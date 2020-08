Samsung Canada lance la Galaxy Watch3 et les Galaxy Buds Live





Restez productif et connecté avec la dernière gamme d'appareils portables Samsung Galaxy

MISSISSAUGA, ON, le 6 août 2020 /CNW/ - Hier, Samsung Electronics Canada a présenté la Galaxy Watch3 et les Galaxy Buds Live à son tout premier événement Galaxy Unpacked virtuel, diffusé en direct de Corée, où fut dévoilée une nouvelle suite de puissants appareils. La Galaxy Watch3 est une montre intelligente de nouvelle génération qui combine un savoir-faire intemporel et des fonctionnalités de bien-être avancées. Les Galaxy Buds Live présentent notre nouvelle forme d'oreillettes véritablement sans fil, bénéficiant d'un design élégant et ergonomique associé à une technologie audio haut de gamme.

La Galaxy Watch3 est les Galaxy Buds Live sont des outils pratiques qui vous aident à maintenir votre style de vie et vos routines quotidiennes. Les deux appareils s'intègrent harmonieusement à l'écosystème Galaxy pour vous aider à mieux vivre et communiquer avec facilité, tout en tirant le meilleur parti de votre technologie.

«Les objets connectés font partie des secteurs de technologie qui progressent le plus rapidement, et le rythme du progrès ne fait qu accélérer. Dans les derniers mois, nous avons vu une immense croissance sur le marché alors que les gens se sont tournés vers les montres intelligentes et les oreillettes pour les aider à s'épanouir dans le "Nouveau normal" » dit Dr. TM Roh, Président et Chef du secteur des communications mobiles, Samsung Electronics. « Depuis que nous avons lancé notre première montre intelligente il y a sept ans, nous sommes devenus des leaders de l'innovation portable. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur cette dynamique pour offrir des expériences nouvelles et différenciées - combinées avec le design audacieux et les technologies avancées auxquelles s'attendent nos client. »

Galaxy Watch3: Gérez votre vie avec une technologie de bien-être avancée

La Galaxy Watch3 est un compagnon de nouvelle génération qui vous aide à gérer vos routines, atteindre vos objectifs fitness et à faire de votre bien-être votre plus grande priorité à chaque jour. Faite d'acier inoxydable et de cuir de haute qualité1, la Galaxy Watch3 revendique le savoir-faire d'une montre de luxe, avec un look transformant et un style qui définit - tout en étant assez confortable pour être portée toute la journée. La Galaxy Watch3 est également équipée du populaire cadre rotatif des modèles de Galaxy Watch précédents, qui combinent forme et fonction. Avec un seul tour du cadre, vous pouvez facilement passer d'un widget à l'autre, ouvrir des applications et faire dérouler vos alertes. En comparaison avec la Galaxy Watch originale, la Galaxy Watch3 est 14% plus mince, 8% plus petite et 15% plus légère2 - combinée à un grand écran. Vous pouvez également personnaliser le cadran de votre montre pour refléter votre style personnel. Choisissez parmi plus de 80 000 cadrans de montre dans la boutique Galaxy, ou créer le vôtre. Une bibliothèque de plus de 40 options différentes vous permet de personnaliser le cadran de votre montre avec les informations qui sont importantes pour vous.

Faites de cette montre intelligente Galaxy, équipée de technologie puissante, le centre de votre expérience de bien-être3. Avec un capteur de fréquence cardiaque pour plus de tranquillité d'esprit, vous pouvez facilement garder un oeil sur votre fréquence cardiaque4 et suivre l'amélioration de votre condition physique générale. De plus, la fonctionnalité de détection des chutes5 de la Galaxy Watch3 vous permet d'envoyer un message texte ou d'appeler vos contacts d'urgence si vous faites une chute.

Commencer une routine de mise en forme peut être difficile, mais la Galaxy Watch3 a un entraîneur intégré6 qui vous aider à rester sur la bonne voie, et est un puissant compagnon d'exercice qui fournit de la rétroaction en temps réel et des évaluations post-exercices pour aider à votre amélioration.

Surtout utile lorsque vous êtes à la maison, vous avez accès à un «studio de mise en forme» avec Samsung Health, qui offre une collection de plus de 120 vidéos d'entraînement différentes. Vous n'avez qu'à sélectionner une routine d'entraînement sur votre téléphone intelligent Galaxy, la projeter sur votre télévision intelligente Samsung7, et votre Galaxy Watch3 se chargera du reste et fera automatiquement le suivi de votre entraînement. Puisque la récupération peut être tout aussi importante que l'exercice, Samsung a développé son offre de gestion du sommeil depuis son arrivée en 2014. Maintenant, la Galaxy Watch3 offre un tout nouveau score de sommeil ainsi que des conseils pour vous aider à mieux vous reposer.

De plus, la compatibilité harmonieuse entre la Galaxy Watch3 et les autres appareils Galaxy, incluant la série Galaxy Note20 5G, aide à amplifier vos expériences mobiles. Vous pouvez définir des options de réponse pour les messages et les images, et afficher facilement des émoticônes et photos directement de votre poignet. Vous pouvez également contrôler votre expérience mobile sans effort; faites jouer votre musique préférée depuis votre téléphone grâce au cadre rotatif; et en utilisant des gestes simples de la main8, comme serrer et desserrer votre poing pour répondre à un appel, ou tourner votre poignet pour couper le son des alarmes ou des appels entrants.

Galaxy Buds Live: Syntonisez chaque instant

Les Galaxy Buds Live présentent notre nouvelle forme d'écouteurs sans fil et défient la conception conventionnelle - ces appareils font une déclaration de mode audacieuse qui projette un style unique. Ces oreillettes avant-gardistes complète votre look tout en offrant un ajustement incroyable qui complète la forme naturelle de votre oreille pour offrir un son vibrant, sans compromis à votre confort. Samsung a reconfiguré le style traditionnel des écouteurs avec un design minimaliste emblématique qui est en soit une déclaration.

Les Galaxy Buds Live ont été conçues pour donner vie au son. En combinant l'expertise sonore d'AKG et l'héritage d'innovation matérielle pour laquelle Samsung est connue, les Galaxy Buds Live offrent une expérience sonore réellement immersive. Avec un haut-parleur 12 mm et un conduit de basses, le son est plus profond et riche, vous permettant de profiter de la musique comme il se doit. Avec trois microphones et une unité de prise de voix, vos oreillettes affinent votre voix et vous aide à être bien entendus de façon claire au téléphone. Ces écouteurs sont dotés d'une annulation active du bruit, offrant une qualité sonore en direct spacieuse et la possibilité de vous connecter (ou déconnecter) du monde qui vous entoure.

Les Galaxy Buds Live offre une expérience d'écoute pratique et connectée, compatible avec une gamme d'appareils - basculez entre plusieurs appareils compatibles de façon fluide, sans avoir besoin de vous déconnecter et de vous reconnecter. Lorsque jumelés avec les derniers appareils Galaxy, vous ouvrez votre monde à de nouvelles possibilités. Enregistrez un son cristallin pour votre vidéo sur la série Galaxy Note20 5G en utilisant les Galaxy Buds Live comme microphone sans fil. Utilisez le «Mode Jeu»9 avec l'écran AMOLED 2X display de la série Galaxy Note20 5G, et profitez d'une expérience de jeu véritablement immersive. Vous pouvez également partager de la musique avec vos amis - sans compromis à la qualité sonore - en utilisant la nouvelle fonctionnalité Buds Together10.

Pour une navigation pratique, les Galaxy Buds Live sont dotés d'un IUP (interface d'utilisateur physique)11 tactile intuitif pour le contrôle tactile, ainsi que le réveil vocal Bixby12, vous permettant de naviguer dans votre liste de lecture, ouvrir des applications et envoyer des messages. De plus, les Galaxy Buds Live ont une batterie de longue durée qui vous permet de rester connectés plus longtemps. Restez alimenté en son pendant le travail et le jeu avec jusqu'à 6 heures d'écoute continue13 et jusqu'à 21 heures d'autonomie avec l'étui de chargement14. Les Galaxy Buds Live se rechargent rapidement - cinq minutes dans le boîtier vous permet d'avoir jusqu'à une heure de lecture lorsque vous en avez besoin15.

Disponibilité et détails

Galaxy Watch3: Disponible en 45 mm (Noir mystérieux, Argent mystérieux) et 41 mm (Bronze mystérieux, Argent mystérieux) en ligne au Samsung.com/ca et en magasins aux boutiques Expérience+ Samsung et chez les grands détaillants au Canada à partir du 5 août 2020 à partir de 549,99 $ pour le modèle 41 mm et 599,99 $ pour le modèle 45 mm.

Cadeau à l'achat : Acheter une Galaxy Watch Active3 au Samsung.com du 5 août au 4 septembre 2020 et obtenez une station de chargement Duo sans fil 16 .

: Acheter une Galaxy Watch Active3 au Samsung.com du 5 août au 4 septembre obtenez une station de chargement Duo sans fil . Offre de coupon électronique : Acheter une Galaxy Watch Active3 d'une boutique Expérience+ Samsung ou chez un détaillant autorisé du 5 août au 4 septembre 2020 et obtenez un coupon électronique à échanger en ligne au Samsung.com pour une station de chargement Duo sans fil.

: Acheter une Galaxy Watch Active3 d'une boutique Expérience+ Samsung ou chez un détaillant autorisé du 5 août au 4 septembre obtenez un coupon électronique à échanger en ligne au Samsung.com pour une station de chargement Duo sans fil. Galaxy Buds Live: Disponible en Bronze mystérieux, Blanc mystérieux et Noir mystérieux au Samsung.com, aux boutiques Expérience+ Samsung et chez les grands détaillants partenaires. Les Galaxy Buds Live sont disponible en ligne à partir du 5 août et en magasins à partir du 21 août pour 249,99 $.

Disponible en Bronze mystérieux, Blanc mystérieux et Noir mystérieux au Samsung.com, aux boutiques Expérience+ Samsung et chez les grands détaillants partenaires. Les Galaxy Buds Live sont disponible en ligne à partir du 5 août et en magasins à partir du 21 août pour 249,99 $. Cadeau à l'achat : Achetez les Galaxy Buds Live au Samsung.com entre le 5 août et le 4 septembre 2020 et obtenez une station de chargement sans fil 17 .

: Achetez les Galaxy Buds Live au Samsung.com entre le 5 août et le 4 septembre obtenez une station de chargement sans fil . Offre de coupon électronique: Achetez des Galaxy Buds Live dans une boutique Expérience+ Samsung ou chez un détaillant autorisé du 5 août au 4 septembre 2020 et obtenez un coupon électronique à échanger en ligne au Samsung.com pour une station de chargement sans fil.

Pour les clients souhaitant découvrir les dernières innovations Galaxy en magasin, veuillez vous joindre à nous dans l'une de nos boutiques Expérience+ Samsung à travers le Canada, y compris le nouvel emplacement du Centre Eaton de Montréal, ouvert depuis hier. Les boutiques sont situées au:

Centre Eaton de Montréal

de Montréal CF Sherway Gardens

CF Toronto Eaton Center

Metropolis à Metrotown

West Edmonton Mall

Yorkdale Shopping Centre

Spécifications Produits - Galaxy Watch3 et Galaxy Buds Live

Galaxy Watch3 Couleur Acier inoxydable: Bronze mystérieux, Noir mystérieux, Argent mystérieux Matériel Corps en acier inoxydable avec bracelet en cuir premium Dimensions Et poids 45mm: 45 x 46,2 x 11,1 mm, 53,8g (Acier inoxydable) 41mm: 41 x 42,5 x 11,3 mm, 48,2g (Acier inoxydable) *mesuré sans le bracelet Écran 45mm: 1,4 po (34mm) / 41mm: 1,2 po (30mm) 360 x 360 Super AMOLED, Full Colour Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX Batterie 45mm: 340mAh / 41mm: 247mAh Recharge sans fil WPC Processeur Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz Système d'exploitation Tizen Based Wearable OS 5.5 Mémoire 1 Go RAM + 8 Go de mémoire interne Connectivité Bluetooth v5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Capteur Accéléromètre, Baromètre, Capteur gyroscopique, Capteur de lumière, Capteur de fréquence cardiaque optique Durabilité 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G Compatibilité Android: Android 5.0?, RAM 1.5Go? / iOS: iOS 9.0?

Galaxy Buds Live Dimensions et poids Oreillettes: 16,5 x 27,3 x 14.9 mm, 5,6g Boîter de chargement: 50 x 50,2 x 27,8 mm, 42,2g Haut-parleur Haut-parleur 12mm Microphones 3 micros (2 extérieurs + 1 intérieur) Capacité de la batterie Oreillettes: 60 mAh Boîtier de chargement: 472 mAh Autonomie 6 heures/ total 21 heures(ANC ou Bixby Voice Wake-up activé) 5,5 heures/ total 20 heures(ANC et Bixby Voice Wake-up activé) 8 heures/ total 29 heures(ANC et Bixby Voice Wake-up désactivé) Temps de conversation 4,5 heures/ Total 17 heures(ANC Activé) 5,5 heures/ Total 19 hoheuresurs (ANC Désactivé) Chargement 1 heure d'utilisation avec 5 minutes de chargement rapide Chargement sans fil certifié Qi Connectivity Bluetooth v5.0 Codec: Évolutif (propriétaire Samsung), AAC, SBC Sensor Accéléromètre, IR, Hall, Toucher, Grip, VPU (Unité de prise de voix) Compatibility Android: Android 5.0?, RAM 1.5GB? / iOS: iOS 10.0? Water Resistance IPX2[16]

Pour plus d'informations sur les plus récents appareils Galaxy de Samsung Canada, veuillez visiter le news.samsung.com/ca/ ou samsung.com/ca/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « Meilleures marques à l'échelle mondiale ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr.

