pour la première fois sur leurs téléviseurs intelligents. La part mondiale de la télévision connectée a plus que doublé, la durée de visionnage ayant augmenté de 239 % d'une année sur l'autre. Les appareils TV connectés (Roku, Amazon Fire TV, etc.) ont également soutenu le visionnement de la télévision, et ont enregistré une augmentation de 61 %, tandis que les consoles de jeux ont connu une augmentation de 55 % en termes de temps passé en streaming, en glissement annuel.

Répartition de la part globale des appareils, au deuxième trimestre 2020 :

Téléviseurs intelligents : Samsung s'est approprié la moitié du temps global de visionnage, via la télévision connectée, suivi de LG TV avec 23 %, de Vizio TV avec 11 %, d'Android TV avec 8 %, et d'Amazon Fire TV avec 7 %.

Samsung s'est approprié la moitié du temps global de visionnage, via la télévision connectée, suivi de LG TV avec 23 %, de Vizio TV avec 11 %, d'Android TV avec 8 %, et d'Amazon Fire TV avec 7 %. Appareils TV connectés : Roku a conservé sa position de chef de file, parmi les appareils TV connectés, capturant la moitié du temps de visionnage, total de la catégorie. Amazon Fire TV s'est approprié 29 % du marché, suivi d'Apple TV avec 8,7 %, Chromecast avec 7,3 %, Android TV avec 3,6 %, et Humax avec 1,3 %.

Roku a conservé sa position de chef de file, parmi les appareils TV connectés, capturant la moitié du temps de visionnage, total de la catégorie. Amazon Fire TV s'est approprié 29 % du marché, suivi d'Apple TV avec 8,7 %, Chromecast avec 7,3 %, Android TV avec 3,6 %, et Humax avec 1,3 %. Consoles de jeu : PlayStation a battu la Xbox en termes d'audience en streaming, s'attribuant un peu plus de 50 % du temps de visionnage, contre 47 % pour la Xbox.

Les appareils TV connectés ont représenté la part la plus importante du temps de visionnage, en Amérique du Nord (56 %) et en Europe (32 %). En Amérique du Sud, les téléviseurs intelligents ont représenté la plus grande part du temps de visionnage (40 %), tandis qu'en Asie (49 %) et en Afrique (43 %) les ordinateurs de bureau sont restés le principal appareil de diffusion en continu.

Les téléspectateurs apprécient YouTube sur des écrans plus grands

YouTube est principalement regardé sur les appareils mobiles, le visionnage sur ces appareils ayant représenté 59 % du temps au deuxième trimestre 2020. Cependant, l'évolution en faveur des téléviseurs a également eu un impact sur YouTube, le visionnement sur les téléviseurs et consoles connectés ayant représenté 25 % de la part des vidéos de YouTube, visionnées au deuxième trimestre 2020, soit une augmentation de 69 % par rapport à la part de 16 % observée au deuxième trimestre de l'année précédente.

Socialiser le sport sans sport

Sur les réseaux sociaux, les sports professionnels nord-américains ont atteint leur plus bas niveau en juin, les engagements sociaux des équipes sportives ayant baissé de plus de 71 % par rapport à leur creux de janvier 2020, tandis que les équipes sportives professionnelles européennes ont vu leurs engagements sociaux augmenter de 64 % en juin, comparativement à leur niveau le plus bas d'avril 2020. Un point positif notable pour les ligues nord-américaines présentes sur les réseaux sociaux a été le draft de la NFL à la fin du mois d'avril. À noter que cela a été la seule fois de l'année que les équipes de la NFL ont dépassé les équipes de la NBA en nombre total d'engagements.

Méthodologie

Les données du rapport State of Streaming, de Conviva ont été principalement collectées à partir de la technologie de capteur, exclusive, de Conviva, actuellement embarquée dans trois milliards d'applications de streaming vidéo, et qui permet de mesurer plus de 500 millions de téléspectateurs uniques regardant 150 milliards de flux par an avec 1,5 billion de transactions en temps réel, par jour, dans plus de 180 pays. Les comparaisons d'une année à l'autre ont été normalisées au niveau des clients, de sorte à obtenir des représentations précises de la croissance du secteur. Les données liées aux médias sociaux rassemblent les données de plus de 1 200 comptes, de plus de 5 millions de publications, et plus de 7 milliards d'engagements sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

À propos de Conviva

Conviva est le leader de l'intelligence multimédia du streaming, optimisée par sa plateforme en temps réel. Plus de 250 leaders et marques du secteur, dont CBS, CCTV, Cirque Du Soleil, DAZN, Disney+, HBO, Hulu, Sky, Sling TV, TED, Univision et WarnerMedia, s'appuient sur Conviva pour maximiser l'engagement de leurs clients, offrir les expériences de qualité que les téléspectateurs attendent, et stimuler la croissance des revenus. Avec une empreinte mondiale de plus de 500 millions de téléspectateurs uniques regardant 150 milliards de flux par an, sur 3 milliards d'applications en streaming sur des appareils, Conviva offre aux fournisseurs de streaming une échelle inégalée pour la mesure vidéo continue, l'intelligence et l'analyse comparative de chaque flux, sur chaque écran, à chaque seconde.

