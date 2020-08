Invitation aux médias - Point de presse sur le bilan de la COVID-19 dans la région de Montréal

Liminal BioSciences Inc. (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui que Kenneth Galbraith, chef de la direction de Liminal BioSciences, fera une présentation pour donner un...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, la présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal,...

Des scientifiques de deCODE Genetics, une filiale d'Amgen, et leurs collaborateurs du système de santé islandais, de l'Université d'Islande, de la biobanque de l'Université de Copenhague et de la Danish Blood Donor Study (étude danoise sur les...

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que le député de Masson, Mathieu Lemay, annoncent aujourd'hui qu'une maison des aînés sera construite à Mascouche, sur le territoire du Centre intégré de santé et de...