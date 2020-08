Western Union est solidaire du Liban





Western Union (NYSE : WU), un leader mondial dans le domaine des transferts d'argent et des paiements transfrontaliers inter-devises, a annoncé aujourd'hui qu'il proposait des transferts d'argent internationaux sans frais1 payés en dollars américains vers le Liban, alors que le pays fait face à sa récente tragédie au milieu d'autres défis économiques et pandémiques.

« Nous sommes solidaires du peuple libanais face à cette dernière tragédie qui a suivi l'horrible explosion de Beyrouth le 4 août. Nos pensées et nos prières vont aux familles des blessés et qui ont perdu la vie », a déclaré Jean Claude Farah, Président, Réseau mondial, Western Union.

Farah a déclaré : « Nous savons que le peuple libanais restera fort alors qu'il affronte ce dernier problème au milieu d'autres pressions liées aux problèmes économiques et au COVID-19. Nous savons également que des dizaines de millions de familles et d'êtres chers libanais travaillent ou vivent dans le monde - et ils envoient régulièrement de l'argent pour répondre à divers besoins.

« Nous devons au peuple libanais une reconnaissance pour son esprit de résilience, en particulier en périodes difficiles. Notre action de transferts d'argent sans frais payés en dollars américains est une petite initiative de secours pour faciliter des flux financiers supplémentaires vers le Liban », a déclaré Farah.

La Fondation Western Union étendra également ses dons actuels à l'International Medical Corps pour les efforts de secours aux habitants de Beyrouth touchés par cette tragédie. La Fondation a fait un don à l'International Medical Corps en février pour le soulagement du COVID-19.

Pour profiter de l'offre, valable jusqu'au 13 août 2020, les clients peuvent utiliser les canaux du réseau mondial de Western Union, y compris WU.com dans plus de 75 pays, l'application Western Union si disponible ou les agences retail dans plus de 200 pays et territoires.2

Pour tenir nos clients informés des agences retail ouvertes et des heures d'ouverture, Western Union met à jour le localisateur de réseau des agents plusieurs fois par jour. Les clients peuvent accéder au localisateur en ligne ou par téléphone.

Pour plus d'informations sur la façon d'envoyer de l'argent en ligne, veuillez visiter la page FAQ sur WU.com

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des mouvements et des paiements transfrontaliers inter-devises. Notre plateforme omnicanale relie le monde numérique au monde physique et permet aux consommateurs et aux entreprises d'envoyer ou recevoir de l'argent et d'effectuer des paiements rapidement, facilement et de manière fiable. Au 30 juin 2020, notre réseau comprenait plus de 550?000 agences retail proposant nos services de marque dans plus de 200 pays et territoires, avec la possibilité d'envoyer de l'argent à des milliards de comptes. En outre, westernunion.com, notre canal qui a connu la plus forte croissance en 2019, est disponible dans plus de 75 pays (plus d'autres territoires), permettant de faire circuler l'argent dans le monde entier. Grâce à sa portée mondiale, Western Union transfère l'argent pour le mieux, en mettant en relation les familles, amis et entreprises afin de permettre l'inclusion financière et de soutenir la croissance économique. Pour en savoir plus, visitez le site www.westernunion.com.

____________ 1 Western Union génère également des revenus à partir du change de devises. Les frais et taux de change peuvent varier suivant la marque, le canal utilisé, l'agence en fonction de nombreux facteurs. Tarifs et taux de change sujet à modification sans préavis 2 Certains pays proposant des offres numériques et de vente au détail peuvent être exclus de cette offre ou, dans certains cas, cette offre s'appliquera au canal de vente au détail. Veuillez contacter la hotline Western Union pour plus de clarté, si vous ne parvenez pas à accéder à l'offre.

